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घर में शादी, भंडारा हो या मुंडन, उठानी होगी ये जिम्मेदारी; नहीं तो नगर निगम वसूलेगा भारी जुर्माना

शादी का कार्ड बांटने से पहले हो जाएं सावधान, वरना नगर निगम वसूलेगा भारी जुर्माना ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम अब आपको शहर में रहने का असली अहसास कराएगा. अगर आप अपने घर में बेटा-बेटी की शादी, मुंडन या भंडारा जैसे किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसमें 100 से अधिक मेहमान शामिल हो रहे हैं, तो उससे निकलने वाले कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी आपकी होगी. इसके लिए आपको नगर निगम को तय राशि देनी होगी. ऐसा न करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर नगर निगम ने इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर चुका है, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत इसको लागू किया जाएगा. इसे आगामी बोर्ड बैठक में भी पास करा लिया जाएगा. इसका असर सिर्फ घरेलू आयोजन करने वालों पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक आयोजनकर्ता पर भी पड़ेगा.

दरअसल, नगर निगम यह व्यवस्था केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2026 के क्रम में उठाने जा रहा है. इसे लागू करने की सभी तैयारी पूरी हो गई है. बस सदन की बैठक में इस पर मोहर लगना है. इस नियम के लागू होने के बाद बड़े आयोजन तो इसके दायरे में आएंगे ही छोटे आयोजन जैसे जन्मदिन, सगाई, शादी, फेयरवेल, कॉलोनी समारोह और अन्य घरेलू आयोजन को भी निर्धारित प्रावधान के आयोजित करना होगा.

नगर आयुक्त अजय जैन का कहना है कि इस नियम को लागू करने से पहले नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ महापौर और उपसभापति की मौजूदगी में विभागीय बैठक में चर्चा हो चुकी है. किसी कार्यक्रम में 100 या उससे अधिक मेहमान आते हैं तो आयोजक को आयोजन तिथि से 3 दिन पहले नगर निगम को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी.