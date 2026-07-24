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यूपी SI भर्ती परीक्षा को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार, मुकदमे की जानकारी लेने हरियाणा से लखनऊ आया था

आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर युवाओं को ठग रहा था. 12 मार्च 2026 को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit;)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 7:50 PM IST

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लखनऊ : सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का फर्जी पेपर लीक वीडियो पोस्ट कर अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने दबोचा है. यह शातिर अपराधी हरियाणा के जींद का रहने वाला है. आरोपी की पहचान विनित (22) के रूप में हुई है. आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर युवाओं को ठग रहा था. आरोपी अपने मुकदमे की जानकारी जुटाने लखनऊ आया था, तभी जय नारायण रोड से पुलिस ने दबोच लिया.

​पुलिस के अनुसार, मामला 12 मार्च 2026 का है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के मीडिया सेल प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी. बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (X) पर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का फर्जी वीडियो वायरल कर रहा है. ​आरोपी का मकसद अभ्यर्थियों में भ्रम व आक्रोश फैलाना, परीक्षा की शुचिता भंग करना और फर्जी पेपर के नाम पर अभ्यर्थियों को झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलना था.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हुसैनगंज थाने में आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और उप्र सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया था. ​हुसैनगंज थानाध्यक्ष शिव मंगल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी की तलाश में थी. शुक्रवार 24 जुलाई को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि आरोपी अपने दर्ज मुकदमे की पैरवी और जानकारी करने के लिए थाना हुसैनगंज के सामने जय नारायण रोड पर परिजनों के साथ खड़ा है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे मौके से ही दबोच लिया.​ आरोपी का नाम विनित (22) पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी- 25/120 विशम्बर नगर, रोहतक रोड, थाना सिटी, जनपद जींद हरियाणा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है. साथ ही हरियाणा और अन्य जनपदों से उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है.

​लखनऊ पुलिस ने सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर परीक्षा या पेपर लीक से जुड़ी किसी भी अफवाह या फर्जी वीडियो पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइटों व पुलिस भर्ती बोर्ड के आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें.

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