रामनगर पूछड़ी में 52 अवैध निर्माण किए ध्वस्त, रोते बिलखते दिखे लोग, बोले- अब बच्चों को लेकर कहां जाएं?

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई. वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच 52 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया. जिसके बाद लोग अपने घरों को ध्वस्त होने पर भावुक दिखाई दिए. कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोते-बिलखते हुए भी देखा गया.

प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई: मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया और पूर्ण सुनवाई के बाद ही निष्कासन की कार्रवाई की गई.

पुलिस टीम मौके पर डटी रही: एडीएम ने बताया कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा था, जहां अलग-अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई. आउट एरिया में एक सुपर जोन बनाया गया था और पूरे अभियान में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक एडीएम स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी. पुलिस की पर्याप्त तैनाती के कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई.

कई लोग पहले ही कर चुके थे सामान शिफ्ट: उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है. न तो किसी प्रकार का तनाव बना, न ही शांति भंग की कोई घटना हुई. अधिकांश लोग पहले से ही तैयार थे, क्योंकि उन्हें पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी. जिनके स्ट्रक्चर हटाए गए, उनमें से कई लोग पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर चुके थे.

रोते बिलखते दिखे लोग: हालांकि, कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोते-बिलखते हुए भी देखा गया. पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन 2 से 3 लाख रुपये में रामनगर के एक डॉक्टर ताहिर और एक पत्रकार से खरीदी थी. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जमीन वैध है, जबकि अब उन्हें बेघर कर दिया गया.