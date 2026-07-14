हिमाचल में ये फल बदलेगा किसानों की किस्मत! मजबूत होगी आर्थिकी, बंजर जमीन पर फिर लहराई फसलें
एचपी शिवा परियोजना द्वारा किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बंजर जमीन पर फलों के क्लस्टर लगाए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 5:20 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी कड़ी में एचपी शिवा परियोजना द्वारा भी बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसी कड़ी में जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं की ग्राम पंचायत लंझता में एचपी शिवा परियोजना के जरिए जापानी फल का क्लस्टर तैयार किया जा रहा है. इस क्लस्टर के पूरी तरह क्रियाशील हो जाने पर जहां किसानों एवं बागवानों की आर्थिकी सुधार में एक अहम कदम साबित होगा.
इतने हेक्टेयर में क्लस्टर स्थापित
बागवानी विभाग घुमारवीं के विषयवाद विशेषज्ञ अभिषेक वशिष्ठ ने बताया कि लंझता क्लस्टर में करीब 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित इस क्लस्टर में कुल 37 किसानों की जमीन पर 2,019 पौधों को इस साल फरवरी माह में रोपित किया गया है. फूयू प्रजाति के जापानी फल के पौधों को 4 गुणा 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से सफलतापूर्वक रोपित किया जा चुका है. प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की गई है. जिससे जहां भविष्य में प्रत्येक पौधे की उपज से लेकर मार्केट तक उसकी पहुंच की निगरानी की जा सकेगी.
"घुमारवीं उपमंडल के लंझता में एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से पहली बार जापानी फल का बगीचा रोपित किया है. इस बगीचे से अगले तीन सालों के बाद बेहतर उत्पादन होने की उम्मीद है. जिससे इस क्षेत्र के लगभग तीन दर्जन किसान लाभान्वित होंगे." - अभिषेक वशिष्ठ, विषयवाद विशेषज्ञ, बागवानी विभाग घुमारवीं
ये फसलें भी तैयार कर रहे किसान
अभिषेक वशिष्ठ ने बताया कि बागवानों को भी बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी. जिला बिलासपुर में जापानी फल का यह दूसरा, जबकि घुमारवीं उपमंडल का पहला क्लस्टर है. इस बीच किसान बहुफसली खेती (Multicrop) के तहत लहसुन, प्याज, मिर्च, गेहूं इत्यादि की फसलें भी तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें न केवल अतिरिक्त आमदन होगी, बल्कि क्लस्टर में स्थापित जापानी फल के पौधों का बेहतर पोषण भी हो सकेगा.
उत्पादों के लिए मार्केटिंग एजेंसी गठित
बागवानी विभाग घुमारवीं के विषयवाद विशेषज्ञ ने बताया कि क्लस्टर से तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए लाभान्वित किसानों की एक समिति कम्युनिटी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एजेंसी गठित की गई है. इस समिति के जरिए विपणन की सभी संभावनाओं पर कार्य करते हुए काम किया जाएगा, ताकि किसानों को उत्पाद के अच्छे दाम प्राप्त हो सके.
क्या कहते हैं किसान ?
क्लस्टर से लाभान्वित किसान राजकुमारी ने बताया कि पहले जमीन में आवारा पशुओं एवं जंगली जानवरों के आंतक के कारण न केवल फसलों को भारी नुक्सान होता था बल्कि जमीन को बंजर छोड़ दिया था, लेकिन अब एचपी शिवा परियोजना के जरिए जापानी फल के पौधे रोपित होने और बाड़बंदी के कारण अब उन्हें पारंपरिक फसलों का भी लाभ मिलने लगा है और भविष्य में जापानी फल उनकी आर्थिकी को मजबूती प्रदान करेगा.
"बागवानी विभाग के तहत एचपी शिवा परियोजना के जरिए हमें जापानी फल का बागीचा तैयार करने का अवसर मिला है. पहले यह जमीन बेकार पड़ी थी, लेकिन अब जापानी फल के पौधे रोपित हो जाने से जहां भविष्य में बेहतर आमदनी होने की उम्मीद है तो वहीं सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्राप्त हो जाने से इस समस्या का भी समाधान हुआ है." - अंजलि ठाकुर, लाभान्वित किसान
डीसी का किसानों-बागवानों से आह्वान
डीसी बिलासपुर राहुल कुमार का कहना है कि जिला बिलासपुर में जापानी फल का क्लस्टर आने वाले समय में ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने में अहम साबित होगा. उन्होंने किसानों एवं बागवानों से सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आह्वान किया है, ताकि उनकी आर्थिकी को अतिरिक्त बल प्रदान किया जा सके.