हाईकोर्ट ने कहा- स्थाई तौर पर दिव्यांग नाबालिग कुशल श्रमिक के रूप में मुआवजा पाने का हकदार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थाई तौर पर दिव्यांग हुए नाबालिग को कुशल श्रमिक की तरह मुआवजा देने का आदेश दिया.

January 14, 2026

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दुर्घटना में स्थाई तौर पर देश दिव्यांग हुए नाबालिग को कुशल श्रमिक की तरह मुआवजा पाने का अधिकार है. प्रयागराज के संगम लाल और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अपीलों पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने सुनवाई की.

दुर्घटना के समय 16 वर्ष का था याची: कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण इलाहाबाद द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने संबंधी अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि दुर्घटना के समय दावा करने वाला केवल 16 वर्ष का था और किसी भी प्रकार की आय अर्जित नहीं कर रहा था, फिर भी उसे कुशल श्रमिक के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है.

5.03 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश था: अधिकरण ने याची को 5,03,310 लाख रुपये का मुआवजा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था, जिसे दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की बीमा कंपनी को अदा करना था. बीमा कंपनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि पीड़ित को केवल 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई है, जिसे गलत तरीके से 80 प्रतिशत मान लिया गया.

दुर्घटना में किशोर का दायां पैर घुटने से कट गया: पीड़ित ने मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उसकी 100 प्रतिशत कार्यात्मक दिव्यांगता हुई है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने केवल 80 प्रतिशत ही माना. पीड़ित ने बताया कि दुर्घटना में उसका दायां पैर घुटने से कट गया और बाएं पैर की दो उंगलियां भी काटनी पड़ीं, जिससे वह किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने में असमर्थ हो गया.

हेल्पर के रूप में ट्रक पर काम करता था: वह एक खलासी (हेल्पर) के रूप में ट्रक पर काम करता था, इसलिए उसकी आजीविका पूरी तरह समाप्त हो गई. कोर्ट ने कहा कि सीएमओ, प्रतापगढ़ द्वारा 60 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र और मुंबई के नायर अस्पताल द्वारा जारी 80 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र दोनों को किसी ने चुनौती नहीं दी है.

किशोर की कार्यात्मक दिव्यांगता 100 प्रतिशत है: यह भी माना गया कि पीड़ित शारीरिक श्रम पर आधारित काम करता था और उसकी कार्यात्मक दिव्यांगता 100 प्रतिशत है. कोर्ट ने काजल बनाम जगदीश चंद, मास्टर आयुष बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, बेबी साक्षी ग्रेओला और हितेश नागजीभाई पटेल मामलों का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति को 100 प्रतिशत कार्यात्मक दिव्यांगता हो जाती है, तो उसकी आय का आकलन कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि अनुमानित रूप में.

हाईकोर्ट ने 16.59 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा: हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 16,59,510 लाख कर दिया, जिस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दावा दायर करने की तिथि से भुगतान तक देय होगा. यह राशि भी ट्रक की बीमा कंपनी द्वारा चुकाई जाएगी.

