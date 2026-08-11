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दरा घाटी का स्थाई विकल्प: मुकुंदरा बाइपास का टेंडर जारी, जोड़ेगा NH–52 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को

दरा घाटी में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मुकुंदरा बाइपास का टेंडर जारी कर दिया है.

Traffic jam in Dara Valley of NH 52
NH 52 की दरा घाटी में जाम (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 8:17 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 9:02 PM IST

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कोटा: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (मोर्थ) ने कोटा जिले में बनने वाले मुकुंदरा बाइपास का 376.85 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है. यह 8 किलोमीटर लंबा और फोर लेन बाइपास दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे 52 को जोड़ेगा. इसके बन जाने के बाद दरा घाटी में जाम और यहां से वाहनों के गुजरने की मजबूरी स्थाई रूप से खत्म हो जाएगी.

24 सितंबर को खुलेगा टेंडर: सार्वजनिक निर्माण विभाग के नेशनल हाइवे खंड के अधीक्षण अभियंता अशोक सनाढ्य ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रोजेक्ट को बनाकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को प्रेषित कर दिया था. यह पूरी तरह से ग्रीन फील्ड बाइपास रहने वाला है. यह दरा घाटी और मुकुंदरा की पहाड़ियों के सहारे–सहारे चलेगा. कोटा दौरे पर 8 जुलाई पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी. इसके बाद 10 अगस्त को मोर्थ के चीफ इंजीनियर वेस्ट जोन मनोज कुमार ने टेंडर जारी कर दिया. इस चार लेन के बाइपास के निर्माण के लिए 2 साल की समय अवधि वर्क आर्डर जारी करने के बाद रहेगी. दूसरी तरफ इसमें कंपनी का 5 साल तक मेंटेनेंस पीरियड भी रहेगा. इसका टेंडर 24 सितंबर, 2026 को खोला जाना तय किया गया है. इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी का एनएच खंड करवाएगा.

Traffic jam conditions in the Dara Valley on NH 52
NH 52 की दरा घाटी में जाम के ऐसे हालात (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: दरा घाटी में अंडरपास का निर्माण, रेलवे ने बनाना शुरू किया नया रास्ता

पूरी तरह से बनेगा ग्रीनफील्ड, जमीन भी होगी अधिग्रहित: पीडब्ल्यूडी की नेशनल हाइवे डिवीजन की अधिशासी अभियंता नीलिमा सिंह ने बताया कि 8 किलोमीटर का यह मुकुंदरा बाइपास, कमलपुरा के नजदीक से शुरू किया जाएगा. यह बाइपास दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुकुंदरा टनल पर चेचट की तरफ कंवरपुरा और नयागांव जाग के बीच में मिलेगा. इसकी टनल से करीब एक किमी दूरी है. इसमें दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी इंटरचेंज बनेगा. वहीं नेशनल हाइवे 52 पर भी जंक्शन बनेगा. इसमें रेलवे ओवरब्रिज और अमझार पर पुलिया का भी निर्माण किया जाएगा. पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होने पर इसमें जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी.

Vehicles passing along NH 52
NH 52 से गुजरते हुए वाहन (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: दरा घाटी में रेंग कर चल रहे ट्रैफिक से लगी 20 किलोमीटर लंबी कतार, 36 घंटे बाद मिली निजात

झालावाड़ जाने वाले हजारों वाहनों को मिलेगी राहत: वर्तमान में दरा घाटी में लगने वाले जाम से वाहन चालक परेशान रहते हैं. इस समस्या का समाधान मुकुंदरा बाइपास बन जाएगा. यहां लगने वाले जाम में झालावाड़ और कोटा के सुकेत और अन्य गांव जाने वाले वाहन भी फंस जाते हैं. अब इन हजारों वाहन चालकों को टनल से निकलने के लिए रास्ता मिल जाएगा. इन वाहन चालकों को दरा के पहले गोपालपुरा से एक्सप्रेसवे पकड़ना होगा. उसके बाद मुकुंदरा टनल से बाहर निकाल कर 1 किलोमीटर बाद वापस मुकुंदरा बाइपास पकड़ना होगा. यह 8 किलोमीटर का है. जबकि गोपालपुरा से टनल होते हुए मुकुंदरा बाइपास तक की दूरी करीब 12 किलोमीटर है. ऐसे में वाहन चालकों को 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी. जबकि दरा की नाल होकर यह दूरी करीब 20 किलोमीटर है. इस तरह वाहना चालकों को फायदा होगा. साथ ही जाम और संकरे रास्ते से निजात मिलेगी.

Last Updated : August 11, 2026 at 9:02 PM IST

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