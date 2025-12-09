पलामू के लोगों को जाम से मिलेगी निजात! कोयल नदी पर करोड़ों की लागत से तैयार होगा पुल
पलामू में कोयल नदी पर एक नया पुल बनने जा रहा है. झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी मिली है.
पलामू: पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े शहर मेदिनीनगर को जाम से निजात मिलने वाली है. मेदिनीनगर और चैनपुर के बीच कोयल नदी पर एक नया पुल बनाया जाएगा. सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने मेदिनीनगर में कोयल नदी पर एक नया पुल बनाने को मंजूरी दे दी है.
64 करोड़ की लागत से तैयार होगा पुल
कैबिनेट ने करीब 64 करोड़ रुपए नए पुल के लिए मंजूर किया है. कोयल नदी पर पुल को लेकर स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया कई बार विधानसभा में आवाज उठा चुके थे. कैबिनेट से पुल को मंजूरी मिलने को लेकर विधायक आलोक चौरसिया ने बताया कि यह पुल बनने से इलाके के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी.
उन्होंने कैबिनेट द्वारा पुल को स्वीकृत किए जाने के लिए सरकार, स्थानीय मंत्री एवं सांसद को वह धन्यवाद एवं बधाई दिए. विधायक ने कहा कि जब भी वे क्षेत्र में जाते थे तो लोग नए पुल की मांग रखते थे. अब सरकार ने पुल को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट में राशि स्वीकृत कर दिया है.
पुल बनने से लोगों को जाम से मिलेगी राहत
बता दें कि कोयल नदी पर 1981 में पुल बनकर तैयार हुआ था. पुल बनने से झारखंड के पलामू इलाके से छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की दूरी कम हो गई थी. बदलते वक्त के साथ पलामू के मेदिनीनगर एवं चैनपुर के इलाके में आबादी बढ़ी है. साथ ही साथ पुराने पुल पर दबाव भी बढ़ा है. रांची से उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के गढ़वा के इलाके में लोग इसी पुल से होकर गुजरते हैं. शहर के बीचो-बीच होने के कारण पुराना पुल अक्सर जाम रहता है. अब नए पुल बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निदान मिल जाएगा.
