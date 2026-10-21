पंचायत चुनाव नामांकन में मानवीय त्रुटि बताकर मांगी अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा, 'दायर करो चुनाव याचिका'
याचिका में कहा गया कि मानवीय भूल के चलते उससे यह गलती हुई है
Published : October 21, 2026 at 8:55 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड सदस्य के नामांकन पत्र में त्रुटि से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद अब केवल चुनाव याचिका ही दायर हो सकती है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश अनिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. हाईकोर्ट में चल रहे अवकाश के बीच बुधवार को छुट्टी के दिन एकलपीठ इस मुकदमे की सुनवाई के लिए बैठी थी.
याचिका में कहा गया कि उसने वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा था. उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज होने के चलते स्थानीय अदालत ने 18 नवंबर, 2011 को उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था. याचिकाकर्ता ने चुनाव नामांकन पत्र में इसकी जानकारी दी. वहीं आरोप तय होने के संबंध में मांगी गई जानकारी को लेकर याचिकाकर्ता ने त्रुटिवश 18 नवंबर, 2021 ही अंकित कर दी, जबकि अभी तक उसके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं.
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याचिका में कहा गया कि मानवीय भूल के चलते उससे यह गलती हुई है. उसे इसकी जानकारी नामांकन पत्र खारिज होने के बाद मिली. इस पर वह तुरंत रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश हुआ और जरूरी अदालती दस्तावेज भी पेश किए, लेकिन आरओ ने उसके नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया. ऐसे में उसका नामांकन पत्र बहाल किया जाए. जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में अदालत का दखल संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों से सीमित है.
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नामांकन पत्र में सभी जरूरी जानकारी याचिकाकर्ता ने स्वयं ही भरी थी. इसका सत्यापन चुनाव आयोग नहीं कर सकता. यदि नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है, तो प्रत्याशी चुनाव के बाद चुनाव याचिका दायर कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.
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