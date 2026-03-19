गोरखपुर में गौरैया को बचाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक, बच्चों को दिए गए घोंसलें, मेयर ने कहा- बचाने का लें संकल्प
गोरखपुर वन प्रभाग, शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान और हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 7:00 PM IST
गोरखपुर : 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. इससे पहले गुरुवार को गोरखपुर नगर निगम के सदन हॉल में गौरैया संरक्षण और उसके महत्व को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को गौरैया संरक्षण के लिए घोंसला भी वितरित किया गया. गौरैया संरक्षण और पशु पक्षियों की सेवा में पिछले 16 वर्षों से काम कर रहे मनीष वर्मा को सम्मानित भी किया गया.
महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि एक दौर में गौरैया पक्षियों के झुंड बिन बुलाए मेहमान होते थे. आज के समय में ये हमारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं. बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई हैं. इनके संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी हम सब की है. संकल्प लेना चाहिए कि आसपास ज्यादा हरियाली लायें. कीटनाशकों के उपयोग को कम करके उनके लिए सुरक्षित घोंसला बनाने जैसे छोटे प्रयास करने चाहिए.
डीएफओ विकास यादव ने कहा, 2010 से विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है. इसका प्रसार 50 देशों तक हो चुका है. 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया. पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा गौरैया कीटों की आबादी को नियंत्रित करने, परागण और बीज प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. गोरखपुर नगर निगम और वन विभाग मिल कर गौरैया के लिए सुरक्षित आश्रय देने में लगा है.
गौरैया को छिपने, बैठने और घोंसला बनाने के लिए बोगनवेलिया, मेहंदी, करोंदा, गुड़हल, नीम, आम, अमरूद के पौधे लगाने पर ज्यादा जोर दे रहा है. डिवाइडर के मध्य की जगहों, नगर निगम के पार्कों और अन्य स्थानों पर मियाबॉकी पद्धति से स्थानीय महत्व के गौरैया और पक्षियों को आकर्षित करने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं. कार्यक्रम में आए बच्चों को सलाह दिया गया कि वे वॉटर कलर से इन घोंसलों को पेंट कर अपने घरों में लगाए. गर्मी में घरों की छत पर दाना और पानी रखें.
पशु-पक्षी और गौरैया प्रेमी मनीष वर्मा को पृथ्वी मित्र से सम्मानित किया गया. मनीष वर्मा गोरैया संरक्षण की दिशा में पिछले 16 वर्षो से प्रयासरत हैं. उन्होंने लोगों के बीच अब तक 2000 से अधिक घोंसले गौरैया संरक्षण के लिए वितरित किया है. मनीष ने कहा, यह भाव उनके माता-पिता की वजह से उनमें आया. वह संतों के बीच गए. उन्होंने कहा, पशु पक्षियों को बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए यह हमारे पर्यावरण के मजबूत प्रहरी हैं.
हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका डॉ. अनिता अग्रवाल ने कहा, गौरैया को इंडिकेटर स्पीशीज माना जाता है. यानी जहां गौरैया रहती है, वहां का वातावरण अपेक्षाकृत स्वच्छ और संतुलित होता है. इनके गायब होने का मतलब है कि शहरी जीवनशैली प्रकृति के अनुकूल नहीं रह गई है. गौरैया को बचाना, दरअसल हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है.
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