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मिर्जापुर में दरोगा-सिपाही को पीटने वाले मांग रहे माफी; एक आरोपी को भेजा गया जेल

इंस्पेक्टर मनोज राय ने बताया कि पुलिस चौकी से मारपीट के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था.

मिर्जापुर में दरोगा-सिपाही को पीटने वाले मांग रहे माफी.
मिर्जापुर में दरोगा-सिपाही को पीटने वाले मांग रहे माफी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 9:31 AM IST

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मिर्जापुर: पुलिस चौकी में घुसकर दरोगा और सिपाही को पीटने वालों पर मिर्जापुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिसिया एक्शन के बाद अब वही हमलावर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए. एक दिन पहले पिटाई और अब माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

इंस्पेक्टर मनोज राय ने बताया कि पुलिस चौकी से मारपीट के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इनमें से 4 के खिलाफ नामजद और करीब 13 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपी भरत तिवारी, मनोज तिवारी और विकास तिवारी ने पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगी है. वहीं, हरेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया है. अन्य अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है.

मिर्जापुर में दरोगा-सिपाही को पीटने वाले मांग रहे माफी. (Video Credit: ETV Bharat)

माफी मांगने का वीडियो: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं. कह रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा. हमें क्षमा कर दीजिए. इन तीनों आरोपियों को माफी मांगने के बाद छोड़ दिया गया है. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

पुलिस चौकी में की थी मारपीट: शहर कोतवाली के जिला अस्पताल चौकी में बुधवार की रात ई-रिक्शा चालक और बाइक में टक्कर हो गई थी. बाइक सवार दबंगों ने ई-रिक्शा चालक की पिटाई शुरू कर दी.

पुलिस मौके पर पहुंची तो मनबढ़ों ने पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस चौकी इंचार्ज और सिपाही की पिटाई कर दी. सिपाही कमलेश राय का सिर फट गया और चौकी इंचार्ज मनोज राय की वर्दी तक फाड़ दी गई.

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