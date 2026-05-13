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Class 12th results: रांची के स्कूलों ने सीबीएसई 12वीं में लहराया परचम, कई विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए

रांची : सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम में राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है. विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं. कई स्कूलों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जबकि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए.

जेवीएम श्यामली के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन

जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली के विद्यार्थियों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. कला संकाय में ऋद्धि सिन्हा ने 98.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. सिद्धि परमार ने 98 प्रतिशत तथा झलक लाल ने 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. विज्ञान संकाय में ज्ञानेन्द्र गर्व ने 97.8 प्रतिशत, वैष्णवी राज ने 97.6 प्रतिशत और उत्कर्ष विभव ने 97.4 प्रतिशत अंक हासिल किए. वाणिज्य संकाय में नंदिनी रॉय ने 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया. विद्यालय के प्राचार्य बी.एन. झा ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता उनके परिश्रम, शिक्षकों की प्रतिबद्धता और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है.

सफल छात्र-छात्राएं (Etv Bharat)

डीपीएस रांची का शानदार रिजल्ट

डीपीएस रांची के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के रियान शारदा ने इंग्लिश प्लस बेस्ट फोर विषयों में 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की. साइंस स्ट्रीम में शिवांशी शर्मा ने 99.2 प्रतिशत तथा कॉमर्स स्ट्रीम में अन्वेषा साबू ने 98.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए.विद्यालय के कुल 767 विद्यार्थियों में से 127 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए. वहीं 362 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए. 159 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए. प्राचार्य डॉ. जया चौहान ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस सफलता के लिए बधाई दी.

सफल छात्र-छात्राएं (Etv Bharat)

नीरजा सहाय डीएवी का परिणाम शत-प्रतिशत

नीरजा सहाय डीएवी, काँके का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा. विज्ञान संकाय में पीयूष सिंह ने 95.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया. प्रिया कुमारी सिन्हा ने 95.4 प्रतिशत और श्वेता कुमारी ने 94 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. वाणिज्य संकाय में सोनाली कुमारी ने 92.6 प्रतिशत तथा मानविकी संकाय में शिवानी कुमारी ने 92.2 प्रतिशत अंक हासिल किए. प्राचार्या किरण यादव ने विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन की सराहना की.