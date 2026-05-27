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धान की फसल का फिजी वायरस से ऐसे करें बचाव, वरना खेत हो जायेगी खाली

फिजी वायरस आने के मुख्य कारण ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: पिछले साल हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में धान की फसल में फिजी वायरस (बोनापन रोग) का भारी प्रकोप देखा गया था, जिससे किसानों की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा था. इस बार धान सीजन की शुरुआत में ही किसानों को इस समस्या से बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने कुछ उपाय बताए है. सही समय पर कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर किसान भाई अपनी फसल को इस वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.



फिजी वायरस आने के मुख्य कारण: ​डॉ. आदित्य प्रताप डबास जिला कृषि उपनिदेशक कुरुक्षेत्र के अनुसार धान में इस वायरस के फैलने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं- जिला कृषि उपनिदेशक कुरुक्षेत्र डॉ. आदित्य प्रताप डबास (ETV Bharat) ​अत्यत्यधिक नमी और बरसात: ज्यादा बारिश होने और मौसम में नमी (ह्यूमिडिटी) बढ़ने के कारण यह वायरस तेजी से पनपता है. पिछले साल हुई भारी बारिश इसका बड़ा कारण थी. यूरिया (नाइट्रोजन) का अधिक इस्तेमाल: खेत में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह वायरस फसल पर जल्दी हमला करता है. संक्रमित खेत: जिस खेत में पिछले साल यह बीमारी आई थी, वहां मिट्टी और वातावरण में वायरस के अंश मौजूद रहने की आशंका ज्यादा होती है.

