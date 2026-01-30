मेदिनीनगर नगर निगम: क्या बनेगा मुद्दा? पानी, जाम या खास महल, मजदूरों के लिए सार्वजनिक स्थल पर नहीं है कोई सुविधा
मेदिनीनगर नगर निगम में चुनाव आते ही लोग मुद्दों पर चर्चा करने लगे हैं.
Published : January 30, 2026 at 8:21 PM IST
पलामू: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है. राज्य के 9 नगर निगम में से एक पलामू का मेदिनीनगर नगर निगम भी है, यहां चुनाव हो रहे हैं. मेदिनीनगर एक ऐतिहासिक शहर है जो डालटनगंज के नाम से जाना जाता है. राज्य की सरकार इसे मेदिनीनगर लिखती है जबकि केंद्र सरकार इसे डालटनगंज लिखती है. 2004 में राज्य सरकार ने डालटनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया था.
कर्नल डाल्टन ने 1880 में बसाया था मेदिनीनगर
मेदिनीनगर चेरो वंश के प्रतापी राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है. अंग्रेजों के शासनकाल में कर्नल डाल्टन ने 1880 के आसपास इस शहर को बसाया था. 1880 में मेदिनीनगर (डालटनगंज) पालिका बना था जबकि मई 2015 यह नगर निगम में अपग्रेड हुआ है. मेदिनीनगर नगर निगम, पलामू प्रमंडल का सबसे बड़ा शहर है. यहां कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीसी एवं एसपी बैठते हैं. इसी शहर में यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी हैं. झारखंड में एकमात्र बाघों के लिए संरक्षित एरिया पलामू टाइगर रिजर्व का ऑपरेशनल कार्यालय भी मेदिनीनगर में मौजूद है.
तीन तरफ से नदियों से घिरा है मेदिनीनगर
मेदिनीनगर नगर निगम, तीन तरफ से नदियों से घिरा है. नगर निगम क्षेत्र से कोयल अमानत एवं गुरुसूती नदी गुजरती है. निगम क्षेत्र में ही अमानत कोयल एवं अमानत गुरसूती नदी का संगम मौजूद है. मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 158941 लोगों की आबादी है, जिसमें 129034 मतदाता है. निगम क्षेत्र में 35 वार्ड है जिसमें 65827 पुरुष जबकि 63206 महिला मतदाता है. निगम क्षेत्र में एक ट्रांसजेंडर वोटर भी है. नगर निगम क्षेत्र में 35 वार्ड है. 2018 में नगर निगम के चुनाव में अरुणा शंकर, पहली मेयर बनी थीं जबकि मंगल सिंह डिप्टी मेयर. मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 132 मतदान केंद्र हैं.
पानी, जाम, खास महल बन सकता है चुनावी मुद्दा
मेदिनीनगर नगर निगम, पूरे झारखंड में जल संकट के लिए चर्चित है. गर्मी के दिनों में नगर निगम भीषण पेयजल की संकट से जूझता है. कई वार्ड ड्राई जोन हो चले जाते हैं जबकि दर्जनों घरों का बजट पानी के कारण बिगड़ जाता है. मेदिनीनगर को पेयजल के संकट से दूर करने के लिए शहरी पेयजल आपूर्ति योजना फेज 2 की भी शुरुआत हुई है. शहर जाम के संकट से जूझता है, अधिकांश इलाके में स्थाई पार्किंग नहीं है. मेदिनीनगर में 1893 लोग खास महल जमीन की लिस्ट धारक है, जिनमें से 50 से अधिक लोगों ने लीज का नवीनीकरण कराया है. लीज नवीकरण एक बड़ी समस्या है. लीज नवीकरण नहीं होने से शहर का व्यवसायिक विकास प्रभावित हुआ है.
क्षेत्र में पानी, सड़क जाम और सीवेज की समास्या
मेदिनीनगर में रहने वाले नवीन तिवारी ने कहा कि मेदिनीनगर पिछली बार नगर निगम बना है. कुछ कार्य हुए हैं लेकिन और भी बेहतर कार्य हो सकते हैं. शहर की सबसे बड़ी समस्या पेयजल समस्या है. मोहल्ले में 30 से 35 चापाकल लगाए गए लेकिन पेयजल संकट दूर नहीं हुआ. यह शहर अप्रवासियों का शहर हो जाएगा.
स्थानीय निवासी प्रभात अग्रवाल ने बताया कि रोड और नाली की समस्या बड़ी है. बारिश के दिनों में नाली का पानी सड़क पर आ जाता है. नगर निगम क्षेत्र में कार्य हुए हैं लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है. नगर निगम क्षेत्र के लोगों को अधिकार के साथ-साथ सिविक जानकारी भी रखनी होगी. कचरा कहां फेंकना है? यह भी लोगों को जानना जरूरी है ताकि यह शहर साफ एवं स्वच्छ रह सके.
वहीं एक और निवासी इम्तियाज अहमद नजमी ने बताया कि यह शहर नदियों के संगम पर मौजूद है लेकिन जल के संकट से जूझता रहता है. खास महल एवं पानी और सड़क जाम बड़ी समस्या है. नगर निगम क्षेत्र में काफी कुछ करने की जरूरत है ताकि इलाके का विकास हो सके.
ये भी पढ़ें- झारखंड निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर आयोग गंभीर, जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स की होगी तैनाती
झारखंड नगर निकाय चुनाव: इलेक्शन को लेकर गहमागहमी, अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन शुरू, इन बातों का रखें ध्यान नहीं तो चुनाव से होना पड़ेगा दूर