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लाजपत नगर में रावण दहन की अनुमति रद्द, आप नेता ने जताया विरोध; आयोजक ने भी उठाए सवाल

सरकार ने 35,000 रुपए की फीस मांगी थी, जिसे हमने जमा कर दिया था और इनके बताए सारे नियम भी पूरे किए थे.

आप नेता ने जताया विरोध
आप नेता ने जताया विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2026 at 10:45 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के लाजपत नगर स्थित कस्तूरबा निकेतन ग्राउंड में रावण दहन की अनुमति रद्द किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी DUSIB के फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता एवं एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने विरोध जताया है.

प्रवीण कुमार के मुताबिक, 15 अक्टूबर को अनुमति मिलने के बाद मैदान में टेंट और अन्य सामान पहुंच गया था. मंगलवार को रावण दहन होना था, लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले डूसिब अधिकारियों ने अनुमति रद्द होने की जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेता के दबाव में की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि दशहरे जैसे त्योहार के आयोजन को क्यों रोका जा रहा है, उन्होंने कहा कि समिति रावण दहन करने के अपने फैसले पर कायम हैं.

प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकार ने 35,000 रुपए की फीस मांगी थी, जिसे हमने जमा कर दिया था और इनके बताए सारे नियम भी पूरे किए थे, लेकिन एकाएक इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी और मात्र 12 घंटे पहले पुलिस और डूसिब के अधिकारी को भेजकर कह दिया कि यहां भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का दबाव है और ऊपर से फोन आया है, इसलिए दशहरे का आयोजन और रावण दहन नहीं हो सकता.

"रावण तहन यहीं पर होगा"

प्रवीण कुमार ने आगे कहा कि यहां सारा समाज और सारे लोग खड़े हैं, इसलिए रावण का दहन यहीं पर होगा. चाहे वे परमिशन दें या न दें, हिंदू समाज इतना कमजोर नहीं है कि एक कागज के टुकड़े के कारण अपना कार्यक्रम न करे और रावण दहन रोक दे. हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि असत्य पर सत्य की जीत होती है और रावण का दहन करना है, इसलिए रावण यहां जलकर रहेगा.

वहीं, आयोजनकर्ता तरनजीत सिंह प्रिंस ने भी अनुमति नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि कई सालों से यहां रावण दहन का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिलने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं. तरनजीत सिंह प्रिंस के मुताबिक, इतने वर्षों से आयोजन होने के बावजूद इस बार अनुमति नहीं मिलना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. आयोजनकर्ता ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है.

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RAVANA DAHAN PERMISSION CANCELLED
रावण दहन की अनुमति रद्द
KASTURBA NIKETAN GROUND

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