रामनगर पूछड़ी में 52 अवैध निर्माण किए ध्वस्त, रोते बिलखते दिखे लोग, बोले- अब बच्चों को लेकर कहां जाएं?

रामनगर के पूछड़ी में अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला, इस दौरान लोग भावुक होकर रोते दिखाई दिए.

ENCROACHMENT ACTION IN RAMNAGAR
अतिक्रमण हटाने के दौरान भावुक हुई महिला (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 1:43 PM IST

4 Min Read
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई. वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच 52 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया. जिसके बाद लोग अपने घरों को ध्वस्त होने पर भावुक दिखाई दिए. कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोते-बिलखते हुए भी देखा गया.

प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई: मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया और पूर्ण सुनवाई के बाद ही निष्कासन की कार्रवाई की गई.

पुलिस टीम मौके पर डटी रही: एडीएम ने बताया कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा था, जहां अलग-अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई. आउट एरिया में एक सुपर जोन बनाया गया था और पूरे अभियान में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक एडीएम स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी. पुलिस की पर्याप्त तैनाती के कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई.

कई लोग पहले ही कर चुके थे सामान शिफ्ट: उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है. न तो किसी प्रकार का तनाव बना, न ही शांति भंग की कोई घटना हुई. अधिकांश लोग पहले से ही तैयार थे, क्योंकि उन्हें पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी. जिनके स्ट्रक्चर हटाए गए, उनमें से कई लोग पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर चुके थे.

रोते बिलखते दिखे लोग: हालांकि, कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोते-बिलखते हुए भी देखा गया. पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन 2 से 3 लाख रुपये में रामनगर के एक डॉक्टर ताहिर और एक पत्रकार से खरीदी थी. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जमीन वैध है, जबकि अब उन्हें बेघर कर दिया गया.

पीड़ित ने सुनाया दर्द: एक पीड़ित महिला सीमा ने भावुक होते हुए कहा कि अब हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा है. मैं अकेली कमाने वाली हूं, पति बीमार हैं, पैसे नहीं है,अब बच्चों को लेकर कहां जाऊं?

पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाए: एक अन्य पीड़ित ने कहा कि जब हम निर्माण कर रहे थे तब सब देख रहे थे, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा. अगर तब रोक दिया जाता तो आज हम सड़क पर न होते. पीड़ितों ने कुछ लोगों पर जमीन बेचने और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर कथित रूप से पैसे लेने तक के आरोप लगाए. इस पर एडीएम विवेक राय ने साफ कहा कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीन बेची है, उनकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी से निगरानी: वहीं तराई पश्चिम रामनगर के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को बेदखली के आदेश जारी किए गए थे. इनमें से कई परिवार पहले ही स्वेच्छा से अपना कब्जा छोड़ चुके हैं. शेष में कुछ परिवारों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आज केवल 52 परिवारों के अवैध स्ट्रक्चर को हटाया गया है. पूरे अभियान के दौरान ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की गई.

संपादक की पसंद

