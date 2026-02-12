ETV Bharat / state

Rajasthan Weather Update - दिन में बढ़ी गर्मी, कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार

जयपुर मौसम विभाग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. सर्दी अब विदाई की ओर बढ़ती नजर आ रही है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है जबकि सुबह और रात के समय ठंड का असर अभी भी बना हुआ है. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातार हिस्सों में वर्षा शून्य दर्ज की गई है, जिससे मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल, राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है. दिन में तापमान बढ़ने से गर्मी का अहसास होने लगा है, लेकिन रात की ठंड अभी खत्म नहीं हुई है. आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने के संकेत हैं. पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद डूंगरपुर में 30.3, दौसा में 30.1 और करौली में 29.5 तापमान रिकॉर्ड हुआ. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 28.8 रहा, जबकि अजमेर में 29.1 और अलवर में 28.6 दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें, तो फतेहपुर (सीकर) प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. सीकर में 9.5, अलवर और पिलानी में करीब 10 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ. आर्द्रता के स्तर में दौसा और झुंझुनूं में 100 फीसदी नमी दर्ज की गई, जबकि सिरोही में सबसे कम 54 प्रतिशत रही. माउंट आबू में अधिकतम 22.8 और न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है. पढ़ें: राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, दिन में बढ़ी गर्मी, जानिए वेदर अपडेट