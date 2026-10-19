लाजपत नगर में रावण दहन की अनुमति रद्द, आप नेता ने जताया विरोध; आयोजक ने भी उठाए सवाल
सरकार ने 35,000 रुपए की फीस मांगी थी, जिसे हमने जमा कर दिया था और इनके बताए सारे नियम भी पूरे किए थे.
Published : October 19, 2026 at 10:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लाजपत नगर स्थित कस्तूरबा निकेतन ग्राउंड में रावण दहन की अनुमति रद्द किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी DUSIB के फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता एवं एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने विरोध जताया है.
प्रवीण कुमार के मुताबिक, 15 अक्टूबर को अनुमति मिलने के बाद मैदान में टेंट और अन्य सामान पहुंच गया था. मंगलवार को रावण दहन होना था, लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले डूसिब अधिकारियों ने अनुमति रद्द होने की जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेता के दबाव में की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि दशहरे जैसे त्योहार के आयोजन को क्यों रोका जा रहा है, उन्होंने कहा कि समिति रावण दहन करने के अपने फैसले पर कायम हैं.
हमने बाकायदा सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए फीस भरकर रावण दहन के लिए परमिशन ले ली थी। लेकिन आज अचानक दशहरा से एक दिन पहले भाजपा सरकार ने ये परमिशन कैंसिल कर दी। हमारा भाजपा से सवाल है कि आखिर हिन्दुओं के त्यौहार में इतनी अड़चन क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या उनको रावण से इतना प्यार है कि अब उसका दहन भी नहीं करना चाहते? @Aap_Praveen— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) October 19, 2026
प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकार ने 35,000 रुपए की फीस मांगी थी, जिसे हमने जमा कर दिया था और इनके बताए सारे नियम भी पूरे किए थे, लेकिन एकाएक इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी और मात्र 12 घंटे पहले पुलिस और डूसिब के अधिकारी को भेजकर कह दिया कि यहां भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का दबाव है और ऊपर से फोन आया है, इसलिए दशहरे का आयोजन और रावण दहन नहीं हो सकता.
हिम्मत कैसे हुई रावण दहन रोकने की? भाजपा को आखिर रावण से ऐसी क्या हमदर्दी है? पहले इनकी मुख्यमंत्री राम जी के विरुद्ध बोल रही थीं अब बीजेपी सरकार जंगपुरा विधानसभा के कस्तूरबा निकेतन में रावण का पुतला दहन करने से रोक रही है। इनके मन में हिंदुओं की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है। AAP के पूर्व विधायक और MCD सह प्रभारी @Aap_Praveen जी ने मौके पर पहुँच कर भाजपा की इस करतूत का कड़ा विरोध किया..— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) October 19, 2026
"रावण तहन यहीं पर होगा"
प्रवीण कुमार ने आगे कहा कि यहां सारा समाज और सारे लोग खड़े हैं, इसलिए रावण का दहन यहीं पर होगा. चाहे वे परमिशन दें या न दें, हिंदू समाज इतना कमजोर नहीं है कि एक कागज के टुकड़े के कारण अपना कार्यक्रम न करे और रावण दहन रोक दे. हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि असत्य पर सत्य की जीत होती है और रावण का दहन करना है, इसलिए रावण यहां जलकर रहेगा.
वहीं, आयोजनकर्ता तरनजीत सिंह प्रिंस ने भी अनुमति नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि कई सालों से यहां रावण दहन का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिलने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. तरनजीत सिंह प्रिंस के मुताबिक, इतने वर्षों से आयोजन होने के बावजूद इस बार अनुमति नहीं मिलना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. आयोजनकर्ता ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है.
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