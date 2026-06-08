रोहतांग पास में बिना परमिट नहीं मिलेगी एंट्री, हर रोज इतनी गाड़ियों को मिलेगा प्रवेश
कोकसर की तरफ से रोहतांग जाने के लिए भी परमिट अनिवार्य कर दिया गया है. बिना परमिट प्रवेश नहीं होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 5:34 PM IST
लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में अब कोकसर से रोहतांग पास की ओर जाने के इच्छुक पर्यटकों एवं आम नागरिकों के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है. ये जानकारी लाहौल-स्पीति की जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुनिका एकर्स ने दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा रोहतांग पास जाने वाली गाड़ियों की प्रतिदिन संख्या 1200 निर्धारित की गई है, जिसका सभी पर्यटकों एवं वाहन चालकों को पालन करना होगा.
"पर्यावरण संरक्षण एवं यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रोहतांग पास जाने के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार ही गाड़ियों को अनुमति प्रदान की जा रही है. ऐसे में बिना वैध परमिट के किसी भी गाड़ी को रोहतांग पास की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी." - कुनिका एकर्स, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, लाहौल-स्पीति
बिना परमिट गए तो चेक पोस्ट पर रोक लिया जाएगा
जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुनिका एकर्स ने बताया कि अगर कोई पर्यटक या आमजन बिना परमिट के कोकसर अथवा गुलाबा की ओर से रोहतांग पास जाने की कोशिश करता है, तो उसे संबंधित पुलिस चेक पोस्ट पर ही रोक लिया जाएगा. इससे यात्रियों को अनावश्यक असुविधा और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने सभी पर्यटकों एवं वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे अपनी यात्रा से पहले योजना बनाते हुए निर्धारित वेबसाइट www.rohtangpermits.hp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर परमिट प्राप्त करें. परमिट जारी होने के बाद ही रोहतांग पास की यात्रा के लिए प्रस्थान करें.
"ऑनलाइन परमिट प्रणाली का उद्देश्य पर्यटकों को सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुविधा प्रदान करना और रोहतांग क्षेत्र में गाड़ियों की संख्या को नियंत्रित रखना है. सभी आगंतुकों से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील है." - कुनिका एकर्स, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, लाहौल-स्पीति