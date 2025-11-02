'विशेष सत्र में गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने का लें फैसला', समिति ने 3 K और 1 T की बनाई रणनीति
गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की मांग तेज, स्थाई राजधानी गैरसैंण समिति ने बनाई खास रणनीति, विरोध प्रदर्शन कर सरकार की बढ़ाएंगे मुश्किलें
देहरादून: उत्तराखंड की स्थाई राजधानी गैरसैंण को बनाए जाने की मांग फिर से गरमाने लगी है. इस मांग को लेकर स्थाई राजधानी गैरसैंण समिति ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 3 या 4 नवंबर को आहूत हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में स्थायी राजधानी के पक्ष में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 9 नवंबर से उनका बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा.
स्थाई राजधानी गैरसैंण समिति ने बनाई ये रणनीति: स्थाई राजधानी गैरसैंण समिति के मुख्य संयोजक एवं पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित किए जाने की मांग को लेकर 9 नवंबर को कर्णप्रयाग में समिति के सदस्य धरना प्रदर्शन करेंगे. जिसमें समिति से जुड़े लोग अपनी एक सूत्रीय मांग को पूरी प्रमुखता के साथ उठाएंगे. यह मांग गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थाई राजधानी बनाने को लेकर है.
26 नवंबर से हर गांव में लाइट बंद करके किया जाएगा विरोध प्रदर्शन: इसी दिन अपनी मांग को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को विरोध स्वरूप काले झंडे भी समिति के सदस्य दिखा सकते हैं. वहीं, 26 नवंबर से हर गांव में लाइट बंद करके विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने यह कदम राज्य के नेताओं और अधिकारियों को जनता के असंतोष को बताने के लिए उठाया है.
3 K और 1 T फॉर्मूले की बनाई अनोखी रणनीति: विनोद रतूड़ी ने बताया कि आंदोलन को धार देने के लिए 3 K (ककक) और T यानी त्रिशूल की अनोखी रणनीति बनाई है. उन्होंने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि K का अर्थ भैरव (कचिया) से है. इस चरण में शिव मंदिरों में समिति के सदस्य पूजा अर्चना करेंगे और घंटे बजाकर सत्ता में बैठे लोगों की बुद्धि शुद्धि के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे.
इसके अलावा K दूसरा शब्द कंडाली बनता है. पहाड़ों में कंडाली यानी बिच्छू घास का विशेष महत्व रहा है. बुजुर्ग महिलाएं इस कंडाली से नेताओं को जगाने का प्रतीकात्मक संदेश देंगी. तीसरे चरण में K यानी कंडी जिसे बांस का टोकरा भी कहा जाता है, पहाड़ की महिलाओं के कठिन परिश्रम का प्रतीक K रही है. यह कंडी संघर्ष का प्रतीक बनेगी. महिलाएं इस कंडी के साथ आंदोलन में उतरेंगी.
विनोद रतूड़ी ने बताया कि चौथे चरण में T यानी त्रिशूल, समिति की तरफ से मंदिरों में छोटे त्रिशूल वितरित किए जाएंगे, जो न्याय और संघर्ष का प्रतीक बनेंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैरसैंण केवल एक मांग नहीं रह गई है, बल्कि प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा भावनात्मक पहलू भी है.
