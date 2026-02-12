Rajasthan Weather Update - दिन में बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार
राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. अब सुबह-शाम की सर्दी रह गई है.
Published : February 12, 2026 at 1:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. सर्दी अब विदाई की ओर बढ़ती नजर आ रही है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है जबकि सुबह और रात के समय ठंड का असर अभी भी बना हुआ है. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातार हिस्सों में वर्षा शून्य दर्ज की गई है, जिससे मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल, राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है. दिन में तापमान बढ़ने से गर्मी का अहसास होने लगा है, लेकिन रात की ठंड अभी खत्म नहीं हुई है. आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने के संकेत हैं.
पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद डूंगरपुर में 30.3, दौसा में 30.1 और करौली में 29.5 तापमान रिकॉर्ड हुआ. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 28.8 रहा, जबकि अजमेर में 29.1 और अलवर में 28.6 दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें, तो फतेहपुर (सीकर) प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. सीकर में 9.5, अलवर और पिलानी में करीब 10 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ. आर्द्रता के स्तर में दौसा और झुंझुनूं में 100 फीसदी नमी दर्ज की गई, जबकि सिरोही में सबसे कम 54 प्रतिशत रही. माउंट आबू में अधिकतम 22.8 और न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है.
पढ़ें: राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, दिन में बढ़ी गर्मी, जानिए वेदर अपडेट
पश्चिमी राजस्थान में उतार-चढ़ाव: पश्चिमी राजस्थान में पाली सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 30.6 दर्ज किया गया. बाड़मेर 30.4 और जोधपुर 29.9 डिग्री के साथ गर्म जिलों में शामिल रहे. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 26.8 दर्ज हुआ, जो अन्य पश्चिमी जिलों की तुलना में कम रहा. न्यूनतम तापमान की बात करें तो लूणकरणसर में 7.9 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहा, जबकि चूरू में 9.4 और बीकानेर में 10.8 डिग्री दर्ज किया गया. इससे साफ है कि दिन में गर्मी बढ़ने के बावजूद रात और सुबह ठंड का असर बना हुआ है.
अगले दिनों का मौसम पूर्वानुमान: राज्य में आगामी सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, जबकि अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है. जयपुर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में ट्रफ के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बना हुआ है, जिसकी धुरी समुद्र तल से लगभग 5.8 किमी ऊंचाई पर 77° पूर्व देशांतर के आसपास 30° उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है. इस कारण 13 और 16 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले दो नए पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकते हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव की संभावना है. हालांकि इनका सीधा प्रभाव फिलहाल राजस्थान पर नहीं दिख रहा.