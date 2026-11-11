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सेब के बाद जापानी फल ने बढ़ाई बागवानों की कमाई, इस सीजन 250 रुपये किलो तक मिले दाम

अंतिम दौर में पहुंचा जापानी फल का सीजन ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सेब सीजन के बाद अब जापानी फल का सीजन भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. इस साल बाजार में जापानी फल के अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं. पूरे सीजन के दौरान फल को 150 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो तक भाव मिले हैं. अब मंडियों में इसकी आवक कम हो गई है, लेकिन कम उपलब्धता के बावजूद बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं. बेहतर कीमतों को देखते हुए कुल्लू के बागवानों का रुझान भी अब जापानी फल की खेती की ओर बढ़ने लगा है.

मंडी में ए-ग्रेड फल 200 रुपये किलो बिका