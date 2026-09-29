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पितृ पक्ष के तीसरे दिन भी साहिबगंज के गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़, तर्पण कर लोगों ने पूर्वजों से मांगा आशीर्वाद

पितृ पक्ष पर साहिबगंज के गंगा घाटों पर पहुंचकर लोगों ने तर्पण किया.

Pitru Paksha 2026
साहिबगंज के गंगा घाट पर तर्पण करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 2:30 PM IST

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साहिबगंज: प्रतिपदा श्राद्ध के तीसरे दिन भी साहिबगंज के गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही. पितृ पक्ष पर शहर के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर मंगलवार की सुबह लोगों ने पहुंचकर पूर्वजों के नाम से तर्पण किया. इस दौरान पुरोहितों ने विधि-विधान से तर्पण कराया. पूरा गंगा घाट वैदिक मंत्रों से गुंजायमान रहा. लोगों ने पंक्तिबद्ध होकर बारी-बारी से तर्पण किया.

इस दौरान साहिबगंज निवासी अर्जुन राम, रंजन पोद्दार, मनोज पोद्दार व अन्य ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और तर्पण किया. तर्पण करने पहुंचे लोगों ने कहा कि जीवन में अपने पितरों के आशीर्वाद से वे लोग अपने और अपने परिवार का अच्छी तरह भरण-पोषण कर पा रहे हैं.

पुरोहित धनेश्वर तिवारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सुबह 5 बजे से गंगा घाटों पर उमड़ने लगी भीड़

सुबह 05:00 बजे से ही तर्पण के लिए गंगा घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो सुबह 10:00 बजे तक चलता रहा. पुरोहितों के अनुसार, सनातन धर्म में पितृ पक्ष मृत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करने का समय माना जाता है. पितृ पक्ष में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं.

महिलाएं भी कर रहीं तर्पण

साहिबगंज के गंगा घाटों पर कुछ महिलाएं भी तर्पण करने के लिए पहुंच रहीं हैं. ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान कर अपने को मिट्टी से शुद्ध कर देवी-देवताओं को स्मरण करने के बाद पितरों को हर दिन तिल, जौ, फूल, अरवा चावल से तर्पण करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है. साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है.

इन गंगा घाटों पर भी तर्पण के लिए पहुंचे लोग

वहीं साहिबगंज शहर के मुक्तेश्वर घाट, शकुंतला सहाय घाट के अलावा राजमहल अनुमंडल स्थित सूर्यदेव घाट, काली घाट व अन्य गंगा घाटों पर भी लोगों ने पहुंचकर अपने-अपने पितरों को याद करते हुए परंपरागत तरीके से तर्पण किया.

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