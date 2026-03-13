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गढ़वा में रसोई गैस की किल्लत, लोग हैं परेशान!

गढ़वाः जिला में रसोई गैस के लिए लोग हलकान हैं. वितरक सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं. इसके लिए पुलिस बल के समक्ष गैस का वितरण हो रहा है. वहीं उपभोक्ता कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं.

गढ़वा जिला में घरेलू गैस की ऑनलाइन बुकिंग अब बंद हो गई है गैस एजेंसी द्वारा दिए गए नंबर पर फोन करके बुकिंग हो रही है. शहर में ब्लॉक के पास स्थित इंडियन गैस कार्यालय और गोदामों में भारी भीड़ उमड़ रही है. जिसके बाद वितरक को जिला प्रशासन से अनुरोध कर पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब मरापीट पर उतारू होते जा रहे हैं. जिसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच गैस का कागजी काम एवं गैस का वितरण हो रहा है.

जानकारी देते उपभोक्ता, गैस वितरक, पूर्व मंत्री और डीसी (ETV Bharat)

उपभोक्ताओं ने कहा कि समय पर हमलोगों को गैस नहीं मिल रहा है और गैस की कालाबाजारी भी की जा रही है. जबकि गैस एजेंसी के वितरक अरविंद तूफानी ने कहा कि जो नियम से आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है और जो नियम के विरुद्ध गैस सिलिंडर लेना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत है. वहीं लोग कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं जो निराधार है. हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है, हां भीड़ की थोड़ी दिक्कत है तो हमने पुलिस की सुरक्षा मांगी है जिसके बाद सब सामान्य हो जाएगा.