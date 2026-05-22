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गड्ढों से छलनी कानपुर, जगह-जगह हड़प्पा जैसी खुदाई, 20 साल पुराना दर्द फिर ताजा

कानपुर : औद्योगिक नगरी कानपुर एक बार फिर 'खुदाई नगर' के रूप में तब्दील हो चुकी है. एक तरफ खराब सड़कें हैं तो दूसरी तरफ निर्माण के नाम पर उन पर खुदाई हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं. लोगों का कहना है कि करीब दो दशक पहले आई जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के दौरान शहर ने जो दर्द झेला था, आज वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि दो दशक बाद शहर की सूरत सुधरने के बजाय और बदतर हो गई है.

कानपुर या 'खुदाई नगर'? 20 साल पुराना दर्द फिर हरा, गड्ढों और धूल ने किया जीना मुहाल! (Video Credit; ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में कानपुर की हर दूसरी सड़क अधूरी विकास योजनाओं की बलि चढ़ चुकी है. कहीं सीवर लाइन, कहीं पानी की पाइपलाइन तो कहीं सीएम ग्रिड रोड के नाम पर खोदे गए गहरे गड्ढों से राहगीर परेशान हो रहे हैं. विकास की इस कछुआ चाल ने लाखों की आबादी का जीना मुहाल कर दिया है. पूरा शहर धूल के गुबार में दफन है और स्थानीय व्यापार चौपट हो रहा है.

सीएम ग्रिड योजना: विकास की रफ्तार पर लगा डेडलाइन का ग्रहण

शहर को चमकाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रिड योजना अब जनता के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुकी है. शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार स्वरूप नगर से वीआईपी रोड, गुरुदेव से नवाबगंज रोड हो या फिर कल्याणपुर की बगिया क्रॉसिंग रोड, हर जगह का आलम एक जैसा है. शहर को गड्ढे और धूल युक्त बनाने में केवल किसी एक निर्माण कार्य योजना का हाथ नहीं है, बल्कि जल निगम के द्वारा पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़के भी बदहाल स्थिति में पड़ी हैं. अगर कल्याणपुर की बगिया क्रॉसिंग सड़क की बात करें तो 10 करोड़ 21 लाख रुपये की भारी-भरकम लागत से 1.150 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 12 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था. मौके पर लगे आधिकारिक बोर्ड के मुताबिक इसे 12 अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि तय तारीख बीत जाने के महीनों बाद भी सड़क अधूरी पड़ी है और राहगीरों को भारी आर्थिक व शारीरिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

ग्राउंड जीरो से जनता का दर्द

स्थानीय निवासी दीपक द्विवेदी ने बताया कि बगिया क्रॉसिंग रोड का पिछले 3 साल से बनने का इंतजार कर रहे हैं. दिनभर दुकानों में धूल की मोटी परत जम जाती है, जिससे व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है और राहगीरों का निकलना दूभर है. दीपक ने कहा कि मुसीबत सिर्फ धूल तक सीमित नहीं है, बल्कि जल निगम के निर्माण कार्य के चलते सीवर लाइनें भी जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं. स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों के भीतर तक घुस रहा है.

सरकार नहीं, स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही

वहीं, राहगीर हर्ष पांडे ने बताया कि वे इस बदहाल सड़क से पिछले कई वर्षों से आ-जा रहे हैं, जो करीब तीन-चार साल से खुदी पड़ी है और दोबारा नहीं बनाई गई. इस वजह से वाहन चालकों की आंखों और सांसों में धूल जाती है और बारिश के दिनों में पूरी सड़क कीचड़ से भर जाने के कारण गड्ढे भी दिखाई नहीं देते हैं. शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए सरकार नहीं, बल्कि स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और उनकी काम न करने की आदत जिम्मेदार है.

'स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ LED'

स्थानीय व्यापारी विशाल द्विवेदी ने बताया कि उनके क्षेत्र की मुख्य सड़क पिछले 3-4 सालों से बदहाल है. जल विभाग ने पाइपलाइन के लिए गड्ढे तो खोद दिए, लेकिन मरम्मत छोड़ दी. इसके लिए वर्तमान अधिकारी जिम्मेदार हैं. स्मार्ट सिटी के दावों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ 4-5 एलईडी टीवी लगाकर कागजी विकास दिखाया जा रहा है, जबकि धरातल पर हर वक्त उड़ती धूल-मिट्टी और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं.

