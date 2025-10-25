ETV Bharat / state

तालाब से आ रही है दुर्गंध, ऐसे में कैसे होगी छठ पूजा?

धनबाद के बरमसिया के आम तालाब से दुर्गंध आ रही है. ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि वे छठ पूजा कहां करेंगे.

Chhath Puja 2025
आम तालाब (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है. रविवार को खरना है और सोमवार को पहला अर्घ्य दिया जाएगा. इसके बावजूद बरमसिया के धोवाटांड़ स्थित आम तालाब की बिगड़ती हालत को लेकर श्रद्धालु चिंतित हैं. तालाब से उठती दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान हैं. स्थानीय महिलाओं ने सवाल उठाया है कि ऐसे माहौल में वहां छठ पूजा कैसे की जा सकती है.

स्थानीय निवासी कलावती देवी ने बताया कि तालाब के जीर्णोद्धार के बाद से उसकी हालत और खराब हो गई है. दुर्गंध के कारण वहां रहना मुश्किल हो गया है. उन्होंने इसके लिए नगर निगम और ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर आयुक्त तालाब की सफाई के नाम पर सिर्फ दौरा करने और झूठे आश्वासन देने का काम करते हैं. तालाब की बदहाली को देखते हुए समिति वहां छठ न मनाने की घोषणा करने की चेतावनी दे रही है. वे कह रहे हैं कि वे बैनर लगाकर लोगों को सूचित करेंगे की यहां छठ ना हो.

तालाब से आ रही है दुर्गंध से लोग परेशान (Etv Bharat)

छठ पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि लगभग तीन साल पहले तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए ₹2.30 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन तालाब की हालत अब भी दयनीय है. पानी हरा हो गया है और उसमें से दुर्गंध आ रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर तालाब की सफाई नहीं की गई, तो वहां छठ पूजा नहीं की जाएगी.

उन्होंने चेतावनी दी कि वे सभी को सूचित करने के लिए एक बैनर लगाएंगे. पवित्र छठ पर्व के दौरान तालाब में दुर्गंध और गंदगी का होना आस्था पर प्रहार के समान है. नगर आयुक्त केवल अपना काम पूरा होने का दिखावा करने के लिए तालाब का दौरा कर रहे हैं. हर साल सड़कें और रोशनी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार तालाब साफ नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सफाई पूरी नहीं हुई, तो समिति तालाब पर एक बैनर लगाकर छठ पूजा रद्द करने की घोषणा करेगी. स्थानीय महिलाओं ने बताया कि तालाब की स्थिति पहले काफी बेहतर थी, लेकिन अब नाला का पानी तालाब में घुसने से यह प्रदूषित हो गया है.

यह भी पढ़ें:

रांची का बटन तालाब क्यों है खास, छठ पूजा पर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं अर्घ्य देने, जानें वजह

छठ पर्व के दौरान होगी निर्बाध बिजली आपूर्ति, जेबीवीएनएल ने भीड़ को लेकर जारी किया दिशानिर्देश

छठ घाट की होगी बैरिकेडिंग, तैनात होंगे गोताखोर! डीसी-एसपी ने घाटों का लिया जायजा

TAGGED:

AAM TALAB IN BARMASIYA
AAM TALAB DHANBAD
DHANBAD CHHATH PUJA
धनबाद के तालाब से दुर्गंध
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.