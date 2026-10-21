ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव नामांकन में मानवीय त्रुटि बताकर मांगी अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा, 'दायर करो चुनाव याचिका'

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड सदस्य के नामांकन पत्र में त्रुटि से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद अब केवल चुनाव याचिका ही दायर हो सकती है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश अनिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. हाईकोर्ट में चल रहे अवकाश के बीच बुधवार को छुट्टी के दिन एकलपीठ इस मुकदमे की सुनवाई के लिए बैठी थी.