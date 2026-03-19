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गोरखपुर में गौरैया को बचाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक, बच्चों को दिए गए घोंसलें, मेयर ने कहा- बचाने का लें संकल्प

स्कूली बच्चों को बांटा गया घोंसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. इससे पहले गुरुवार को गोरखपुर नगर निगम के सदन हॉल में गौरैया संरक्षण और उसके महत्व को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को गौरैया संरक्षण के लिए घोंसला भी वितरित किया गया. गौरैया संरक्षण और पशु पक्षियों की सेवा में पिछले 16 वर्षों से काम कर रहे मनीष वर्मा को सम्मानित भी किया गया. महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि एक दौर में गौरैया पक्षियों के झुंड बिन बुलाए मेहमान होते थे. आज के समय में ये हमारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं. बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई हैं. इनके संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी हम सब की है. संकल्प लेना चाहिए कि आसपास ज्यादा हरियाली लायें. कीटनाशकों के उपयोग को कम करके उनके लिए सुरक्षित घोंसला बनाने जैसे छोटे प्रयास करने चाहिए. मनीष वर्मा को सम्मानित किया गया. (Video Credit; ETV Bharat) डीएफओ विकास यादव ने कहा, 2010 से विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है. इसका प्रसार 50 देशों तक हो चुका है. 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया. पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा गौरैया कीटों की आबादी को नियंत्रित करने, परागण और बीज प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. गोरखपुर नगर निगम और वन विभाग मिल कर गौरैया के लिए सुरक्षित आश्रय देने में लगा है.