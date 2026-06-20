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घर में शादी, भंडारा हो या मुंडन, उठानी होगी ये जिम्मेदारी; नहीं तो नगर निगम वसूलेगा भारी जुर्माना

किसी कार्यक्रम में 100 या उससे अधिक मेहमान आते हैं तो आयोजन तिथि से 3 दिन पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी.

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शादी का कार्ड बांटने से पहले हो जाएं सावधान, वरना नगर निगम वसूलेगा भारी जुर्माना (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 4:38 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम अब आपको शहर में रहने का असली अहसास कराएगा. अगर आप अपने घर में बेटा-बेटी की शादी, मुंडन या भंडारा जैसे किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसमें 100 से अधिक मेहमान शामिल हो रहे हैं, तो उससे निकलने वाले कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी आपकी होगी. इसके लिए आपको नगर निगम को तय राशि देनी होगी. ऐसा न करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर नगर निगम ने इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर चुका है, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत इसको लागू किया जाएगा. इसे आगामी बोर्ड बैठक में भी पास करा लिया जाएगा. इसका असर सिर्फ घरेलू आयोजन करने वालों पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक आयोजनकर्ता पर भी पड़ेगा.

दरअसल, नगर निगम यह व्यवस्था केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2026 के क्रम में उठाने जा रहा है. इसे लागू करने की सभी तैयारी पूरी हो गई है. बस सदन की बैठक में इस पर मोहर लगना है. इस नियम के लागू होने के बाद बड़े आयोजन तो इसके दायरे में आएंगे ही छोटे आयोजन जैसे जन्मदिन, सगाई, शादी, फेयरवेल, कॉलोनी समारोह और अन्य घरेलू आयोजन को भी निर्धारित प्रावधान के आयोजित करना होगा.

नगर आयुक्त अजय जैन का कहना है कि इस नियम को लागू करने से पहले नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ महापौर और उपसभापति की मौजूदगी में विभागीय बैठक में चर्चा हो चुकी है. किसी कार्यक्रम में 100 या उससे अधिक मेहमान आते हैं तो आयोजक को आयोजन तिथि से 3 दिन पहले नगर निगम को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी.

नगर आयुक्त ने बताया कि इस अनुमति में आयोजक को कचरा निस्तारण की व्यवस्था का विवरण देना होगा. आयोजन स्थल और संभावित मेहमान की संख्या बतानी होगी. जो इसका पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध आर्थिक दंड का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि योजना के पीछे का मूल उद्देश्य नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी तय करना है. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने, खुले में कचरा फेंकने या उसे जलाने जैसी गतिविधि पर कार्रवाई की जाएगी.

नगर आयुक्त ने बताया कि इसके लिए कचरे को चार श्रेणियों में रखा जाएगा, उसमें घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को शामिल किया गया है. इसमें गीला, सूखा, सेनेटरी और घरेलू मेडिकल अपशिष्ट के साथ घरेलू ई-वेस्ट भी शामिल है. मोबाइल बैटरी, चार्जर एक्सपायर दवाइयों को भी अलग से रखना होगा. निगम ने चेतावनी दी है कि कचरा को निर्धारित तरीके से छटनी नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले परिसरों पर 150% तक का दंड लगाया जा सकता है.

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