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धनबाद का यह इलाका आपसी भाईचारा का है अद्भुत मिसाल, 101 साल पुरानी विरासत को संभाले हुए हैं यहां के बाशिंदे

धनबाद के झरिया में मुहर्रम की 101 साल पुरानी विरासत को लोग संभाले हुए हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट

People busy with preparations for Muharram.
मुहर्रम की तैयारियों में जुटे लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 2:43 PM IST

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धनबाद: जिले के झरिया में कोयरी बांध इलाके में मुहर्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि इंसानियत, भाईचारे और साझा संस्कृति का उत्सव है. करीब 101 सालों से यहां हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिलाकर मुहर्रम का आयोजन करते आ रहे हैं. ताजिया बनाने से लेकर अखाड़ा निकालने तक हर जिम्मेदारी दोनों समुदाय मिलकर निभाते हैं. शायद यही वजह है कि कोयरी बांध गंगा-जमुनी तहजीब की एक जीवंत पहचान बन चुका है.

पीढ़ियां बदलीं लेकिन कायम रहा आपसी विश्वास

झरिया के कोयरीबांध में मुहर्रम का इतिहास लगभग एक सदी से भी पुराना है. यहां बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पुरखों ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी, वही परंपरा आज भी उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. समय बदला, पीढ़ियां बदलीं लेकिन आपसी विश्वास और प्रेम की डोर कभी कमजोर नहीं हुई.

मुहर्रम की 101 साल पुरानी विरासत पर लोगों की राय (Etv Bharat)

हर धर्म के लोग लेते हैं बढ़-चढ़कर हिस्सा

यहां मुहर्रम आते ही पूरा इलाका एक अलग रंग में रंग जाता है. ताजिया निर्माण, इमामबाड़े की सजावट, अखाड़ों की तैयारी, जुलूस के मार्ग की व्यवस्था और अन्य सभी कामों में हर धर्म और हर वर्ग के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इस मौके पर यह नहीं देखा जाता है कि वह किस धर्म का है बल्कि यह देखा जाता है कि वह इस साझा विरासत का भाग है.

मुहर्रम के जुलूस में अपनी शानदार प्रस्तुति

इस सौहार्द की सबसे बड़ी पहचान है महाबली भीमसेन दल झरिया अखाड़ा, जो सालों से मुहर्रम के जुलूस में अपनी शानदार प्रस्तुति देता आ रहा है. दिलचस्प बात यह है कि यह अखाड़ा हिंदू समाज के नेतृत्व में संचालित होता है लेकिन इसमें शामिल अधिकांश सदस्य अलग-अलग समुदायों से आते हैं.

इलाके की शान है मुहर्रम का अखाड़ा

महाबली भीमसेन दल के सदस्य अमृत सिंह बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है, तब से वे कोयरी बांध इमामबाड़े से जुड़े हुए हैं. उनके मुताबिक, जिस तरह रामनवमी के अवसर पर निकलने वाला भीमसेन दल का अखाड़ा झरिया की पहचान माना जाता है, ठीक उसी तरह मुहर्रम का अखाड़ा भी इस इलाके की शान है.

बरकरार है भाईचारे की मिसाल

वे बताते हैं कि इस अखाड़े में करीब 90% सदस्य दूसरे समुदायों से हैं. 1925 से यह परंपरा लगातार चली आ रही है. लोगों की आस्था, विश्वास और आपसी सम्मान ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. उनका विश्वास है कि जिस तरह यह परंपरा एक सदी तक कायम रही है, उसी तरह आने वाले सालों में भी यह भाईचारे की मिसाल बनी रहेगी.

महाबली भीमसेन अखाड़ा समिति के अध्यक्ष चंदन वर्मा भी बताते हैं कि हर साल वे खुद अपने साथियों के साथ मुहर्रम का अखाड़ा लेकर झरिया बाजार से होते हुए ऊपर कुल्ही तक जाते हैं. इस दौरान हजारों लोग रास्ते में खड़े होकर अखाड़े का इंतजार करते हैं.

सालों से चली आ रही है सामाजिक एकता

उनका कहना है कि यह केवल एक जुलूस नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही सामाजिक एकता की मिसाल है, जिसका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं. जब अखाड़ा अपने करतब दिखाता हुआ गुजरता है तो हर समुदाय के लोग समान उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं.

101 साल से जारी है मुहर्रम की परंपरा: रऊफ खान

वहीं झरिया मुहर्रम कमेटी के सदस्य रऊफ खान बताते हैं कि यहां मुहर्रम की परंपरा 101 साल से भी अधिक पुरानी है. शुरू से ही हिंदू समाज के लोग इस आयोजन का अभिन्न भाग रहे हैं. वे कहते हैं कि मुहर्रम के दौरान कभी यह महसूस नहीं होता कि कोई किसी दूसरे धर्म का है. यहां सभी लोग मिलकर आयोजन को सफल बनाते हैं और यही आपसी भाईचारा इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान है.

जुलूस में दिखता है अनुशासन

मुहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजिया जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग समान उत्साह के साथ शामिल होते हैं. अखाड़ों के पारंपरिक करतब, ढोल-नगाड़ों की गूंज और 'या हुसैन' की सदाओं के बीच पूरा इलाका श्रद्धा और अनुशासन के माहौल में डूब जाता है. जुलूस के रास्ते में विभिन्न स्थानों पर लोग पानी, शरबत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करते हैं. कई जगहों पर अलग-अलग समुदायों के लोग मिलकर स्वागत करते हैं. यही दृश्य कोयरीबांध की पहचान बन चुका है.

इमाम हुसैन की शहादत है मुहर्रम!

स्थानीय लोगों का कहना है कि मुहर्रम केवल इमाम हुसैन की शहादत की याद नहीं दिलाता है बल्कि यह अन्याय के खिलाफ संघर्ष, इंसानियत, त्याग, धैर्य और मानवता का संदेश भी देता है. शायद यही कारण है कि यहां हर धर्म के लोग इस आयोजन से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं.

साझी विरासत है मुहर्रम

कोयरी बांध की यह परंपरा बताती है कि जब दिलों में सम्मान और भरोसा हो तो धर्म और जाति की दीवारें अपने आप खत्म हो जाती हैं. यहां मुहर्रम किसी एक समुदाय का पर्व नहीं बल्कि पूरे समाज की साझी विरासत बन चुका है.

एकता और साझा संस्कृति में छिपी है देश की ताकत

आज जब समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है, तब झरिया का यह छोटा-सा इलाका पूरे देश को बड़ा संदेश देता है. करीब एक सदी से भी अधिक समय से बिना किसी भेदभाव के चली आ रही यह परंपरा बताती है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता और साझा संस्कृति में छिपी है.

101 साल पुरानी विरासत को संभाले हुए हैं कोयरी बांध

कोयरी बांध की गलियों से हर साल निकलने वाला मुहर्रम का जुलूस केवल ताजिया नहीं लेकर चलता बल्कि अपने साथ प्रेम, विश्वास, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी पूरे समाज तक पहुंचाता है. एक ओर बदलता समय है दूसरी ओर बदलती सामाजिक परिस्थितियां लेकिन झरिया का कोयरीबांध आज भी अपनी 101 साल पुरानी विरासत को पूरी मजबूती से संभाले हुए है.

यहां मुहर्रम के मौके पर निकलने वाला हर कदम इस बात का अहसास कराता है कि जब इंसानियत सबसे बड़ा धर्म बन जाए, तब भाईचारा ही सबसे बड़ी पहचान बन जाती है.

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झरिया में मुहर्रम पर अनूठी एकता
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