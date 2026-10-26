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छह दशक पुरानी सिरोबगड़ की समस्या से मिलेगी निजात, पुल बनकर तैयार, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

सिरोबगड़ में पुल बनकर तैयार ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोबगड़ में भूस्खलन और बार-बार लगने वाले जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है. करीब छह दशक से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों के साथ ही चारधाम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने इस संवेदनशील स्लाइड जोन के स्थायी समाधान की दिशा में कालियासौड़–खांकरा बाईपास का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है. परियोजना के तहत तकनीकी खामी के चलते पिछले चार साल से अटका एक पुल अब बनकर तैयार हो गया है. करीब 126 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस महत्वपूर्ण परियोजना को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

बाईपास का निर्माण पूरा होने के बाद सिरोबगड़ में भूस्खलन के कारण बार-बार बाधित होने वाले यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा. इससे बदरीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इसका वास्तविक लाभ बाईपास और इससे जुड़े सभी पुलों का निर्माण पूरा होने तथा मार्ग पर यातायात शुरू होने के बाद ही मिल सकेगा.