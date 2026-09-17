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दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के श्राद्ध कार्यक्रम में जुटी भीड़, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि

दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि देते सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

गिरिडीह: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध का द्वादश कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित हुआ. दिवंगत मंत्री के आवास में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. यहां दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि देने लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है.

यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री राधा कृष्णा किशोर, मंत्री दीपिका पांडेय, इरफान अंसारी, मंत्री हफीजुल अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ मांजी पहुंच चुकी है. दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि दी है.

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