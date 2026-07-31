हिमाचल में सड़क हादसों के 'फरिश्तों' को मिला सम्मान, 26 राहवीर बने मिसाल, अब जान बचाने पर मिलते हैं इतने हजार
पहले इस योजना के तहत 5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 3:24 PM IST
शिमला: सड़क हादसे के बाद पहले एक घंटे यानी 'गोल्डन आवर' में यदि घायल को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. इसी सोच को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की राहवीर (गुड समैरिटन) योजना हिमाचल प्रदेश में लोगों को दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए प्रेरित करने के साथ ऐसे नेक काम करने वालों को सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रही है. प्रदेश में अब तक 26 लोगों को राहवीर के रूप में सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 11 और मामलों पर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है. इसमें सबसे अधिक मामले मंडी के 5 जिले से जुड़े हैं, जबकि एक मामला चंबा जिले का है.
बिना देरी किए घायलों को पहुंचाया अस्पताल
इन सभी लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं के बाद बिना किसी डर या देरी के घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिससे गोल्डन आवर के भीतर उनका उपचार शुरू हो सका और उनकी जान बचाने में मदद मिली. पहले इस योजना के तहत 5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अगस्त 2025 से केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है. यदि एक ही घायल की मदद कई लोगों ने मिलकर की हो तो यह राशि नियमानुसार उनके बीच बांटी जाती है. सरकार ने मददगारों को कानूनी सुरक्षा भी दी है, ताकि पुलिस या न्यायिक प्रक्रिया के डर से कोई व्यक्ति घायल की सहायता करने से पीछे न हटे.
इनको किया गया सम्मानित
प्रदेश में अब तक सम्मानित राहवीरों में धर्मशाला के 5, रामपुर के 9, सिरमौर के 5, हमीरपुर के 5 और शिमला के 2 लोग शामिल हैं. जनवरी 2025 से शुरू हुई सम्मान प्रक्रिया में पालमपुर के घूघर गांव के सुरेश वर्मा सहित धमेटा फतेहपुर के सुभाष चंद, निक्का सिंह, नगरोटा बगवां के मनजीत कुमार और परवेश शर्मा, कल्पा के मनमोहन सिंह, रामपुर के कुलदीप सिंह, सांगला के विक्रांत, रूपीन, निखिल, भूपेश और सुंदर सिंह, जानी (किन्नौर) के नरेश, हमीरपुर के मोहिंद्र सिंह और संदीप ठाकुर, राजगढ़ के महेश कुमार, लक्ष्मी सिंह और कपिल, सिरमौर के भरत और अरुण कुमार सहित कई लोगों को घायलों की मदद करने पर सम्मानित किया गया. वहीं अगस्त 2025 में पुरस्कार राशि बढ़ने के बाद उत्तराखंड के मनोज और अमित चौहान को 12,500-12,500 रुपये, जबकि साहिल ठाकुर, राहुल ठाकुर और रविंद्र सिंह डोगरा को 16,667-16,667 रुपये दिए गए. वहीं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, मनाली की सोनाली शर्मा को एक पीड़ित की जान बचाने में अहम भूमिका निभाने पर पूरे 25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया.
राहगीर से नहीं होगी कोई पूछताछ
योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के मामले की जिला स्तर पर जांच होती है. सत्यापन के बाद प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजा जाता है और स्वीकृति मिलने पर राहवीर को नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है. कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम पांच बार इस सम्मान का पात्र बन सकता है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले राहवीर को पुलिस या अदालत की अनावश्यक पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ेगा. यदि वह गवाह नहीं बनना चाहता तो उसे अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. वहीं अस्पताल भी उससे इलाज का खर्च नहीं मांग सकता और घायल को भर्ती कराने के बाद वह वहां से तुरंत जा सकता है. यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि किसी सड़क हादसे के दौरान घायल को देखकर डरें नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उसकी जान बचाने में मदद करें.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में बदले स्टडी लीव के नियम, अधिसूचना जारी, जानिए क्या कहते हैं नए नियम?
ये भी पढ़ें: हिमाचल में छठी-आठवीं की किताबों में बड़ा बदलाव, अब प्रदेश के इतिहास, बोलियां और वीरों की गाथाएं पढ़ेंगे छात्र