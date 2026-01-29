ETV Bharat / state

आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के पास नारकीय स्थिति: आगामी चुनाव में व्यवस्था पर भारी पड़ेगी बदहाली!

आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के पास जलजमाव ( Etv Bharat )

सरायकेलाः जिले में आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के पास जलजमाव, गंदगी और जल संकट से त्रस्त जनता का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है. इस बार के नगर निगम चुनाव में इन जनसमस्याओं को मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है.

​अव्यवस्था का अंबार: जलजमाव और गंदगी से जनता त्रस्त

​आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 23 स्थित कार्यालय के आसपास का इलाका लापरवाही का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया है. मानसून के दौरान यहां की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं. जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों के पास जमा रहता है. नालों की नियमित सफाई न होने से ओवरफ्लो की समस्या आम है, जिससे न केवल दुर्गंध फैल रही है बल्कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है.

सरायकेला में आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के पास गंदगी से लोग परेशान (ETV Bharat)

​विरोधाभास: बरसात में बाढ़ और गर्मी में सूखा

​आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 23 ​क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यहां की जनता दोहरे संकट से जूझ रही है. एक तरफ बारिश के दिनों में जलजमाव से लोग परेशान हैं. दूसरी तरफ गर्मी के दस्तक देते ही क्षेत्र में भीषण जल संकट गहरा जाता है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

​नल जल योजना की विफलता!

नियमित जलापूर्ति न होने से लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हैं. स्थानीय वार्ड संख्या 23 के निवासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन से भी इसकी शिकायत की थी. लेकिन आश्वासन के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई.