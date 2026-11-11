सेब के बाद जापानी फल ने बढ़ाई बागवानों की कमाई, इस सीजन 250 रुपये किलो तक मिले दाम
जापानी फल के अच्छे दाम मिलने से बागवान काफी खुश हैं. उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी इसके दाम इसी तरह बरकरार रहेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:15 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सेब सीजन के बाद अब जापानी फल का सीजन भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. इस साल बाजार में जापानी फल के अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं. पूरे सीजन के दौरान फल को 150 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो तक भाव मिले हैं. अब मंडियों में इसकी आवक कम हो गई है, लेकिन कम उपलब्धता के बावजूद बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं. बेहतर कीमतों को देखते हुए कुल्लू के बागवानों का रुझान भी अब जापानी फल की खेती की ओर बढ़ने लगा है.
मंडी में ए-ग्रेड फल 200 रुपये किलो बिका
जिला कुल्लू की भुंतर सब्जी मंडी में बुधवार को जापानी फल के ए-ग्रेड को 200 रुपये प्रति किलो और बी-ग्रेड को 165 रुपये प्रति किलो का भाव मिला. सीजन के अंतिम दौर में भी बेहतर कीमत मिलने से बागवानों को राहत मिली है. हालांकि, अब मंडियों में फल की आवक पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है.
घाटी के कई बागवानों ने जापानी फल को बाद में बेचने के लिए नेट के अंदर सुरक्षित रखा था. अब वे भी धीरे-धीरे फल निकालकर सब्जी मंडियों तक पहुंचा रहे हैं. कुछ क्षेत्रों में अभी भी पेड़ों पर फल बचा हुआ है. बागवान इसे दिसंबर महीने में तोड़कर प्रदेश और देश की विभिन्न सब्जी मंडियों में बिक्री के लिए भेजने की तैयारी कर रहे हैं.
सेब के बाद आय का साधन बन रहा जापानी फल
कुल्लू के बागवान अब सेब के साथ-साथ जापानी फल को भी अपनी आय का प्रमुख साधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. बागवान योगराज ठाकुर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कुल्लू की नर्सरियों से जापानी फल के पौधों की मांग बढ़ी है और लोग इन्हें खरीदकर अपने बगीचों में लगा रहे हैं. बाजार में अच्छे दाम मिलने के कारण इस फल की खेती के प्रति बागवानों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है.
कुल्लू फल उत्पादक मंडल के प्रधान प्रेम शर्मा ने बताया कि इस साल जिले में जापानी फल का सीजन बागवानों के लिए फायदेमंद रहा है. उत्पादकों को फसल के अच्छे दाम मिले हैं और अब सीजन लगभग समाप्त हो चुका है. उन्होंने बताया कि अभी भी करीब सात से आठ फीसदी फसल की आवक बाकी है, जिसे सब्जी मंडियों में अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है.
ग्रेडिंग के बाद बाजार में मिले बेहतर दाम
भुंतर के बागवान भानु शर्मा ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कुल्लू में जापानी फल का सीजन बेहतर रहा है. सीजन की शुरुआत में दाम कुछ कम थे, लेकिन ग्रेडिंग के आधार पर बिक्री शुरू होने के बाद भाव में सुधार आया. इस साल विभिन्न सब्जी मंडियों में जापानी फल 200 से 250 रुपये प्रति किलो तक बिका.
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