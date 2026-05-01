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मिर्जापुर में दरोगा-सिपाही को पीटने वाले मांग रहे माफी; एक आरोपी को भेजा गया जेल

मिर्जापुर में दरोगा-सिपाही को पीटने वाले मांग रहे माफी. ( Photo Credit: ETV Bharat )