ETV Bharat / state

होली से पहले लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़; रंग-बिरंगी कचरी की फैक्टरी सीज, NCR में होनी थी सप्लाई

सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी, तो करीब 12 कुंतल रंगीन कचरी बरामद हुई.

Photo Credit; ETV Bharat
होली से पहले खाद्य विभाग टीम ने 12 कुंतल कचरी सीज किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: जिले में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. होली से पहले खाद्य विभाग की टीम फूड आइटम बनाने वालों के यहां जाकर लगातार कार्रवाई कर रही है. सूचना पर गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड पर पहुंची खाद्य विभाग की 12 सदस्य टीम ने खतरनाक केमिकल से तैयार रंगीन कचरी की फैक्ट्री पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम भी हैरान रह गई. गोदाम के अंदर घुसते ही खाद्य विभाग की टीम को खतरनाक केमिकल से तैयार रंगीन कचरी चारों तरफ फैली हुई नजर आई.

सुनील कुमार (सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, यह खतरनाक रंगीन कचरी होली के लिए तैयार हो रही थी और आसपास NCR क्षेत्र में इनकी सप्लाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सूचना पर करीब 12 कुंतल कचरी फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर जाकर सीज कर दी. खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है.

Photo Credit; ETV Bharat
12 कुंतल रंग-बिरंगी कचरी जब्त. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस मामले में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सुनील कुमार ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि यहां पर रंगीन कचरी बनाकर सप्लाई की जा रही हैं. सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी, तो करीब 12 कुंतल रंगीन कचरी बरामद हुई.

उन्होंने कहा, इन रंगीन कचरी को बनाने के लिए जिन केमिकल और कलर का प्रयोग किया गया है यह शरीर पर बहुत ज्यादा खतरनाक असर डालता है. जिससे गंभीर जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है. इसलिए इसे सीज कर दिया गया और इनको बाजार में बिक्री नहीं होने दिया जाएगा. इनको जल्द ही नष्ट कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार पर बरसे योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, समधी पर इनकम टैक्स के छापे से नाराज़

TAGGED:

हापुड़ रंगीन कचरी छापेमारी
FACTORY PRODUCING KACHRI SEIZED
HAPUR KACHRI FACTORY RAID
UPFSDA
HAPUR FSDA KACHRI FACTORY RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.