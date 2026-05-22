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गड्ढों से छलनी कानपुर, जगह-जगह हड़प्पा जैसी खुदाई, 20 साल पुराना दर्द फिर ताजा

सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन और सीएम ग्रिड रोड के नाम पर खोदे गए गहरे गड्ढों से राहगीर परेशान

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कानपुर या 'खुदाई नगर'? 20 साल पुराना दर्द फिर हरा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 1:30 PM IST

7 Min Read
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कानपुर : औद्योगिक नगरी कानपुर एक बार फिर 'खुदाई नगर' के रूप में तब्दील हो चुकी है. एक तरफ खराब सड़कें हैं तो दूसरी तरफ निर्माण के नाम पर उन पर खुदाई हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं. लोगों का कहना है कि करीब दो दशक पहले आई जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के दौरान शहर ने जो दर्द झेला था, आज वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि दो दशक बाद शहर की सूरत सुधरने के बजाय और बदतर हो गई है.

कानपुर या 'खुदाई नगर'? 20 साल पुराना दर्द फिर हरा, गड्ढों और धूल ने किया जीना मुहाल! (Video Credit; ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में कानपुर की हर दूसरी सड़क अधूरी विकास योजनाओं की बलि चढ़ चुकी है. कहीं सीवर लाइन, कहीं पानी की पाइपलाइन तो कहीं सीएम ग्रिड रोड के नाम पर खोदे गए गहरे गड्ढों से राहगीर परेशान हो रहे हैं. विकास की इस कछुआ चाल ने लाखों की आबादी का जीना मुहाल कर दिया है. पूरा शहर धूल के गुबार में दफन है और स्थानीय व्यापार चौपट हो रहा है.

सीएम ग्रिड योजना: विकास की रफ्तार पर लगा डेडलाइन का ग्रहण
शहर को चमकाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रिड योजना अब जनता के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुकी है. शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार स्वरूप नगर से वीआईपी रोड, गुरुदेव से नवाबगंज रोड हो या फिर कल्याणपुर की बगिया क्रॉसिंग रोड, हर जगह का आलम एक जैसा है. शहर को गड्ढे और धूल युक्त बनाने में केवल किसी एक निर्माण कार्य योजना का हाथ नहीं है, बल्कि जल निगम के द्वारा पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़के भी बदहाल स्थिति में पड़ी हैं. अगर कल्याणपुर की बगिया क्रॉसिंग सड़क की बात करें तो 10 करोड़ 21 लाख रुपये की भारी-भरकम लागत से 1.150 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 12 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था. मौके पर लगे आधिकारिक बोर्ड के मुताबिक इसे 12 अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि तय तारीख बीत जाने के महीनों बाद भी सड़क अधूरी पड़ी है और राहगीरों को भारी आर्थिक व शारीरिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

ग्राउंड जीरो से जनता का दर्द
स्थानीय निवासी दीपक द्विवेदी ने बताया कि बगिया क्रॉसिंग रोड का पिछले 3 साल से बनने का इंतजार कर रहे हैं. दिनभर दुकानों में धूल की मोटी परत जम जाती है, जिससे व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है और राहगीरों का निकलना दूभर है. दीपक ने कहा कि मुसीबत सिर्फ धूल तक सीमित नहीं है, बल्कि जल निगम के निर्माण कार्य के चलते सीवर लाइनें भी जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं. स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों के भीतर तक घुस रहा है.

सरकार नहीं, स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही

वहीं, राहगीर हर्ष पांडे ने बताया कि वे इस बदहाल सड़क से पिछले कई वर्षों से आ-जा रहे हैं, जो करीब तीन-चार साल से खुदी पड़ी है और दोबारा नहीं बनाई गई. इस वजह से वाहन चालकों की आंखों और सांसों में धूल जाती है और बारिश के दिनों में पूरी सड़क कीचड़ से भर जाने के कारण गड्ढे भी दिखाई नहीं देते हैं. शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए सरकार नहीं, बल्कि स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और उनकी काम न करने की आदत जिम्मेदार है.

'स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ LED'
स्थानीय व्यापारी विशाल द्विवेदी ने बताया कि उनके क्षेत्र की मुख्य सड़क पिछले 3-4 सालों से बदहाल है. जल विभाग ने पाइपलाइन के लिए गड्ढे तो खोद दिए, लेकिन मरम्मत छोड़ दी. इसके लिए वर्तमान अधिकारी जिम्मेदार हैं. स्मार्ट सिटी के दावों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ 4-5 एलईडी टीवी लगाकर कागजी विकास दिखाया जा रहा है, जबकि धरातल पर हर वक्त उड़ती धूल-मिट्टी और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं.

विभागों में तालमेल की कमी, जनता परेशान
जानकारों का कहना है कि कानपुर की इस दुर्दशा के पीछे सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों की आपसी खींचतान और तालमेल की कमी है. जल निगम ने शहर की दर्जनों सड़कों को सीवर और पानी की लाइन के नाम पर खोदा, लेकिन काम खत्म होने के बाद उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया. सड़कों का दोबारा निर्माण न होने से पूरा शहर जाम, धूल और गड्ढों में फंस गया है. चारों तरफ बीमारियां पनप रही हैं.

क्या कहते हैं जल निगम के अधिकारी?

इस मामले पर जल निगम के अधिशासी अभियंता प्रवीण यादव ने बताया कि जोन 6 में स्थित बगिया क्रॉसिंग रोड पर सीवर और जल की पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द ही पूरा कराया जा रहा है.

अधिकारी की दलील- आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट का इंतजार
जब इस बदहाली को लेकर कल्याणपुर जोन-6 के अधिशासी अभियंता (इंजीनियर) आरके सिंह से बात की गई, तो उन्होंने देरी के पीछे विभागों की आपसी लेटलतीफी और तकनीकी खामियों का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि बगिया क्रॉसिंग सड़क का निर्माण कार्य 2025 में ही पूरा होना था, लेकिन जल निगम द्वारा डाली जा रही पानी और सीवर लाइन की वजह से काम में काफी समस्याएं हुईं और समय बढ़ गया.

इंजीनियर आरके सिंह ने यह भी बताया कि इस सड़क की मिट्टी की सीबीआर कैपेसिटी बेहद कम है. सड़क धंसे न और गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए आईआईटी कानपुर से इसकी तकनीकी जांच कराई जा रही है. रिपोर्ट आते ही पूरी गुणवत्ता के साथ काम शुरू होगा. फिलहाल शासन ने इसकी समय अवधि बढ़ा दी है और अब 30 जून 2026 तक इस निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा.

सेहत पर गहरा दुष्प्रभाव
सड़कों से 24 घंटे उड़ने वाला धूल का गुबार अब कानपुर के लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है. एलएलआर अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया कि लगातार उड़ती धूल के कारण लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही है. अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस के पुराने मरीजों के लिए यह माहौल बेहद खतरनाक साबित हो रहा है. इसके अलावा स्किन और आंखों की एलर्जी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं.

मास्क का प्रयोग करें लोग

डॉ. सौरभ अग्रवाल ने जनता को स्वास्थ्य सलाह देते हुए कहा कि जब भी लोग घर से बाहर निकलें, अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें और समय-समय पर हाथ-मुंह अच्छे से साफ करते रहें. इसके साथ ही उन्होंने निर्माण करा रही एजेंसियों को लेकर कहा कि जो भी विभाग शहर में निर्माण कार्य करवा रहे हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उड़ती धूल को दबाने के लिए सड़क और मिट्टी पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहें.

कछुआ चाल चल रहा विकास, जनता परेशान
धीमी गति से हो रहा विकास अब कानपुर की जनता के लिए एक प्रताड़ना बन चुका है. नई डेडलाइन 30 जून 2026 तय की गई है, लेकिन सवाल यह है कि तब तक क्या कानपुर की जनता इसी तरह घुट-घुट कर जीने और धूल फांकने को मजबूर रहेगी? प्रशासन को अब केवल कागजी तारीखें बढ़ाने के बजाय धरातल पर कड़े कदम उठाने चाहिए.

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