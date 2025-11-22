ETV Bharat / state

एक साल से कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड, जानिए क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता

राजस्थान कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस व सेवादल पिछले एक साल में कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए.

राजस्थान कांग्रेस कार्यालय
राजस्थान कांग्रेस कार्यालय, जयपुर
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 3:48 PM IST

6 Min Read
जयपुर: कांग्रेस संगठन की रीढ़ कहे जाने वाले अग्रिम संगठन एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और सेवादल भी इन दिनों गुटबाजी की भेंट चढ़े हुए हैं. आलम यह है कि पार्टी के हरावल ब्रिगेड के रूप में मशहूर ये संगठन पिछले एक साल में राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए, जिसके चलते कई बार कांग्रेस को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है, जबकि एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवादल की गिनती पूर्व में उन संगठनों के रूप में होती थी जो विपक्ष में रहते हुए सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन और धरने-प्रदर्शनों के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछले 1 साल में कई ऐसे मौके आए जब पार्टी के इन अग्रिम संगठनों ने छिटपुट कार्यक्रमों के जरिए ही इतिश्री कर ली.

अग्रिम संगठनों में भी गुटबाजी हावी: दरअसल, कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अग्रिम संगठनों में भी गुटबाजी और धड़ेबंदी हावी है. यहां भी पार्टी के नेता और पदाधिकारी गुटबाजी और धड़ेबंदी में बैठे हुए हैं, इसका सीधा असर इन संगठनों की परफॉर्मेंस और प्रदर्शन पर भी पड़ता है. गुटबाजी और धड़ेबंदी के चलते कई बार प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर होने वाले प्रदर्शनों में अग्रिम संगठनों की बड़ी भूमिका सामने नहीं आ पाई है. गुटबाजी और धड़ेबंदी के चलते हाल ही में युवा कांग्रेस में 200 से ज्यादा पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे तो वहीं चार पदाधिकारियों को संगठन से निष्कासित किया गया था.

संवाददाता फिरोज सैफी की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

सेवादल और महिला कांग्रेस की परफॉर्मेंस लचर: परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कांग्रेस के सबसे अनुशासित संगठन के रूप में माने जाने वाले सेवादल की परफॉर्मेंस भी पिछले 1 साल में फिसड्डी ही रही है. सेवादल कोई बड़ा आंदोलन या कोई प्रदेश स्तरीय धरना आयोजित नहीं कर सका. इस बार अगस्त क्रांति दिवस पर भी सेवादल की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा नहीं निकाली गई, जबकि हर साल तिरंगा यात्रा निकाली जाती रही है. हालांकि, सेवादल की ओर से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कई जिलों में प्रशिक्षण शिविर जरूर चलाए गए थे.

यही स्थिति महिला कांग्रेस की भी है. महिला कांग्रेस की ओर से भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया गया, जबकि कई ऐसे मौके आए थे जब प्रदेश में महिला अपराधों और अत्याचार के मामलों में प्रदर्शन होने चाहिए थे. पार्टी से जुड़ी महिला नेताओं का कहना है कि पूर्ववर्ती महिला कांग्रेस अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान खूब आंदोलन किए थे लेकिन इस बार एक भी आंदोलन नहीं किया गया है, जिसके चलते महिला नेताओं ने तो महिला कांग्रेस से ही दूरी बना ली है.

कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया: वहीं, मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस सेवादल के प्रदेश प्रभारी और विधायक हाकम अली का कहना है कि सेवादल ने अभी प्रदेश के तमाम जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे, जिसमें हमने नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के कल्चर के हिसाब से प्रशिक्षित किया है. अंता उपचुनाव और बिहार में सेवादल कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई है, अब आगे SIR और वोट चोरी जैसे अभियानों में हम सड़कों पर उतरेंगे.

एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में भी गुटबाजी हावी: वहीं, छात्र संगठन एनएसयूआई की बात की जाए तो एनएसयूआई भी प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है. अगस्त माह में छात्रसंघ चुनाव को लेकर जरूर शहीद स्मारक पर धरना दिया गया था, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित अन्य छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी गुटबाजी के चलते एनएसयूआई ने प्रदेश भर में कोई आंदोलन नहीं किया था.

एनएसयूआई की ओर से प्रदेश भर में आंदोलन नहीं किए जाने के चलते इसका सरकार पर भी कोई दबाव नहीं पड़ा था, और एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को 20 से 25 दिन जेल में बिताने पड़े थे. पार्टी नेताओं के सामने सबसे ज्यादा परेशानी तो यह है कि एनएसयूआई में भी नेता और कार्यकर्ता धड़ेबंदी में बैठे हुए हैं. यही हाल युवा कांग्रेस का भी है. युवक कांग्रेस में एक अध्यक्ष और दो कार्यकारी अध्यक्ष होने के चलते यहां भी गुटबाजी हावी है. हालांकि, युवा कांग्रेस की ओर से पिछले 1 साल में छोटे-छोटे कई विरोध प्रदर्शन तो किए गए हैं, लेकिन वो भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करके इतिश्री कर ली गई है.

गुरुवार को वोट चोरी के खिलाफ शहीद स्मारक पर युवा कांग्रेस की ओर से किया गया प्रदर्शन भी फीका ही रहा था. उम्मीद के मुताबिक कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुट पाई, जिसे लेकर पार्टी के अंदर ही इस कार्यक्रम की आलोचना हो रही थी. कांग्रेस गलियारों में ही इस बात की चर्चा थी कि युवा कांग्रेस पदाधिकारियों से ज्यादा संख्या तो पुलिस कर्मियों की थी. हालांकि, दिलचस्प है कि इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब भी मौजूद थे, लेकिन प्रदेश से कांग्रेस का कोई नेता, विधायक या पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे.

आगे बड़े कार्यक्रम करेंगे: एनएसयूआई की परफॉर्मेंस को लेकर प्रदेश प्रभारी राहुल भाकर का कहना है कि पहले तो एनएसयूआई की कार्यकारिणी ही बनी नहीं थी और जब कार्यकारिणी का गठन हुआ तो वोट चोरी और कई दूसरे मुद्दे आ गए, जिसमें एनएसयूआई अपना योगदान दे रही है. आगे हम SIR और कई अन्य मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन करेंगे.

युवा कांग्रेस तो अपनी भूमिका निभाता है: वहीं, युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया का कहना है कि युवा कांग्रेस तो हर मुद्दे पर अपनी भूमिका निभाता है और हम आंदोलन करते रहते हैं. कई बार जल्द कार्यक्रम के आदेश हो जाते हैं इसलिए पूरी रूपरेखा तैयार नहीं हो पाती है. आगे हम 26 नवंबर को भी एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें प्रदेश भर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे.

ETV Bharat Logo

