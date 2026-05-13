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Class 12th results: रांची के स्कूलों ने सीबीएसई 12वीं में लहराया परचम, कई विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए

रांची के स्कूलों ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. छात्रों के प्रदर्शन से सभी काफी खुश हैं.

Class 12th results 2026
सफल छात्र-छात्राएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 13, 2026 at 7:07 PM IST

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रांची : सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम में राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है. विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं. कई स्कूलों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा, जबकि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए.

जेवीएम श्यामली के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन

जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली के विद्यार्थियों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. कला संकाय में ऋद्धि सिन्हा ने 98.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. सिद्धि परमार ने 98 प्रतिशत तथा झलक लाल ने 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. विज्ञान संकाय में ज्ञानेन्द्र गर्व ने 97.8 प्रतिशत, वैष्णवी राज ने 97.6 प्रतिशत और उत्कर्ष विभव ने 97.4 प्रतिशत अंक हासिल किए. वाणिज्य संकाय में नंदिनी रॉय ने 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया. विद्यालय के प्राचार्य बी.एन. झा ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता उनके परिश्रम, शिक्षकों की प्रतिबद्धता और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है.

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डीपीएस रांची का शानदार रिजल्ट

डीपीएस रांची के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के रियान शारदा ने इंग्लिश प्लस बेस्ट फोर विषयों में 99.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की. साइंस स्ट्रीम में शिवांशी शर्मा ने 99.2 प्रतिशत तथा कॉमर्स स्ट्रीम में अन्वेषा साबू ने 98.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए.विद्यालय के कुल 767 विद्यार्थियों में से 127 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए. वहीं 362 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए. 159 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए. प्राचार्य डॉ. जया चौहान ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस सफलता के लिए बधाई दी.

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नीरजा सहाय डीएवी का परिणाम शत-प्रतिशत

नीरजा सहाय डीएवी, काँके का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा. विज्ञान संकाय में पीयूष सिंह ने 95.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया. प्रिया कुमारी सिन्हा ने 95.4 प्रतिशत और श्वेता कुमारी ने 94 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. वाणिज्य संकाय में सोनाली कुमारी ने 92.6 प्रतिशत तथा मानविकी संकाय में शिवानी कुमारी ने 92.2 प्रतिशत अंक हासिल किए. प्राचार्या किरण यादव ने विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन की सराहना की.

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डीएवी हेहल के विद्यार्थियों ने बढ़ाया मान

डीएवी पब्लिक स्कूल, हेहल के विद्यार्थियों ने तीनों संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. विद्यालय के प्राचार्य बिपिन राय ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में निरंतर प्रयास जरूरी है.

लाला लाजपत राय बाल मंदिर का परिणाम बेहतर

लाला लाजपत राय बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुंदाग का कुल परीक्षा परिणाम 93 प्रतिशत रहा. विज्ञान संकाय में निलेश आनंद ने 91 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि वाणिज्य संकाय में हर्षित चौरसिया ने 95 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप किया.विषयवार प्रदर्शन में बिजनेस स्टडीज में हर्षित चौरसिया ने 98 अंक, जीवविज्ञान में निलेश आनंद ने 96 अंक तथा अंग्रेजी में हर्षित और पूजा टोप्पो ने 96 अंक प्राप्त किए.

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डीएवी गांधीनगर का परिणाम शत-प्रतिशत

डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधीनगर का विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का परिणाम शत-प्रतिशत रहा. विज्ञान संकाय में आद्यांश आचार्य ने 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बने. माही प्रिया प्रसाद ने 96.2 प्रतिशत तथा मैथली गुप्ता ने 93 प्रतिशत अंक हासिल किए. वाणिज्य संकाय में दिव्यांश कुमार ने 95.4 प्रतिशत, महक सिंह ने 94.4 प्रतिशत और सौम्या मिश्रा ने 93.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. आद्यांश आचार्य ने जीव विज्ञान में 100 अंक हासिल किए. विद्यालय में ललित कला विषय में कई विद्यार्थियों ने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए.

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एसआर डीएवी पुंदाग का रिजल्ट शत-प्रतिशत

एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल, पुंदाग का परीक्षा परिणाम भी शत-प्रतिशत रहा. विज्ञान संकाय में तनु सिंह ने 94.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. रवीश शम्स ने 93.6 प्रतिशत और प्रियांशु कुमारी ने 93.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए.वाणिज्य संकाय में अतुल बैसाखियां ने 94.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. ऋषिका जालान ने 91.6 प्रतिशत तथा पीयूष कुमार छेत्री ने 91.4 प्रतिशत अंक हासिल किए. विद्यालय के 199 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और सभी सफल रहे.

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