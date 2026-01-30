ETV Bharat / state

कुल्लू में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में उतरे लोग, सरकार के नाम पर भेजा ज्ञापन

कुल्लू जिला में भी लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं. महिला मंडलों ने इसके विरोध में सरकार को ज्ञापन सौंपा है.

स्मार्ट मीटर के विरोध में महिला मंडल
स्मार्ट मीटर के विरोध में महिला मंडल (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

January 30, 2026

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में अब कुल्लू के स्थानीय लोगों ने भी अपना विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है. कुल्लू जिला में भी घाटी के छह महिला मंडलों ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को स्मार्ट मीटर के विरोध में ज्ञापन सौंपा है. महिला मंडल के सदस्यों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा.

विरोध में उतरे महिला मंडलों का कहना है कि पहले से लगे डिजिटल मीटर का बिल में भर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद लोगों को पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा. गांवों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए सक्षम नहीं है. अलग से एक अन्य सिम भी खरीदनी पड़ेगी, जिसका खर्चा भी वो नहीं उठा सकते हैं. घाटी में बहुत से महिला मंडल इसका विरोध कर रहे हैं.

इस दौरान महिला मंडलो के साथ आये समाज सेवी हुकुम नेगी ने बताया कि मैं खुद बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हूं. हम स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में सिग्नल की भी समस्या रहती है और ऐसे में अगर जल्द बिजली बिल नहीं भरा जाएगा तो मीटर काट दिया जाएगा. इसके बाद अतिरिक्त जुर्माना भरकर मीटर लगाना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है. लोगों को इसका आर्थिक बोझ भी झेलना पड़ेगा ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से इस योजना को रद्द करने की मांग की है.

जयवीर महिला मंडल कि प्रधान सुनीता ने कहा कि हमारे गांव में दो जगह स्मार्ट मीटर लगे हैं और इसका नुकसान भी हमें देखने को मिल रहा है. आज उपायुक्त के माध्यम से हमने प्रदेश सरकार को इस मीटर को न लगाने के बारे में एक ज्ञापन भेजा है. गांव में बहुत से बुजुर्ग और अनपढ़ लोग भी रहते हैं, जिन्हें रिचार्ज करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. साथ ही कई दफा घाटी में सिग्नल भी नहीं होता है. ऐसे में अगर रिचार्ज नहीं होगा तो लोगों को अंधेरे में गुजारा करना पड़ेगा. इसलिए प्रदेश सरकार से ये मांग रखी है कि स्मार्ट मीटर को ना लगाया जाए जो पुराने डिजिटल मीटर लगाए गए हैं उसी के माध्यम से बिजली सुचारू रूप से जारी रखी जाए, ताकि उन्हें किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े.

संपादक की पसंद

