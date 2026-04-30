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उत्तराखंड के वन क्षेत्र में लोग कर सकेंगे मधुमक्खी पालन, आय बढ़ने के साथ इनसे मिलेगा छुटकारा!

आरक्षित वन क्षेत्रों में किया जाएगा मौन पालन, आखिर क्या है वन विभाग की नीति,कौन-कौन से किए गए हैं प्रावधान? पढ़िए रोहित सोनी की रिपोर्ट

Bee Keeping in Uttarakhand
मधुमक्खी पालन (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 7:28 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मौन पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब वन क्षेत्रों में भी काश्तकार मौन पालन कर सकेंगे. इससे न सिर्फ काश्तकारों के आय में वृद्धि होगी. बल्कि, वन क्षेत्रों के निकट मौजूद गांवों से हाथियों को दूर रखने में भी मदद मिलेगी.

वन क्षेत्र में मौन पालन किए जाने को लेकर वन विभाग ने 'उत्तराखंड वन-सीमांत मौन-पालन, मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव-हाथी संघर्ष न्यूनीकरण नीति' तैयार की है. जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान वन विभाग, उद्यान विभाग और कृषि विभाग के सचिवों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में एक बेहतर प्रारूप तैयार करें. ताकि, बेहतर ढंग से इस नीति को लागू किया जा सके.

उत्तराखंड के सीमांत वन क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष, फसल क्षति, आजीविका, असुरक्षा और परागणकर्ताओं (Pollinators) में कमी एक साथ जुड़े हुए हैं. जबकि, हाथियों से जुड़ी फसल हानि और आवासीय क्षति की समस्या कई वन प्रभागों में देखी जा रही है. ऐसे में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए पारंपरिक उपयोगी के साथ ही अन्य उपयोग जिसमें खासकर वनों से जुड़े आबादी वाले क्षेत्रों में मौन पालन को अपनाने पर फोकस किया जा रहा है.

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मधुमक्खी (फोटो- Information Department)

मधुमक्खियों पालन के फायदे: ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन न केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है. बल्कि, ये ग्रामीण आय, रोजगार, कृषि उत्पादकता और फसल गुणवत्ता को बढ़ाने का भी साधन बन सकता है. जिसको देखते हुए वन विभाग ने 'उत्तराखंड वन-सीमांत मौन-पालन, मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव-हाथी संघर्ष न्यूनीकरण नीति' तैयार की है.

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मधुमक्खी का बॉक्स (फोटो- Information Department)

मौन पालन के लिए वन विभाग की नीति का उद्देश्य-

  • वन सीमांत ग्रामों में मानव-हाथी संघर्ष को गैर घातक, कम आक्रामक और समुदाय आधारित उपायें से कम करना.
  • मधुमक्खी पालन, शहद, मोम, पराग, प्रोपोलिस आदि पर आधारित आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन करना.
  • स्थानीय निवासियों, स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों, वन पंचायतों और स्थानीय युवाओं को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ना.
  • परागणकर्ताओं की संख्या, विविधता और आवासीय उपयुक्तता में वृद्धि करना. ताकि, पर परागण (क्रॉस पोलिनेटेड) फसलों, बागवानी और बीज उत्पादन को लाभ मिल सके.
  • वन सीमांत क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए अनावश्यक ध्वनि, विष्फोटक और तनावपूर्ण प्रतिरोध उपायों की जगह पर शांत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक व जैव-विविधता अनुकूल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना.
  • वन विभाग, कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, पंचायती राज और आपदा प्रबंधन विभागों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली स्थापित करना है.

मौन पालन क्षेत्र के चैन को लेकर भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया गया है. जिसके तहत ऐसे सीमांत आरक्षित वन क्षेत्रों के भू-भाग, ग्राम परिसर, कृषि सीमाएं और संवेदनशील हाथी आवागमन से सटे क्षेत्र, वहां पर हाथी और अन्य वन्यजीवों के साथ दीर्घकालिक सह अस्तित्व की नीति को मूल आधार मानकर जैव विविधता अनुकूल मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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सीएम आवास में निकाले गए शहद के साथ सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)

मधुमक्खी जैव बाड़ पर जोर: खेतों या गांवों की सीमा पर रणनीतिक रूप से मधुमक्खी बक्सों की ऐसी श्रृंखला स्थापित की जाएगी. जिसका इस्तेमाल हाथियों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश से निरुत्साहित (Discouraged) करने के लिए किया जाएगा. वन सीमांत गांव, ऐसे राजस्व ग्राम/आबादी क्षेत्र जिनकी सीमाएं आरक्षित वन, संरक्षित वन, हाथी गलियारों या मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित वन क्षेत्रों से सीधे सटे हों, वहां यह पद्धति काम आएगी.

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शहद लेने जाती मधुमक्खियां (फोटो- Information Department)

नीति निर्धारण के लिए तमाम बिंदुओं को किया गया है समाहित-

  1. आरक्षित वन क्षेत्रों में मौन पालन के वानिकी/गैर वानिकी काम होने के लिए जरूरी परामर्श लिया जाएगा.
  2. वन प्रभागों की स्वीकृत 10 वर्षीय कार्ययोजना में शहद के सतत विदोहन (Sustainable Exploitation) की वैज्ञानिक प्रक्रिया का समावेश नियमानुसार किया जाएगा.
  3. राज्य स्तर पर एक 'समन्वय समिति' का गठन किया जाएगा.
  4. समिति में वन, कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, पशुपालन, उद्योग, पंचायती राज, कृषि विश्वविद्यालयों और आपदा प्रबंधन विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
  5. मंडल/जिला स्तर पर क्रियान्वयन और अनुश्रवण समिति का गठन होगा.
  6. प्रभाग स्तर पर प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में वन सीमांत मौन पालन कार्यदल का गठन किया जाएगा.
  7. ग्राम स्तर पर ग्राम मौन पालन एवं मधु प्रबंधन समिति गठित की जाएगी. जिसमें महिला समूहों और प्रभावित किसानों का प्रतिनिधित्व होगा.
  8. जिन ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाओं में आवृत आवाजाही (Covered Movement) होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.
  9. हाथियों के पारंपरिक रूप से चलने के स्थानों, तमाम जल स्रोतों और वन सीमांत कृषि पट्टियों का जीआईएस आधारित मैप तैयार किया जाएगा.
  10. ऐसे क्षेत्रों में उच्च ध्वनि यंत्रों, वन्यजीवों को भगाने के आक्रामक तरीकों और असंगठित भीड़ प्रतिक्रिया पर विनियमन लागू किया जाएगा.
  11. चयनित गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मधुमक्खी आधारित जैव बाड़ स्थापित की जाएंगे.
  12. जैव बाड़ के रखरखाव के लिए स्थानीय वन पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और कृषक समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
  13. मधुमक्खी बाड़ के संचालन की एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया बनेगी. जिसमें बॉक्स की रखरखाव, सुरक्षा, प्रबंधन और मधु एकत्र एवं विपणन व्यवस्था शामिल होंगी.

वन सीमांत हनी क्लस्टर और मधुग्राम मॉडल किए जाएंगे विकसित: मौन पालन नीति में वैकल्पिक आय स्रोत पर भी जोर दिया गया है. जिसके तहत, शहद, मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जैली आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा. 'वन सीमांत हनी क्लस्टर' 'मधुग्राम' मॉडल विकसित किए जाएंगे. ताकि, उत्तराखंड राज्य में मौन पालन को ब्रांड आधारित आर्थिक अवसर के रूप में भी पहचान मिल सके.

स्थानीय स्तर पर शहद एकत्र केंद्र, ब्रान्डिंग, एसएसएचजी आधारित विपणन और ई-कॉमर्स विपणन विकसित किया जाएगा. उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के जरिए शहद व अन्य उत्पादों का जैविक उत्पाद के रूप में प्रमाणीकरण किए जाने और उसके राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन किए जाने से स्थानीय उत्पादकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी.

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छत्ते के साथ मधुमक्खियां (Bee Keeping in Uttarakhand)

काश्तकारों के प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन के प्रावधान-

  • वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों और केंद्र व राज्य के अन्य तकनीकी संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाएगा.
  • विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्राम सभाओं में परागणकर्ता संरक्षण और मौन पालन संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
  • मधुमक्खी बक्सों, सुरक्षा किट, प्रसंस्करण उपकरणों और गुणवत्ता परीक्षण सहायता पर अनुदान की व्यवस्था.
  • सफल ग्राम समितियों, स्वयं सहायता समूहों/वन पंचायतों को प्रदर्शन आधारित की प्रोत्साहन व्यवस्था.

आरक्षित वन क्षेत्रों में किया जाएगा मौन पालन: आरक्षित वन क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की ओर से तैयार की गई नीति में निगरानी और मूल्यांकन पर भी विशेष जोर दिया गया है. जिसके तहत, मानव-हाथी संघर्ष घटनाओं की संख्या, फसल क्षति, कृषि क्षेत्रों में रात्रिकालीन प्रवेश, जनहानि, आवासीय क्षति आदि में परिवर्तन कर नियमित आंकलन किया जाएगा.

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Bमधुमक्खियों के बारे में कुछ जानकारियां (फोटो- ETV Bharat GFX)

मधुमक्खी कॉलोनियों की जीवितता, शहद उत्पादन, अतिरिक्त आय, प्रशिक्षित परिवारों की संख्या और महिला सहभागिता का डाटा एकत्र किया जाएगा. परागणकर्ता अनुकूल परिदृश्य में फसल उपज, बीज उत्पादन और गुणवत्ता सुधार का कृषि विभाग की ओर से सैंपल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा. इसके साथ ही थर्ड पार्टी के जरिए 3 सालों के प्रभाव का मूल्यांकन कराया जाएगा.

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मधुमक्खी पालन से मिल रहा रोजगार (फोटो सोर्स- X@AgriGoI)

वन क्षेत्रों में मौन पालन से राज्य सरकार को ये हैं उम्मीदें-

  1. मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं, फसल एवं अवस्थापना क्षति में कमी आएगी.
  2. स्थानीय समुदायों के लिए शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों पर आधारित आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
  3. परागणकर्ता संख्या और परागण सेवाओं में सुधार से फल, सब्जी, तिलहन, दलहन एवं पर परागण फसलों को लाभ होगा.
  4. संरक्षण, आजीविका और सामुदायिक भागीदारी के मध्य संतुलित विकास का मॉडल विकसित होगा.
  5. उत्तराखंड के वन सीमांत क्षेत्रों मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व आधारित प्रबंधन एक प्रतिरूप नीति स्थापित की जा सकेगी.

गज-मित्र, मधु-मित्र के साथ युवाओं को दी जा सकती है मानदेय: वन क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए वन विभाग की ओर से तैयार की गई 'उत्तराखंड वन-सीमांत मौन-पालन, मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव-हाथी संघर्ष न्यूनीकरण नीति' में स्थानीय स्वरोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है. जिसके तहत, गज-मित्र, मधु-मित्र आदि सामुदायिक पदनामों के साथ स्थानीय युवाओं को अनुबंध/मानदेय आधारित भूमिकाएं दी जा सकती हैं.

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मधुमक्खियों का छत्ता (फोटो- Information Department)

मधुमक्खी बाड़ के रखरखाव, बी-कॉलोनी प्रबंधन, शहद निष्कर्षण, गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग और विपणन में रोजगार सृजन किए जाएंगे. महिला स्वयं सहायता समूहों और वन पंचायतों को मधु प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, मोम उत्पाद और ब्रान्डिंग गतिविधियों से जोड़ा जाएगा. वहीं, वन क्षेत्र में मौन पालन को बढ़ावा दिए जाने को लेकर लिए गए निर्णय के सवाल पर सीएम पुष्कर धामी ने ये जवाब दिया.

"उत्तराखंड में मौन पालन की एक बड़ी संभावना है. राज्य में 70 फीसदी से ज्यादा क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जिसका मौन पालन के क्षेत्र में एक अच्छी संभावना हो सकती है. उत्तराखंड का जो मौह (शहद) है, वो औषधि गुणों से भरपूर है. जिसकी संभावनाओं को देखते हुए समन्वय बनाने के लिए कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है. जिससे एक बेस्ट प्रैक्टिस उत्तराखंड से होकर पूरे देश भर में जाएगा."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

ये तीन विभाग मिलकर लाएंगे प्रस्ताव: वहीं, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में मौन पालन को वन क्षेत्र के जरिए बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है. ताकि, आम आदमी की आजीविका को बढ़ाया जा सके. इसके लिए बैठक के दौरान वन विभाग की नीति पर व्यापक रूप से चर्चा हुई है. ऐसे में वन विभाग, उद्यान विभाग और कृषि विभाग मिलकर एक स्पष्ट प्रस्ताव लाएंगे. ताकि, न्याय पंचायत स्तर पर मौन पालन को बढ़ावा दिया जा सके.

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मौन पालन से लोगों की बढ़ रही आय (फोटो- Information Department)

"वन क्षेत्रों में मौन पालन करने से न केवल शहद का उत्पादन बढ़ेगा. बल्कि, वो ऑर्गेनिक भी होगा. वर्तमान समय में वन शहद का दाम, सामान्य शहद के मुकाबले काफी ज्यादा है."- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड

काश्तकार ही लगाएगा बी-बॉक्स: वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन क्षेत्र में स्थानीय काश्तकार ही बी-बॉक्स लगाएगा. हालांकि, वर्तमान समय में वन क्षेत्रों में लोगों का जाना प्रतिबंध है, ऐसे में तीनों विभागों के सचिवों को एक ऐसा प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि, उसका फायदा काश्तकार को मिल सके. वहीं, वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक डॉ. पराग मधुकर धकाते ने इससे मानव वन्यजीव संघर्ष कम होने की बात कही है.

"वन क्षेत्र की सीमा पर मौन पालन को बढ़ावा दिए जाने से मानव और हाथियों के बीच होने वाले मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले भी कम होंगे. क्योंकि, ये देखा गया है कि जिस क्षेत्र में मधुमक्खी होते हैं, उस इलाके में मधुमक्खियां के उड़ने से आने वाली आवाज की वजह से हाथी दूर भागते हैं."- डॉ. पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग

"इसको लेकर भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से अध्ययन किए जा चुके हैं. ऐसे में अगर वन क्षेत्र की सीमा से लगे हुए गावों में मौन पालन करते है, तो हाथियों को उस क्षेत्र से दूर रखने में मदद मिलती है. हालांकि, बहुत जगह पर इस तरह के प्रयास किया भी जा रहे हैं."- डॉ. पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग

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