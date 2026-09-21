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ग्वालियर में 29.3 फीसदी निठल्ले, भोपाल में सबसे ज्यादा बेरोजगार, केंद्र की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

भोपाल: बचपन से लेकर युवावस्था तक के शुरुआती 29 सालों को पूरी जिंदगी की नींव माना जाता है. इस दौरान युवा बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण लेकर रोजगार हासिल कर लेता है. लेकिन मध्य प्रदेश में 22 फीसदी युवा ऐसे हैं, जो न तो काम कर रहे हैं, न शिक्षा ले रहे हैं और न ही कोई ट्रेनिंग. ऐसे निठल्ले युवाओं की बड़ी संख्या प्रदेश के ग्वालियर में है. देश में पहली बार किए गए जिला स्तर के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे में यह तथ्य सामने आया है.

रिपोर्ट में देश भर के सभी राज्यों के 250 जिलों को शामिल किया गया है. इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिलों को चुना गया है. 15 से 29 साल तक की उम्र के युवाओं को लेकर भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वे में मध्य प्रदेश को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

प्रदेश में 22 फीसदी युवा घर बैठकर समय काट रहे

दिल्ली में युवाओं के आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश सहित देश भर में जेन जी से जुड़े मुद्दों की चर्चा हो रही है. मध्य प्रदेश में 18 से 29 साल तक के युवाओं की संख्या तकरीबन पौने दो करोड़ है, इसमें यदि 15 से 18 साल के युवाओं की संख्या को और जोड़ दिया जाए तो यह संख्या करीबन दो करोड़ तक पहुंच जाती है. प्रदेश में 15 से 29 साल तक के इन युवाओं में से 22 फीसदी युवा बिना कोई काम के घर बैठे हैं... न तो ये पढ़ाई कर रहे हैं और न कोई काम. भविष्य के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं.

पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे की ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं. हालांकि देश के तमाम राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश 14वें स्थान पर है. इस सूची में बिहार राज्य सबसे ऊपर है. मध्य प्रदेश में कुल श्रम बल की भागीदार दर 65.1 फीसदी है और बेरोजगारी दर का आंकड़ा सिर्फ 1.5 फीसदी है.

धार जिले में सबसे ज्यादा काम, भोपाल में सबसे कम

रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, धार, सागर, उज्जैन, खरगौन, मुरैना, रीवा सहित दस जिलों को शामिल किया गया है. इन जिलों में प्रदेश के धार में सबसे ज्यादा लोगों के पास रोजगार है, जबकि भोपाल में रोजगाररत युवाओं का प्रतिशत सिर्फ 48.1 फीसदी है. वहीं ग्वालियर में सबसे ज्यादा ऐसे युवा हैं, जो बेफिजूल घर बैठे हैं. आइए बताते हैं कि प्रदेश में दस जिलों में कितने फीसदी लोगों के पास रोजगार है.

भोपाल - राजधानी भोपाल में 15 से 29 साल उम्र के 29.2 फीसदी युवा बेकार में घर बैठकर दिन निकाल रहे हैं. ऐसे युवा न तो कोई काम कर रहे हैं और न ही पढ़ाई या कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं. भोपाल में बेरोजगारी दर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3.9 है और 48.1 फीसदी युवाओं के पास रोजगार है.

ग्वालियर - ग्वालियर में 29.3 फीसदी युवा न पढ़ाई कर रहे हैं और न ही कमाई या कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं. ग्वालियर में 52.9 फीसदी युवाओं के पास रोजगार है. ग्वालियर में बेरोजगारी दर 3.3 फीसदी है.

इंदौर - इंदौर में पढ़ाई, कमाई या प्रशिक्षण नहीं ले रहे युवाओं का प्रतिशत 23.2 है. इंदौर में बेरोजगारी दर 1.9 फीसदी है और कुल जनसंख्या में नियोजन दर 52.9 फीसदी है. इंदौर में श्रमबल भागीदारी दर 55.8 फीसदी है.