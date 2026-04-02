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सड़क पर गड्ढा नहीं..गड्ढों पर सड़क.. बिहार में 3 राज्यों को जोड़ने वाले रोड का हाल देखिए

सड़कों की सूरत बदलने के लिए सख्त नियम बनाने के बिहार सरकार के दावों का कितना असर हुआ है? जमुई से राजेश कुमार की रिपोर्ट.

Bihar Road Construction Department
जमुई में गड्ढों वाली सड़क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 3:41 PM IST

9 Min Read
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जमुई: 12 जनवरी को बिहार के पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि सड़क सुरक्षा की नई पॉलिसी लाई जाएगी. सड़कों को 'गड्ढा मुक्त' करने के लिए 'रोड मेंटेनेंस पॉलिसी' लाने की बात कही थी. इसके तहत गड्ढे की फोटो भेजने वाले को 5 हजार रुपये इनाम और तुरंत गड्ढे को दुरुस्त करने की पहल की बात थी. साथ ही इस योजना को 15 फरवरी तक लागू करना था. ऐसे में आज के सिविक इश्यू में जमुई की सड़कों का हाल जानते हैं.

ग्राउंड पर ईटीवी भारत की टीम: सड़कों का हाल जानने के लिए हमारी टीम पहुंची जमुई की लाइफलाइन माने जाने वाली सड़क पर, जो गिद्धौर, जमुई और खैरा प्रखंड के कई दर्जन गांव के हजारों लोगों की आवागमन का एकमात्र सहारा है. 2020-21 में जमुई वाया गरसंडा, दाविल होते हुए विकल्प के तौर पर जमुई मुख्यालय से गिद्धौर प्रखंड तक 9 किलोमीटर तक इस पक्की सड़क का निर्माण किया गया था. लेकिन हम सड़क ढूढ़ते रह गए, हमें सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे मिले. बाद में समझ आया कि ये गड्ढे ही सड़क हैं.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

चिंताजनक स्थिति में सड़क: बिहार के जमुई में सड़क की स्थिति चिंताजनक है. जमुई, गिद्धौर और खैरा प्रखंडों को जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी सड़क अब केवल कागजों पर ही 'पक्की' रह गई है. पांच सालों से सभी वाहन हिचकोले खाते हुए गड्ढों वाली इस सड़क से सफर करने को मजबूर हैं.

1 KM तक सड़क ठीक: 9 किलोमीटर के इस हिस्से में बमुश्किल 1 किलोमीटर सड़क ही ठीक बची है. बाकी पूरी सड़क गड्ढों, मिट्टी और बालू में तब्दील हो चुकी है, जिससे वाहनों के साथ-साथ इंसानों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है.

कौन-कौन से गांव हैं प्रभावित: गरसंडा, बालाडीह, सोनपे, बुकार, नवकाडीह, दाविल, चांगोडीह, हरिहरपुर, शीतलपुर, बानपुर, कोलूहा और कुमरडीह समेत दो दर्जन से अधिक गांवों के हजारों लोग इस नारकीय स्थिति को झेलने को मजबूर हैं.

Bihar Road Construction Department
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

क्या हैं दिक्कतें: बरसात के समय मिट्टी और बालू के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे इमरजेंसी सेवाओं (जैसे एम्बुलेंस) का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के कुछ ही समय बाद इसकी हालत बिगड़ने लगी, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है. इसका खामियाजा मरीजों और बच्चों को उठाना पड़ रहा है.

हिचकोले के कारण गाड़ी में ही प्रसव: ईटीवी भारत से बात करते हुऐ एक स्थानीय ग्रामीण बानपुर के रहने वाले बुजुर्ग मंशूर खां (72) ने बताया कि दुर्घटना कितनी हुई कितनों की जान गई, अब तो याद भी नहीं रहता. दो बार तो हमने खुद देखा है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने पर जब महिलाओं को ले जाने लगे तो गाड़ी में ही बच्चे का जन्म हो गया.

"गड्ढे के कारण हिचकोला खाते वाहन में ही प्रसव हो गया. नवजात की जान नहीं बच पाई, कई बार जच्चा- बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है. पांच वर्ष से सड़का की यही दुर्दशा है. कभी कभार लीपापोती कर दी जाती है. खानापूर्ति के लिऐ गड्ढों को ' मोरंग- गिट्टी- मिट्टी ' से भर दिया जाता है लेकिन सड़क नहीं बनती."- मंशूर खां, स्थानीय निवासी

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जान जोखिम में डालकर करते हैं लोग सफर (ETV Bharat)

बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं अभिभावक: ग्रामीण बताते हैं कि अनगिनत दुर्घटनाएं इस सड़क के कारण हो चुकी है. गड्ढे में चलने के कारण गाड़ियां अक्सर दुर्घटना का शिकार होती हैं. बच्चों के लिए स्कूल वाहन नहीं पहुंच पाता है. डर से अभिभावक किसी गाड़ी में बैठाना नहीं चाहते हैं. गड्ढे में हिचकोले खाते वाहन कहां कब पलट जाएंगें कहा नहीं जा सकता है.

इमरजेंसी में आफत: स्वास्थ्य सेवा को लेकर अगर कोई इमरजेंसी हुई तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है. जमुई मुख्यालय या फिर गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय, जान हथेली पर रखकर जाना पड़ता है. कोलूहा चौक की रहने वाली प्रभा देवी ने बताया कि सड़क जब बनी थी, तो कुछ दिनों के बाद ही टूटने लगी. लेकिन दो साल पहले सड़क के किनारे बालू के स्टॉक पाइंट बनाने से पूरी सड़क गड्डे में तब्दील हो गई.

"बालु ढुलाई के लिए भारी वाहनों का परिचालन किया जाने लगा तो पूरी सड़क टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गयी. परेशानी है लेकिन हमलोग झेलते आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? शासन- प्रशासन सुनता ही नहीं है. बगल में ही कुछ किलोमीटर दूरी पर जमुई विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं श्रेयसी सिंह वो भी सुध नहीं लेती है.-" प्रभा देवी, ग्रामीण

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

दो दर्जन गांव का एकमात्र सहारा: ईटीवी भारत संवाददाता ने पूर्व मुखिया मुरारी सिंह से बात की. उन्होंने बताया कि सड़क में गड्ढा मत बोलिये, ये गड्ढे में सड़क है. यह रास्ता तीन प्रखंड जमुई, खैरा और गिद्धौर अंतर्गत पड़ने वाले चार पंचायतों के लोगों का आवागमन का एकमात्र सहारा है.

"हर पंचायत के अंतर्गत पांच से छह गांव आते हैं. गिद्धौर या जमुई मुख्यालय पहुंचने के लिए कम दूरी वाला रास्ता रहने के कारण बाहर के रास्ते से आगे जाने वाले वाहन जमुई शहर में प्रवेश न कर उक्त रास्ते से सीधे गिद्धौर पहुंचकर आगे निकल जाते थे. इससे शहर पर अनावश्यक वाहनों का लोड नहीं पड़ता था. जबसे बालू स्टॉक पॉइंट बना दिया गया, तबसे सड़क किनारे कोलूहा चौक के बगल में बानपुर के पास सड़क किनारे गड्ढे ज्यादा दिखते हैं."- मुरारी सिंह, पूर्व मुखिया

सड़क का इस्तेमाल करना मजबूरी: मुरारी आगे कहते हैं कि बाहरी यात्रियों ने तो इस रास्ते का उपयोग बंद कर दिया है, लेकिन तीन प्रखंडों (जमुई, खैरा, गिद्धौर) और चार पंचायतों के दर्जनों गांवों के हज़ारों ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर रोज़ाना इसी कीचड़ और बालू भरे गड्ढों से गुज़रना पड़ता है.

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गड्ढों पर है सड़क (ETV Bharat)

उदासीनता से आक्रोश: यह स्थिति बेहद विडंबनापूर्ण है कि जमुई जिला मुख्यालय से गिद्धौर (लाल कोठी), जो कि बिहार सरकार की मंत्री और स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह का पैतृक आवास है, उसे जोड़ने वाली सबसे छोटी लाइफलाइन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. राजनीतिक उदासीनता के कारण लोगों में आक्रोश है.

शहरी यातायात पर दबाव: यह सड़क जमुई शहर में घुसे बिना गिद्धौर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता थी. इसके टूटने से अब बाहरी वाहन फिर से जमुई शहर के भीतर से गुजर रहे हैं, जिससे शहर में जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है.

बालू स्टॉक पॉइंट का घातक प्रभाव: कोलूहा चौक और बानपुर के पास सड़क किनारे बने बालू स्टॉक पॉइंट ने इस 9 किलोमीटर की सड़क को 'डेथ ट्रैप' बना दिया है. क्षमता से अधिक भार वाले बालू लदे ट्रकों के अनवरत परिचालन ने सड़क की नींव को पूरी तरह धंसा दिया है.

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हिचकोले खाते वाहन (ETV Bharat)

अंतरराज्यीय संपर्क टूटा: यह मार्ग केवल स्थानीय नहीं, बल्कि झाझा, सोनो, बटिया और चकाई होते हुए झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक सुगम 'बाईपास' था. सड़क की दुर्दशा ने इस महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया है.

तीन मुख्य सड़कें: बिहार के जमुई से झारखंड और बंगाल की तरफ जाने के लिए तीन मुख्य रास्ते हैं. इनमें से दो शॉर्ट मार्ग वर्षो से क्षतिग्रस्त रहने के कारण लंबी दूरी तय कर लोगों को आवागमन करना पड़ता है.

पहला रास्ता: जमुई मुख्यालय से सतगामा, खैरमा, कटौना, चौरा, रतनपुर, गिद्धौर, झाझा, सोनो, वटिया, चकाई यहां से झारखंड और बंगाल राज्य में कहीं जा सकते हैं. लेकिन ये काफी लंबा रास्ता है.

दूसरा रास्ता: जमुई मुख्यालय से खैरा, नरियाना, मांगोबंदर होते हुऐ सीधे सोनो में निकला जा सकता है और फिर आगे जा सकते है. ये शॉर्ट रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर नरियाना और मांगोबंदर पुल वर्षो से क्षतिग्रस्त रहने के कारण रास्ते पर बैरियर और पक्का बेरिकेटिंग कर सकरा रास्ता प्रशासन के द्वारा बना देने की वजह से केवल छोटे और दुपहिया वाहन ही जा सकते हैं.

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जमुई, गिद्धौर और खैरा को जोड़ती है सड़क (ETV Bharat)

तीसरा रास्ता: जमुई मुख्यालय से भछियार होते हुऐ गरसंडा, दाविल, बानपुर होकर सीधे गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए शार्टकट रास्ता बनाया गया था. लेकिन बालू के खेल ने सब बिगाड़ दिया, दुर्घटना से बचने के लिए लोग अब इस रास्ते पर जाने से परहेज करते हैं.

लंबी दूरी करनी पड़ती है तय: इस रास्ते से आसपास के दो दर्जन से अधिक गांव के लोग आवागमन करते हैं. जिला मुख्यालय आना हो या फिर गिद्धौर होते हुए झाझा, सोनो, वटिया, चकाई होते हुए झारखंड के किसी भी इलाके में जाना का सुगम रास्ता आज बदहाल हो चुका है. ऐसे में लोग लगभग 13-15 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर घूमकर जाने को मजबूर हैं.

आम जन की मजबूरी: फिलहाल गड्ढों के कारण बाहरी यात्रियों ने तो इस रास्ते का उपयोग बंद कर दिया है, लेकिन तीन प्रखंडों (जमुई, खैरा, गिद्धौर) के दर्जनों गांवों के हज़ारों ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर रोज़ाना इसी कीचड़ और बालू भरे गड्ढों से गुज़रना पड़ता है.

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