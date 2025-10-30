गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, कटघरिया काठगोदाम रोड के खस्ताहाल से लोग परेशान
कटघरिया चौराहे से काठगोदाम जाने वाली सड़क की हालत खस्ता है. जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
October 30, 2025
हल्द्वानी: शहर का कटघरिया क्षेत्र इन दिनों धूल और गड्ढों से बेहाल है. कटघरिया चौराहे से काठगोदाम तक जाने वाली सड़क की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना मुश्किल हो गया है. जगह-जगह बने गड्ढों और लगातार उड़ती धूल से स्थानीय निवासी, व्यापारी और राहगीर बेहद परेशान हैं. सड़क की दुर्दशा से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को चौराहे पर धरना-प्रदर्शन कर सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता आनंद गिरी ने कहा कि सड़क के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा.
ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क पिछले कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, बारिश के मौसम में गड्ढे तालाब बन जाते हैं और अब धूल के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. दुकानदारों का कहना है कि सड़क किनारे उड़ने वाली धूल से उनका सामान खराब हो रहा है. वहीं लगातार धूल में रहने से कई लोग बीमार तक पड़ रहे हैं. सबसे अधिक परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही है. जिससे स्थानीय लोगों में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ खासा रोष है.
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और विभाग पूरी तरह मौन हैं. कई बार सरकार और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद अब तक सड़क निर्माण का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. लोगों का यह भी आरोप है कि सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जबकि जनता रोजाना धूल और गड्ढों के बीच जीने को मजबूर है. अधिकारियों को बताने के बाद भी मार्ग को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है. जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है.
स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों ने बताया कि सड़क पर बने गड्ढों की वजह से रोजाना बाइक और स्कूटी सवार गिरकर घायल हो रहे हैं. यह सड़क नैनीताल की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी मुख्य मार्ग है, जिससे क्षेत्र की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है. धरना स्थल पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता आनंद गिरी ने कहा कि सड़क के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग के अधिकारियों को जल्द मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग की.
