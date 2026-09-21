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ग्वालियर में 29.3 फीसदी निठल्ले, भोपाल में सबसे ज्यादा बेरोजगार, केंद्र की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे में मध्य प्रदेश को लेकर चौंकाने वाले तथ्य आए सामने. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Unemployment rate MP
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 9:07 PM IST

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भोपाल: बचपन से लेकर युवावस्था तक के शुरुआती 29 सालों को पूरी जिंदगी की नींव माना जाता है. इस दौरान युवा बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण लेकर रोजगार हासिल कर लेता है. लेकिन मध्य प्रदेश में 22 फीसदी युवा ऐसे हैं, जो न तो काम कर रहे हैं, न शिक्षा ले रहे हैं और न ही कोई ट्रेनिंग. ऐसे निठल्ले युवाओं की बड़ी संख्या प्रदेश के ग्वालियर में है. देश में पहली बार किए गए जिला स्तर के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे में यह तथ्य सामने आया है.

रिपोर्ट में देश भर के सभी राज्यों के 250 जिलों को शामिल किया गया है. इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिलों को चुना गया है. 15 से 29 साल तक की उम्र के युवाओं को लेकर भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे में मध्य प्रदेश को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

प्रदेश में 22 फीसदी युवा घर बैठकर समय काट रहे

दिल्ली में युवाओं के आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश सहित देश भर में जेन जी से जुड़े मुद्दों की चर्चा हो रही है. मध्य प्रदेश में 18 से 29 साल तक के युवाओं की संख्या तकरीबन पौने दो करोड़ है, इसमें यदि 15 से 18 साल के युवाओं की संख्या को और जोड़ दिया जाए तो यह संख्या करीबन दो करोड़ तक पहुंच जाती है. प्रदेश में 15 से 29 साल तक के इन युवाओं में से 22 फीसदी युवा बिना कोई काम के घर बैठे हैं... न तो ये पढ़ाई कर रहे हैं और न कोई काम. भविष्य के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं.

पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे की ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं. हालांकि देश के तमाम राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश 14वें स्थान पर है. इस सूची में बिहार राज्य सबसे ऊपर है. मध्य प्रदेश में कुल श्रम बल की भागीदार दर 65.1 फीसदी है और बेरोजगारी दर का आंकड़ा सिर्फ 1.5 फीसदी है.

धार जिले में सबसे ज्यादा काम, भोपाल में सबसे कम

रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, धार, सागर, उज्जैन, खरगौन, मुरैना, रीवा सहित दस जिलों को शामिल किया गया है. इन जिलों में प्रदेश के धार में सबसे ज्यादा लोगों के पास रोजगार है, जबकि भोपाल में रोजगाररत युवाओं का प्रतिशत सिर्फ 48.1 फीसदी है. वहीं ग्वालियर में सबसे ज्यादा ऐसे युवा हैं, जो बेफिजूल घर बैठे हैं. आइए बताते हैं कि प्रदेश में दस जिलों में कितने फीसदी लोगों के पास रोजगार है.

भोपाल - राजधानी भोपाल में 15 से 29 साल उम्र के 29.2 फीसदी युवा बेकार में घर बैठकर दिन निकाल रहे हैं. ऐसे युवा न तो कोई काम कर रहे हैं और न ही पढ़ाई या कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं. भोपाल में बेरोजगारी दर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3.9 है और 48.1 फीसदी युवाओं के पास रोजगार है.

ग्वालियर - ग्वालियर में 29.3 फीसदी युवा न पढ़ाई कर रहे हैं और न ही कमाई या कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं. ग्वालियर में 52.9 फीसदी युवाओं के पास रोजगार है. ग्वालियर में बेरोजगारी दर 3.3 फीसदी है.

इंदौर - इंदौर में पढ़ाई, कमाई या प्रशिक्षण नहीं ले रहे युवाओं का प्रतिशत 23.2 है. इंदौर में बेरोजगारी दर 1.9 फीसदी है और कुल जनसंख्या में नियोजन दर 52.9 फीसदी है. इंदौर में श्रमबल भागीदारी दर 55.8 फीसदी है.

जबलपुर - जबलपुर में निठल्ले युवाओं का आंकड़ा प्रदेश में सबसे कम है. जबलपुर में NEET(not in employment, education or training) दर सिर्फ 16.5 फीसदी है यानी 16.5 फीसदी युवा न पढ़ाई कर रहे हैं, न काम और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं. जबलपुर में 60 फीसदी युवा कोई न कोई रोजगार कर रहा है.

उज्जैन - प्रदेश के उज्जैन जिले में नीट दर 20.2 फीसदी है. जबकि कुल जनसंख्या में से 67.7 फीसदी युवाओं के पास किसी न किसी तरह का रोजगार है.

सागर - सागर जिले में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.9 फीसदी है. जिले की वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो 67.4 फीसदी है यानी इन युवाओं के पास किसी न किसी तरह का रोजगार है.

धार - प्रदेश के धार जिले में 29 साल तक की उम्र के सिर्फ 17 फीसदी युवा ही ऐसे हैं, जो बिना काम के घर बैठे हैं, जो न काम कर रहे हैं और न ही पढ़ाई और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं. जबकि 72.1 फीसदी लोगों के पास रोजगार है.

खरगौन - खरगौन जिले में नीट दर 28.4 फीसदी है, यानी 15 से 29 साल के ये युवा न पढ़ाई कर रहे हैं, न काम और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं. खरगौन में वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो 65.7 फीसदी है.

मुरैना - मुरैना में 15 से 29 साल के युवाओं के बीच नीट की दर 22.4 फीसदी है. जिले में श्रम भागीदारी दर 58.7 फीसदी है.

रीवा - रीवा में 15 से 29 साल के ऐसे 22.3 फीसदी युवा है, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न काम और न ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं. जिले में बेरोजगारी दर 2.9 फीसदी है, जबकि श्रम भागीदारी दर 55.3 फीसदी है.

युवाओं के कुशल बनाने पर फोकस

उधर कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्यमंत्री गौतम टेटवाल कहते हैं "राज्य में बेरोजगारी की दर में सुधार हुआ है. सरकार का फोकस प्रदेश के युवाओं को स्किल्ड बनाने पर है. इसके लिए आईटीआई के माध्यम से कई फील्ड में ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इन आईटीआई से उद्योगों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि आज की जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके. जिससे प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार मिल सके."

उधर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी कहते हैं "प्रदेश में युवा कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन जॉब न मिलने से उसे घर बैठना पड़ रहा है. ताजा आंकड़े मध्य प्रदेश की यही तस्वीर दिखाते हैं. प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है."

Last Updated : September 21, 2026 at 9:07 PM IST

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