होली से पहले लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़; रंग-बिरंगी कचरी की फैक्टरी सीज, NCR में होनी थी सप्लाई
सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी, तो करीब 12 कुंतल रंगीन कचरी बरामद हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 8:31 PM IST
हापुड़: जिले में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. होली से पहले खाद्य विभाग की टीम फूड आइटम बनाने वालों के यहां जाकर लगातार कार्रवाई कर रही है. सूचना पर गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड पर पहुंची खाद्य विभाग की 12 सदस्य टीम ने खतरनाक केमिकल से तैयार रंगीन कचरी की फैक्ट्री पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम भी हैरान रह गई. गोदाम के अंदर घुसते ही खाद्य विभाग की टीम को खतरनाक केमिकल से तैयार रंगीन कचरी चारों तरफ फैली हुई नजर आई.
बता दें, यह खतरनाक रंगीन कचरी होली के लिए तैयार हो रही थी और आसपास NCR क्षेत्र में इनकी सप्लाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सूचना पर करीब 12 कुंतल कचरी फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर जाकर सीज कर दी. खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है.
इस मामले में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सुनील कुमार ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि यहां पर रंगीन कचरी बनाकर सप्लाई की जा रही हैं. सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी, तो करीब 12 कुंतल रंगीन कचरी बरामद हुई.
उन्होंने कहा, इन रंगीन कचरी को बनाने के लिए जिन केमिकल और कलर का प्रयोग किया गया है यह शरीर पर बहुत ज्यादा खतरनाक असर डालता है. जिससे गंभीर जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है. इसलिए इसे सीज कर दिया गया और इनको बाजार में बिक्री नहीं होने दिया जाएगा. इनको जल्द ही नष्ट कराया जाएगा.
