बिहार में 18 किलोमीटर की सड़क बनीं झील, गड्ढों और जलजमाव से परेशान लोग पूछ रहे- आखिर कब सुधरेगी तस्वीर?
बिहार में बक्सर-डुमरांव 18 किलोमीटर की मुख्य सड़क 'झील' बन गई है. ग्रामीण विकास के दावों पर सवाल उठा रहे हैं. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : August 25, 2026 at 4:04 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर जिला मुख्यालय से डुमरांव अनुमंडल को जोड़ने वाली करीब 18 किलोमीटर लंबी बक्सर-गोलंबर-जासो-नादांव-जगदीशपुर-कुल्हड़िया-बसौली-डुमरांव मुख्य सड़क इन दिनों विकास के दावों पर बड़ा सवाल बनकर खड़ी है. घुटने से अधिक जलजमाव, उखड़ी सड़क और जगह-जगह बदहाल रास्ता, हालात ऐसी हैं कि यह सड़क अब आम लोगों की परेशानी के साथ-साथ नेताओं और प्रशासन के लिए भी गले का नासूर बन गई है.
बारिश के बाद सड़क बनी 'झील': 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यही सड़क बड़ा चुनावी मुद्दा बनी थी, लेकिन चुनाव बीतने के करीब 10 महीनों बाद भी तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही. बारिश के बाद सड़क पर जमे पानी ने इसकी बदहाली को और उजागर कर दिया है.
हजारों परिवारों की जीवनरेखा: यह सड़क महज बक्सर और डुमरांव को जोड़ने वाला रास्ता नहीं है. इसके जरिए दर्जनों गांवों के हजारों लोग जिला मुख्यालय पहुंचते हैं. रोज कमाने-खाने वाले मजदूर, छात्र, कारोबारी और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सड़क रोजमर्रा की जिंदगी की अहम कड़ी है. शिक्षा, रोजगार, व्यापार और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय आने वाले हजारों लोगों की दिनचर्या इससे जुड़ी है.
जन सुराज जिलाध्यक्ष का धरना: सड़क की बदहाली के खिलाफ जन सुराज के जिलाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा अपने समर्थकों के साथ जलजमाव वाली सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. यह धरना सदर बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा के कार्यालय के नजदीक हुआ. घंटों सड़क पर बैठे बजरंगी मिश्रा ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस रास्ते से हर दिन हजारों बच्चे पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय आते-जाते हैं.
"सड़क की स्थिति ऐसी है कि बच्चों के सुरक्षित घर पहुंचने तक अभिभावकों की चिंता बनी रहती है. आखिर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद क्यों खुलती है?"- बजरंगी मिश्रा, जिलाध्यक्ष, जन सुराज
100 दिन का वादा, नौ महीने बाद भी इंतजार: 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान सड़क का मुद्दा खूब उछला था. बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने चुनाव के दौरान 100 दिनों के भीतर सड़क बनवाने का वादा किया था. चुनाव में उन्हें बड़ी जीत मिली, लेकिन करीब नौ महीने बाद भी सड़क की स्थिति को लेकर सवाल जस के तस हैं.
विधायक आनंद मिश्रा का जवाब: आनंद मिश्रा का कहना है कि यह राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक समस्या है. उनके मुताबिक सड़क की तस्वीर जिलाधिकारी को भेजी गई है और समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
अधिकारी बोले-सर्वे पूरा, रिपोर्ट भेजी गई: सड़क को लेकर आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक पदाधिकारी रणविजय कुमार ने बताया कि पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग ने संयुक्त रूप से सड़क का सर्वे किया है. जिसकी एक पूरी रिपोर्ट तौयार कर सरकार को भेज दी गई है. सरकार की ओर से निर्णय होते ही सड़क पर काम शुरू कराया जाएगा.
"सड़क को लेकर पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे किया है. पूरी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है. सरकार की ओर आदेश आते ही सड़क पर काम शुरू कराया जाएगा."-रणविजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, आरडब्ल्यूडी
पिछले विधायक के कार्यकाल में दो बार निर्माण: स्थानीय लोगों के अनुसार तत्कालीन सदर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के प्रयास से इस सड़क का निर्माण 10 वर्षों में दो बार कराया गया था. 2015 में जब पहली बार वह चुनाव जीते तो 2016 में सड़क का निर्माण करवाया गया. 2020 के चुनाव में जीत मिलने के बाद 2021 में इस 18 किलोमीटर लंबी सड़क का फिर से निर्माण करवाया गया, जिसका कार्यकाल मार्च 2026 में पूरा हो गया है. उसके बाद भी इस बदहाल सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है.
दो अनुमंडल, दो विधानसभा क्षेत्र प्रभावित: करीब 18 किलोमीटर की यह सड़क दो अनुमंडलों और दो विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है. इसलिए इसकी बदहाली का असर सिर्फ राहगीरों तक सीमित नहीं है. हजारों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है.
जनता का सवाल-इंतजार कब तक?: चुनाव के समय जिस सड़क पर वादों की बारिश हुई थी, आज उसी सड़क पर बारिश का पानी नेताओं के वादों की हकीकत दिखा रहा है. जनता का सवाल सीधा है वादा 100 दिन का था, इंतजार कब तक? सड़क बनेगी या ‘झील वाली सड़क’ ही बक्सर की नई पहचान बनेगी?
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