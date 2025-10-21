ETV Bharat / state

दीपावली की रोशनी में जगमगाया रांची, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ काली मां की पूजा कर लिया आशीर्वाद

रांची: रोशनी का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियों के बीच जैसे ही शाम का वक्त आया, हर घर दीयों की रोशनी से मानो रांची शहर नहा उठा. दीपों की रोशनी से जगमगाते रांची शहर में लोगों को मानो जैसे नई ऊर्जा मिल गई हो. बुराई पर अच्छाई का संदेश देते इस पर्व को मनाने में घर का हर सदस्य उत्साहित रहा.

दीपावली के मौके पर इस बार भी जमकर आतिशबाजी हुई. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भले ही रात 8 से 10 तक आतिशबाजी के लिए निर्धारित किया हो लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए लोग शाम होते ही आतिशबाजी करने लगे. आतिशबाजी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित बच्चे दिखे, जो अपने मित्रों के साथ जमकर फटाके फोड़ते दिखे. इस मौके पर घर के मुख्य द्वार पर रंग बिरंगी रंगोली बनाकर लोगों ने मां लक्ष्मी का आह्वान किया.

ETV Bharat (ETV Bharat)

दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश पूजा

दीपावली के मौके पर मंदिरों को खास रूप में सजाया गया है. धन की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ, काली मां की भी शहर में कई जगहों पर पूजा हुई. मेनरोड स्थित काली मंदिर में बंगला पद्धति से रातभर मां काली की पूजा हुई. जयपाल सिंह स्टेडियम के नजदीक रांची महानगर काली मंदिर पूजा समिति द्वारा आयोजित पूजा पंडाल का पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मिलकर उद्घाटन किया.