ETV Bharat / state

पंडरा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनेगा स्थायी बाजार, सांसद संजय सेठ और मेयर रोशनी खलखो ने किया स्थल निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान सांसद संजय सेठ, मेयर व वार्डों के पार्षद. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची के पंडरा क्षेत्र में वर्षों से सड़क किनारे दुकानें लगाकर आजीविका चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को जल्द ही स्थायी और सुव्यवस्थित बाजार की सौगात मिल सकती है. इस दिशा में पहल करते हुए रविवार को रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और रांची की महापौर रोशनी खलखो ने संयुक्त रूप से संभावित स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्थायी बाजार विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई. जानकारी के अनुसार, ओटीसी मैदान से पंडरा फ्रेंड्स कॉलोनी तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिदिन सड़क किनारे दुकानें लगाते हैं. हालांकि, स्थायी स्थान नहीं होने के कारण उन्हें आए दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान, यातायात की समस्या और अन्य प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या के समाधान को लेकर हाल ही में आयोजित रांची नगर निगम परिषद की बैठक में सांसद संजय सेठ ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्थायी और व्यवस्थित स्थान विकसित करने का सुझाव दिया था, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके. निरीक्षण के दौरान सांसद संजय सेठ, मेयर व वार्डों के पार्षद. (फोटो-ईटीवी भारत) पंडरा में दो स्थानों पर जमीन चिन्हित इस क्रम में रविवार को सांसद संजय सेठ और महापौर रोशनी खलखो ने पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि और पंडरा पुल के पार दाहिनी ओर स्थित खाली स्थान का निरीक्षण किया. इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ स्थल की उपयोगिता, पहुंच मार्ग और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा की. स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा स्थायी स्थान: संजय सेठ