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लाजपत नगर में रावण दहन की अनुमति रद्द, आप नेता ने जताया विरोध; आयोजक ने भी उठाए सवाल

आप नेता ने जताया विरोध ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के लाजपत नगर स्थित कस्तूरबा निकेतन ग्राउंड में रावण दहन की अनुमति रद्द किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी DUSIB के फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता एवं एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने विरोध जताया है.

प्रवीण कुमार के मुताबिक, 15 अक्टूबर को अनुमति मिलने के बाद मैदान में टेंट और अन्य सामान पहुंच गया था. मंगलवार को रावण दहन होना था, लेकिन कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले डूसिब अधिकारियों ने अनुमति रद्द होने की जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेता के दबाव में की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि दशहरे जैसे त्योहार के आयोजन को क्यों रोका जा रहा है, उन्होंने कहा कि समिति रावण दहन करने के अपने फैसले पर कायम हैं.