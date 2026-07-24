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यूपी SI भर्ती परीक्षा को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार, मुकदमे की जानकारी लेने हरियाणा से लखनऊ आया था

लखनऊ : सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का फर्जी पेपर लीक वीडियो पोस्ट कर अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने दबोचा है. यह शातिर अपराधी हरियाणा के जींद का रहने वाला है. आरोपी की पहचान विनित (22) के रूप में हुई है. आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर युवाओं को ठग रहा था. आरोपी अपने मुकदमे की जानकारी जुटाने लखनऊ आया था, तभी जय नारायण रोड से पुलिस ने दबोच लिया.

​पुलिस के अनुसार, मामला 12 मार्च 2026 का है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के मीडिया सेल प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी. बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (X) पर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का फर्जी वीडियो वायरल कर रहा है. ​आरोपी का मकसद अभ्यर्थियों में भ्रम व आक्रोश फैलाना, परीक्षा की शुचिता भंग करना और फर्जी पेपर के नाम पर अभ्यर्थियों को झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलना था.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हुसैनगंज थाने में आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और उप्र सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया था. ​हुसैनगंज थानाध्यक्ष शिव मंगल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी की तलाश में थी. शुक्रवार 24 जुलाई को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि आरोपी अपने दर्ज मुकदमे की पैरवी और जानकारी करने के लिए थाना हुसैनगंज के सामने जय नारायण रोड पर परिजनों के साथ खड़ा है.