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पितृ पक्ष के तीसरे दिन भी साहिबगंज के गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़, तर्पण कर लोगों ने पूर्वजों से मांगा आशीर्वाद

साहिबगंज के गंगा घाट पर तर्पण करते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

साहिबगंज: प्रतिपदा श्राद्ध के तीसरे दिन भी साहिबगंज के गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही. पितृ पक्ष पर शहर के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर मंगलवार की सुबह लोगों ने पहुंचकर पूर्वजों के नाम से तर्पण किया. इस दौरान पुरोहितों ने विधि-विधान से तर्पण कराया. पूरा गंगा घाट वैदिक मंत्रों से गुंजायमान रहा. लोगों ने पंक्तिबद्ध होकर बारी-बारी से तर्पण किया.