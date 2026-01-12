बिहार में सीटर बसों को स्लीपर बनाने पर होगा परमिट रद्द, ड्राइवर को नींद आने पर बजेगा AI अलर्ट

ETV Bharat / state

Bihar Sleeper bus operations
बिहार में स्लीपर बसों का संचालन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार में स्लीपर बसों के संचालन, निर्माण और मॉडिफिकेशन को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सीटर बसों को अनधिकृत तरीके से स्लीपर या मिक्स्ड सीटर-स्लीपर कॉन्फिगरेशन में चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे सभी वाहनों का परमिट तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा.

सीटर बसों को स्लीपर बनाने का आरोप: परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में कटिहार दौरे के दौरान प्राप्त शिकायतों और कराई गई जांच में यह सामने आया है कि कई बसें सीटर के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन उन्हें अवैध रूप से स्लीपर में तब्दील कर अंतरराज्यीय रूट पर चलाया जा रहा है. यह न केवल यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, बल्कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 और एआईएस-052 व एआईएस-119 मानकों का भी सीधा उल्लंघन है.

परमिट जारी करने से पहले होगी ये जांच: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि स्लीपर बसों का निर्माण, निरीक्षण और संचालन केवल एआईएस-052 (बस बॉडी कोड) और एआईएस-119 (स्लीपर कोच मानक) के तहत ही किया जा सकता है. इन मानकों के अनुसार स्लीपर बसों में आपातकालीन निकास, निर्धारित बर्थ साइज (1800 मिमी लंबाई और 600 मिमी चौड़ाई), फायर रेसिस्टेंट मटीरियल और प्रोटोटाइप का अधिकृत एजेंसी से प्रमाणन अनिवार्य है. फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट जारी करने से पहले बस की वास्तविक बॉडी कॉन्फिगरेशन की भौतिक जांच भी जरूरी होगी.

"बिहार से संचालित कई ओवरनाइट बसें एसी सीटर परमिट के बावजूद मोडिफाइड स्लीपर मोड में चल रही हैं. इससे आग लगने, ओवरलोडिंग और आपातकालीन निकास अवरुद्ध होने जैसी गंभीर आशंकाएं बढ़ जाती हैं. विशेष रूप से कटिहार–सिलीगुड़ी रूट पर चलने वाली बसों में इस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं."-श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री, बिहार

इन बसों के परमिट होंगे रद्द: परिवहन मंत्री ने दो टूक कहा कि भविष्य में जो भी सीटर बसें स्लीपर में बदली हुई पाई जाएंगी, उनके परमिट रद्द किए जाएंगे. साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले बस ऑपरेटरों, संबंधित आरटीओ अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ भी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यहां होगा बसों का निर्माण: स्लीपर बसों में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने नए सख्त प्रावधान भी लागू किए हैं. अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियों या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत फैक्ट्रियों में ही किया जा सकेगा. लोकल या अनधिकृत बॉडी बिल्डर्स को स्लीपर कोच बनाने की अनुमति नहीं होगी.

बसों में होगा ड्राउजिनेस अलर्ट सिस्टम: हर स्लीपर बस में फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य किया गया है. ड्राइवर की नींद या थकान का पता लगाने के लिए एआई आधारित ड्राउजिनेस अलर्ट सिस्टम भी लगाना होगा, जो चालक को समय रहते चेतावनी देगा. आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी एग्जिट हैमर, इमरजेंसी लाइट्स, स्पष्ट एग्जिट गेट और मल्टी-पॉइंट एग्जिट सिस्टम भी जरूरी होंगे.

सुरक्षा सुविधाओं की रेट्रोफिटिंग अनिवार्य: मंत्री ने यह भी कहा कि पहले से संचालित स्लीपर बसों में भी इन सभी सुरक्षा सुविधाओं की रेट्रोफिटिंग अनिवार्य रूप से कराई जाएगी. परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में व्यापक जांच अभियान शुरू करेगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नियमों का सख्ती से पालन हो.

