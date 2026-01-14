ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- स्थाई तौर पर दिव्यांग नाबालिग कुशल श्रमिक के रूप में मुआवजा पाने का हकदार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दुर्घटना में स्थाई तौर पर देश दिव्यांग हुए नाबालिग को कुशल श्रमिक की तरह मुआवजा पाने का अधिकार है. प्रयागराज के संगम लाल और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अपीलों पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने सुनवाई की.

दुर्घटना के समय 16 वर्ष का था याची: कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण इलाहाबाद द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने संबंधी अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि दुर्घटना के समय दावा करने वाला केवल 16 वर्ष का था और किसी भी प्रकार की आय अर्जित नहीं कर रहा था, फिर भी उसे कुशल श्रमिक के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है.

5.03 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश था: अधिकरण ने याची को 5,03,310 लाख रुपये का मुआवजा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था, जिसे दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की बीमा कंपनी को अदा करना था. बीमा कंपनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि पीड़ित को केवल 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई है, जिसे गलत तरीके से 80 प्रतिशत मान लिया गया.

दुर्घटना में किशोर का दायां पैर घुटने से कट गया: पीड़ित ने मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उसकी 100 प्रतिशत कार्यात्मक दिव्यांगता हुई है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने केवल 80 प्रतिशत ही माना. पीड़ित ने बताया कि दुर्घटना में उसका दायां पैर घुटने से कट गया और बाएं पैर की दो उंगलियां भी काटनी पड़ीं, जिससे वह किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने में असमर्थ हो गया.