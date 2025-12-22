ETV Bharat / state

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा, PM मोदी से कर डाली ये बड़ी मांग

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में हजारीबाग में आक्रोश मार्च निकाला गया जबकि पाकुड़ में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई.

HINDU YOUTH MURDER
हिंदू युवक की हत्या के विरोध में आक्रोश मार्च (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 22, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग/पाकुड़: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या के खिलाफ हजारीबाग में आक्रोश मार्च निकाला गया. इसका नेतृत्व सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया. जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश की जमकर आलोचना की.

हिंदू युवक की हत्या की आलोचना

हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है. वहां सरेआम हिंदू की बेरहमी से हत्या की जा रही है. जिसका विरोध समाज के हर एक लोगों को करना चाहिए. विधायक से लेकर आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए.

हिंदू युवक की हत्या के विरोध में आक्रोश मार्च (Etv bharat)

दीपू चंद्र दास की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है. यह पहली घटना नहीं है. हमेशा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहा है. इस बार बीच चौराहे पर निर्मम हत्या की गई है, बांग्लादेश में सभी प्रकाष्ठा को लांघ दिया गया है और आने वाले समय में सनातनियों को एक होना होगा, नहीं तो हमारी पीढ़ी नहीं बचेगी. बांग्लादेश की आजादी में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. भारत हमेशा बांग्लादेश की मदद करता रहा है और आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है: प्रदीप प्रसाद, सदर विधायक

देश से बांग्लादेशियों को खदेड़ने की जरूरत

बीजेपी विधायक ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बांग्लादेशियों को देश से चिन्हित कर बाहर निकालना चाहिए. जिस तरह से इजराइल दुश्मनों को सजा देता है, ठीक उसी तरह से भारत को भी सजा देने की जरूरत है.

Peoples Protest in Hazaribag
हिंदू युवक की हत्या के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटा (Etv bharat)

पीएम मोदी से कार्रवाई की मांग

बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसे लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है. हजारीबाग के रहने वाले दिनेश सिंह राठौड़ ने बताया कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है, उससे मानवता शर्मसार हुई है. उन्होंने कहा कि भारत सनातन धर्मियों का प्रहरी है. बांग्लादेश को अब सबक सिखाने की जरूरत है. इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रहे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

हिंदू युवक की हत्या के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन (Etv bharat)

पाकुड़ में हिंदू युवक को दी गई श्रद्धांजलि

वहीं सोमवार को पाकुड़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दुर्गा सोरेन सेना से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदु युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की निंदा की और उसे श्रद्धांजलि अर्पित की. दुर्गा सोरेन सेना के जिलाध्यक्ष उज्ज्वल कुमार भगत के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रोक लगाने की मांग केंद्र सरकार से की है.

Tribute meeting organized in Pakur
हिंदू युवक की हत्या के बाद पाकुड़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन (Etv bharat)

बांग्लादेश में हत्या का विरोध

उज्ज्वल भगत ने बताया कि जिस तरह दीपू चंद्र दास की पीटकर और जिंदा जलाकर सरेआम बांग्लादेश में हत्या हुई है, वह न केवल निंदनीय है बल्कि हृदय विदारक भी है. दुर्गा सोरेन सेना के जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है.

ETV Bharat Logo

