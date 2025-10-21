दीपावली की रोशनी में जगमगाया रांची, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ काली मां की पूजा कर लिया आशीर्वाद
रांची में दीपावली के मौके पर लोगों ने मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बाद काली मां की पूजा की.
Published : October 21, 2025 at 9:38 AM IST
रांची: रोशनी का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियों के बीच जैसे ही शाम का वक्त आया, हर घर दीयों की रोशनी से मानो रांची शहर नहा उठा. दीपों की रोशनी से जगमगाते रांची शहर में लोगों को मानो जैसे नई ऊर्जा मिल गई हो. बुराई पर अच्छाई का संदेश देते इस पर्व को मनाने में घर का हर सदस्य उत्साहित रहा.
दीपावली के मौके पर इस बार भी जमकर आतिशबाजी हुई. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भले ही रात 8 से 10 तक आतिशबाजी के लिए निर्धारित किया हो लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए लोग शाम होते ही आतिशबाजी करने लगे. आतिशबाजी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित बच्चे दिखे, जो अपने मित्रों के साथ जमकर फटाके फोड़ते दिखे. इस मौके पर घर के मुख्य द्वार पर रंग बिरंगी रंगोली बनाकर लोगों ने मां लक्ष्मी का आह्वान किया.
दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश पूजा
दीपावली के मौके पर मंदिरों को खास रूप में सजाया गया है. धन की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ, काली मां की भी शहर में कई जगहों पर पूजा हुई. मेनरोड स्थित काली मंदिर में बंगला पद्धति से रातभर मां काली की पूजा हुई. जयपाल सिंह स्टेडियम के नजदीक रांची महानगर काली मंदिर पूजा समिति द्वारा आयोजित पूजा पंडाल का पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मिलकर उद्घाटन किया.
धार्मिक आस्था का प्रतीक है काली पूजा
रांची महानगर काली पूजा समिति के अध्यक्ष आलोक दूबे ने कहा कि यहां लंबे समय से मां काली की पूजा होती रही है. इस बार भी पारंपरिक रूप से लोग बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मां काली की पूजा की. इस मौके पर पूर्व मंत्री सह विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि काली पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश भी है. ऐसे भव्य आयोजन से समाज में एकता और सद्भाव का माहौल बनाता है.
रांची महानगर काली पूजा समिति द्वारा बनाया गया यह पंडाल अद्भुत कलात्मकता का उदाहरण है. श्रद्धा और संस्कृति का यह संगम झारखंड की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है: केशव महतो कमलेश, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
रांची महानगर काली पूजा समिति के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि हमारा प्रयास है कि भक्तजन सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा-अर्चना कर सके. काली मां पूजा के माध्यम से समाज में प्रकाश, सत्य और एकता का संदेश फैलाना ही हमारा उद्देश्य है.
पारंपरिक सामानों से गुलजार हुआ बाजार, चारों ओर दीपावली की रौनक
