पंडरा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनेगा स्थायी बाजार, सांसद संजय सेठ और मेयर रोशनी खलखो ने किया स्थल निरीक्षण
पंडरा में स्ट्रीट वेंडर्स को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की कवायद तेज हो गई है.
Published : July 12, 2026 at 4:01 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के पंडरा क्षेत्र में वर्षों से सड़क किनारे दुकानें लगाकर आजीविका चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को जल्द ही स्थायी और सुव्यवस्थित बाजार की सौगात मिल सकती है. इस दिशा में पहल करते हुए रविवार को रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और रांची की महापौर रोशनी खलखो ने संयुक्त रूप से संभावित स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्थायी बाजार विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई.
जानकारी के अनुसार, ओटीसी मैदान से पंडरा फ्रेंड्स कॉलोनी तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिदिन सड़क किनारे दुकानें लगाते हैं. हालांकि, स्थायी स्थान नहीं होने के कारण उन्हें आए दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान, यातायात की समस्या और अन्य प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या के समाधान को लेकर हाल ही में आयोजित रांची नगर निगम परिषद की बैठक में सांसद संजय सेठ ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्थायी और व्यवस्थित स्थान विकसित करने का सुझाव दिया था, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके.
पंडरा में दो स्थानों पर जमीन चिन्हित
इस क्रम में रविवार को सांसद संजय सेठ और महापौर रोशनी खलखो ने पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि और पंडरा पुल के पार दाहिनी ओर स्थित खाली स्थान का निरीक्षण किया. इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ स्थल की उपयोगिता, पहुंच मार्ग और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की.
स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा स्थायी स्थान: संजय सेठ
इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें सम्मानजनक माहौल में रोजगार करने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि नगर निगम और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इस दिशा में ठोस पहल की जाएगी, ताकि वेंडर्स को स्थायी स्थान उपलब्ध कराया जा सके.
स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करना प्राथमिकता: मेयर
महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान मिले, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था भी बेहतर हो और छोटे कारोबारियों की आजीविका भी सुरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्थल को विकसित कर वहां दुकानों की समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि वेंडर्स बिना किसी असुविधा के अपना व्यवसाय संचालित कर सकें.
बाजार में मजदूरों के लिए भी रहेगी सुविधाएं
योजना केवल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बाजार विकसित करने की ही नहीं, बल्कि दैनिक मजदूरों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा. प्रस्तावित स्थल पर श्रमिकों के लिए शेड और स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की भी योजना है.इससे छोटे व्यवसायियों और दैनिक श्रमिकों दोनों को लाभ मिलेगा
निरीक्षण में ये भी थे शामिल
निरीक्षण के दौरान वार्ड 32 के पार्षद संजय कुमार, वार्ड 33 की पार्षद पुष्पा टोप्पो, वार्ड 34 के पार्षद अजीत कच्छप, अशोक मुंडा, सुबेश पांडेय, देवन होंडा, सुशील कुमार तथा मनोज चौधरी भी मौजूद रहे.जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देकर पंडरा क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को स्थायी बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी आजीविका अधिक सुरक्षित बन सके.