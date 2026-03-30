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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नही रुक रही चोरियां, निर्माण स्ट्रक्चर तोड़े, लाइटिंग और सोलर प्लेटें तक हुईं गायब

चोरों ने ट्रांसफॉर्मर के पार्ट भी चोरी कर लिए ( ETV Bharat Kota )