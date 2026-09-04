रांची में अब 4 इंच बोरिंग की ही मिलेगी अनुमति, बिना इजाजत बोरिंग पर 1 लाख तक जुर्माना
रांची में अब 4 इंच के ही बोरिंग करने की अनुमति मिलेगी. नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा. चंदन भट्टाचार्या की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 8:51 AM IST
रांची: शहर में लगातार गिरते भूगर्भ जलस्तर और गर्मी के दिनों में उत्पन्न होने वाले जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम ने घरेलू उपयोग के लिए बोरिंग के नियम सख्त कर दिए हैं. नगर निगम की ओर से जारी आम सूचना के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं और गृहस्वामियों को ट्यूबवेल/बोरवेल के लिए अधिकतम 4 इंच व्यास की बोरिंग की ही अनुमति दी जाएगी. बोरिंग कराने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
बोरिंग से पहले करना होगा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों के भवन में फिलहाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, उन्हें 4 इंच बोरिंग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे. यानी बोरिंग की अनुमति को वर्षाजल संचयन से जोड़ दिया गया है. नगर निगम के अनुसार वाहनों और रिग मशीनों के माध्यम से बड़ी संख्या में बोरिंग कराए जाने से शहरी क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है. इसका सीधा असर गर्मी के मौसम में आम लोगों पर पड़ता है और कई इलाकों में जल संकट की स्थिति बनती है.
नगर निगम का कहना है कि भूजल संरक्षण के लिए बोरिंग को नियंत्रित करना जरूरी है. जारी आदेश में भी स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उपयोग के लिए ड्रिल बोरिंग की अधिकतम गहराई संबंधित क्षेत्र के भूगर्भ जलस्तर पर निर्भर करेगी. बोरिंग के बाद उसकी गहराई और जलस्तर की जानकारी भी नगर निगम को उपलब्ध करानी होगी.
नियम के तहत आवेदक को पहचान पत्र, होल्डिंग रसीद, जीपीएस फोटो और आवश्यक अनुमति से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. निजी जमीन पर ही बोरिंग की अनुमति दी जाएगी. सरकारी जमीन, सड़क, नदी या नाले पर बोरिंग कराने की अनुमति नहीं होगी. ऐसी स्थिति में भवन मालिक पर कार्रवाई के साथ बोरिंग को सील किया जा सकता है.
15 दिन में करानी होगी बोरिंग
नगर निगम ने अनुमति मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर बोरिंग कराने की शर्त रखी है. निर्धारित अवधि में बोरिंग नहीं कराने पर अनुमति स्वत: रद्द मानी जाएगी. विशेष परिस्थिति में ही 15 दिन के बाद बोरिंग की अनुमति दी जाएगी.
आवासीय बोरिंग पर 2500 से 5000 रुपये शुल्क
नियम के मुताबिक 0 से 5000 वर्गफीट तक के आवासीय भवन के लिए बोरिंग अनुमति शुल्क 2500 रुपये और 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र वाले भवन के लिए 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. व्यावसायिक उपयोग के मामले में 0 से 1000 वर्गफीट तक 10 हजार रुपये और 1000 वर्गफीट से अधिक पर 10 रुपये प्रति वर्गफीट शुल्क देना होगा.
सबसे सख्त प्रावधान बिना पूर्व अनुमति बोरिंग कराने वालों के लिए है. ऐसे मामलों में आवासीय बोरिंग पर 25 हजार रुपये और व्यावसायिक बोरिंग पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही बोरिंग को सील भी किया जा सकता है. नगर निगम ने यह भी कहा है कि भविष्य में नियम, शर्त या शुल्क में संशोधन करने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा. अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य बोरिंग पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भूजल के अनियंत्रित दोहन को नियंत्रित करना और रांची में जलस्रोतों को संरक्षित करना है.
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा 'बोरिंग को लेकर नगर निगम का यह नियम प्रभावी है. सभी लोग निर्धारित नियमों का पालन करें और बिना अनुमति बोरिंग कराने से बचें. नियमों की अनदेखी कर बोरिंग कराने वालों के खिलाफ नगर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा. जरूरत पड़ने पर जुर्माना लगाने के साथ बोरिंग को सील भी किया जाएगा. भूजल का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए लोगों से अपील है कि बोरिंग कराने से पहले नगर निगम की अनुमति जरूर लें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दें'.
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