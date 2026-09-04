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रांची में अब 4 इंच बोरिंग की ही मिलेगी अनुमति, बिना इजाजत बोरिंग पर 1 लाख तक जुर्माना

रांची: शहर में लगातार गिरते भूगर्भ जलस्तर और गर्मी के दिनों में उत्पन्न होने वाले जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम ने घरेलू उपयोग के लिए बोरिंग के नियम सख्त कर दिए हैं. नगर निगम की ओर से जारी आम सूचना के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं और गृहस्वामियों को ट्यूबवेल/बोरवेल के लिए अधिकतम 4 इंच व्यास की बोरिंग की ही अनुमति दी जाएगी. बोरिंग कराने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

बोरिंग से पहले करना होगा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों के भवन में फिलहाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, उन्हें 4 इंच बोरिंग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे. यानी बोरिंग की अनुमति को वर्षाजल संचयन से जोड़ दिया गया है. नगर निगम के अनुसार वाहनों और रिग मशीनों के माध्यम से बड़ी संख्या में बोरिंग कराए जाने से शहरी क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है. इसका सीधा असर गर्मी के मौसम में आम लोगों पर पड़ता है और कई इलाकों में जल संकट की स्थिति बनती है.

नगर निगम का कहना है कि भूजल संरक्षण के लिए बोरिंग को नियंत्रित करना जरूरी है. जारी आदेश में भी स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उपयोग के लिए ड्रिल बोरिंग की अधिकतम गहराई संबंधित क्षेत्र के भूगर्भ जलस्तर पर निर्भर करेगी. बोरिंग के बाद उसकी गहराई और जलस्तर की जानकारी भी नगर निगम को उपलब्ध करानी होगी.

नियम के तहत आवेदक को पहचान पत्र, होल्डिंग रसीद, जीपीएस फोटो और आवश्यक अनुमति से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. निजी जमीन पर ही बोरिंग की अनुमति दी जाएगी. सरकारी जमीन, सड़क, नदी या नाले पर बोरिंग कराने की अनुमति नहीं होगी. ऐसी स्थिति में भवन मालिक पर कार्रवाई के साथ बोरिंग को सील किया जा सकता है.

15 दिन में करानी होगी बोरिंग

नगर निगम ने अनुमति मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर बोरिंग कराने की शर्त रखी है. निर्धारित अवधि में बोरिंग नहीं कराने पर अनुमति स्वत: रद्द मानी जाएगी. विशेष परिस्थिति में ही 15 दिन के बाद बोरिंग की अनुमति दी जाएगी.