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यूपी में 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' योजना; किसानों को मिलेगा 80 से 90 फीसदी अनुदान, जानिये कैसे ले सकते हैं इसका लाभ?

फिरोजाबाद : प्रगतिशील किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. सिंचाई के लिए किसान केंद्र सरकार की 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना के तहत किसान टपक सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) और फव्वारा (स्प्रिंकलर) से सिंचाई कर सकते हैं. सरकार इस योजना पर 90 फीसदी अनुदान भी दे रही है. कोई भी किसान जो खेती करता है, वह इस योजना का लाभ ले सकता है.

जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी ने बताया कि किसानों के लिए यह बेहद लाभकारी योजना है. इस योजना से जहां पानी की बचत होगी, वहीं फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. उन्होंने बताया कि इस योजना में फव्वारा विधि से फसलों की सिंचाई होती है. उन्होंने बताया कि जनपद के किसान इस योजना का लाभ ले चुके हैं.

उन्होंने बताया कि इस विशेष योजना में सरकार किसानों को 90 फीसदी तक अनुदान देती है. लघु सीमांत किसानों को जहां 90 फीसदी अनुदान दिया जाता है, वहीं बड़े काश्तकारों के लिए 80 फीसदी अनुदान है. कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है. इस योजना के अंतर्गत आच्छादित होने वाले किसान के पास जलस्रोत होना चाहिए या फिर किसी जलस्रोत वाले किसान से अनुबंध होना चाहिए.

जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इस योजना से किसानों को कई फायदे मिलेगें. सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत है. फव्वारा विधि और टपक सिंचाई विधि से सिंचाई करने पर 30 से 50 प्रतिशत पानी की बचत होगी. वहीं, फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा.

उन्होंने बताया कि इससे फसल की कीमत बढ़ेगी और लागत कम आएगी. उन्होंने बताया कि कोई भी किसान जो पात्रता की श्रेणी में आता हो वह उद्यान विभाग से सम्पर्क कर इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी.

