धान की फसल का फिजी वायरस से ऐसे करें बचाव, वरना खेत हो जायेगी खाली
धान की फसल को फिजी वायरस (बौनापन रोग) से बचाव करना जरूरी है. नहीं तो पूरी फसल तबाह हो सकती है.
Published : May 27, 2026 at 4:00 PM IST
कुरुक्षेत्र: पिछले साल हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में धान की फसल में फिजी वायरस (बोनापन रोग) का भारी प्रकोप देखा गया था, जिससे किसानों की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा था. इस बार धान सीजन की शुरुआत में ही किसानों को इस समस्या से बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने कुछ उपाय बताए है. सही समय पर कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर किसान भाई अपनी फसल को इस वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.
फिजी वायरस आने के मुख्य कारण: डॉ. आदित्य प्रताप डबास जिला कृषि उपनिदेशक कुरुक्षेत्र के अनुसार धान में इस वायरस के फैलने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं-
- अत्यत्यधिक नमी और बरसात: ज्यादा बारिश होने और मौसम में नमी (ह्यूमिडिटी) बढ़ने के कारण यह वायरस तेजी से पनपता है. पिछले साल हुई भारी बारिश इसका बड़ा कारण थी.
- यूरिया (नाइट्रोजन) का अधिक इस्तेमाल: खेत में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह वायरस फसल पर जल्दी हमला करता है.
- संक्रमित खेत: जिस खेत में पिछले साल यह बीमारी आई थी, वहां मिट्टी और वातावरण में वायरस के अंश मौजूद रहने की आशंका ज्यादा होती है.
बीमारी के लक्षण और प्रभाव:
- पौधों का बौना रह जाना: इस बीमारी का सबसे मुख्य लक्षण यह है कि प्रभावित पौधे का तना छोटा रह जाता है और उसकी ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है.
- पत्तियों का रंग बदलना: प्रभावित पौधे की पत्तियां मोटी, सख्त और गहरे हरे रंग की हो जाती हैं.
- कीटों का हमला: जब नाइट्रोजन की अधिकता से पत्तियां मोटी और रसीली हो जाती हैं, तो लीफ हॉपर और प्लांट हॉपर जैसे कीट इनका रस चूसने लगते हैं. ये कीट पौधे में छेद कर देते हैं, जिससे पौधा छोटा और कमजोर रह जाता है.
बचाव के लिए कृषि विभाग की महत्वपूर्ण सलाह:-फिजी वायरस से अपनी फसल को बचाने के लिए किसानों को नर्सरी (पौध) तैयार करने के दौरान ही निम्नलिखित सावधानियां रखनी होंगी.
- यूरिया की संतुलित मात्रा: खेत में नाइट्रोजन की मात्रा सीमित रखें. केवल कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित मात्रा में ही यूरिया का छिड़काव करें.
- नर्सरी का स्थान बदलें: जिस खेत में पिछले साल फिजी वायरस का प्रकोप दिख था, उसमें इस बार भूलकर भी धान की नर्सरी तैयार न करें.
- बीज उपचार: नर्सरी में बीज डालने से पहले, बीज को 24 घंटे के लिए दवाई के घोल में डुबोकर रखें. इससे वायरस आने का खतरा बेहद कम हो जाता है.
- संक्रमित पौधों को नष्ट करें: यदि नर्सरी के दौरान ही किसी पौधे में बौनापन या मोटी पत्तियों जैसे लक्षण दिखें, तो उस पौधे को तुरंत उखाड़कर खेत से दूर ले जाएं और नष्ट कर दें.
सीधी बिजाई के फायदे और ₹4,500 की सहायता: कृषि विभाग ने किसानों से धान की पारंपरिक रोपाई के बजाय सीधी बिजाई तकनीक अपनाने की अपील की है. इसके कई बड़े फायदे हैंइससे पानी की भारी बचत होती है. धान की पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई है. सरकार द्वारा सीधी बिजाई करने वाले किसानों को ₹4,500 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता राशि भी दी जाती है.
महत्वपूर्ण चेतावनी: विभाग के नियमों के अनुसार, 15 जून से पहले धान की रोपाई न करें. यदि कोई भी किसान तय तारीख से पहले रोपाई करता पाया गया, तो कृषि विभाग द्वारा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.