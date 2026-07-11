धनबाद में अधूरी सड़क और कीचड़ भरे रास्ते से लोग परेशान, आठ महीने बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा
धनबाद के इमली मोहल्ला में अधूरी सड़क और नाली के निर्माण के कारण रास्ता कीचड़ भरा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही.
Published : July 11, 2026 at 4:00 PM IST
धनबाद: नगर निगम के वार्ड संख्या-20 के बाबूडीह स्थित इमली मोहल्ला में अधूरी सड़क और नाला निर्माण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ रही है. करीब आठ महीने पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है. सड़क खोद दिए जाने के बाद लोगों को कीचड़ और गड्ढों के बीच होकर घर पहुंचना पड़ रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि काम की सुस्त रफ्तार के कारण मोहल्ले की स्थिति बद से बदतर हो गई है. कई किरायेदार घर छोड़कर जा चुके हैं, जबकि बीमार और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है.
बाबूडीह विवाह भवन से इमली मोहल्ला तक सड़क और नाला निर्माण का जिम्मा करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से आरसीडी द्वारा एक निर्माण कंपनी को दिया गया था.
स्थानीय लोगों के अनुसार, निर्माण एजेंसी ने शुरुआत में तीन महीने के भीतर काम पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आठ महीने गुजर जाने के बाद भी परियोजना अधूरी पड़ी है. कई स्थानों पर खुदाई के बाद काम रोक दिया गया, जिससे सड़क की जगह कीचड़ और गड्ढों ने ले ली है. हल्की बारिश के बाद हालात और खराब हो जाते हैं.
मोहल्लेवासियों का कहना है कि घर तक पहुंचने के लिए उन्हें दूसरे लोगों की जमीन से अस्थायी रास्ता बनाकर आना-जाना पड़ रहा है. खराब रास्ते और लगातार बनी असुविधा के कारण कई किरायेदार मकान खाली कर चुके हैं. इलाके में रहने वाले गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी भारी दिक्कत होती है.
लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गई. उन्होंने वार्ड पार्षद पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाने का आरोप लगाया और प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क और नाला निर्माण पूरा कराने की मांग की.
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