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बिहार में 18 किलोमीटर की सड़क बनीं झील, गड्ढों और जलजमाव से परेशान लोग पूछ रहे- आखिर कब सुधरेगी तस्वीर?

बक्सर में जर्जर सड़क ( ETV Bharat )