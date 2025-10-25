ETV Bharat / state

तालाब से आ रही है दुर्गंध, ऐसे में कैसे होगी छठ पूजा?

धनबाद: लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है. रविवार को खरना है और सोमवार को पहला अर्घ्य दिया जाएगा. इसके बावजूद बरमसिया के धोवाटांड़ स्थित आम तालाब की बिगड़ती हालत को लेकर श्रद्धालु चिंतित हैं. तालाब से उठती दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान हैं. स्थानीय महिलाओं ने सवाल उठाया है कि ऐसे माहौल में वहां छठ पूजा कैसे की जा सकती है.

स्थानीय निवासी कलावती देवी ने बताया कि तालाब के जीर्णोद्धार के बाद से उसकी हालत और खराब हो गई है. दुर्गंध के कारण वहां रहना मुश्किल हो गया है. उन्होंने इसके लिए नगर निगम और ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर आयुक्त तालाब की सफाई के नाम पर सिर्फ दौरा करने और झूठे आश्वासन देने का काम करते हैं. तालाब की बदहाली को देखते हुए समिति वहां छठ न मनाने की घोषणा करने की चेतावनी दे रही है. वे कह रहे हैं कि वे बैनर लगाकर लोगों को सूचित करेंगे की यहां छठ ना हो.

तालाब से आ रही है दुर्गंध से लोग परेशान (Etv Bharat)

छठ पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि लगभग तीन साल पहले तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए ₹2.30 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन तालाब की हालत अब भी दयनीय है. पानी हरा हो गया है और उसमें से दुर्गंध आ रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर तालाब की सफाई नहीं की गई, तो वहां छठ पूजा नहीं की जाएगी.

उन्होंने चेतावनी दी कि वे सभी को सूचित करने के लिए एक बैनर लगाएंगे. पवित्र छठ पर्व के दौरान तालाब में दुर्गंध और गंदगी का होना आस्था पर प्रहार के समान है. नगर आयुक्त केवल अपना काम पूरा होने का दिखावा करने के लिए तालाब का दौरा कर रहे हैं. हर साल सड़कें और रोशनी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार तालाब साफ नहीं किया गया है.