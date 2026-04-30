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मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर नहीं पड़ा टोल; लोग बोले- "सफर हुआ आसान, जाम से मिली मुक्ति"

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तकनीकी अधिकारी नीलेश कुमार ने बताया कि अभी कोई टोल नहीं वसूला जा रहा है.

गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर
गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 11:20 PM IST

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मेरठ : गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दूसरे दिन गुरुवार को मेरठ में टोल प्लाजा पर चहल पहल दिखी. वहीं अब इस एक्सप्रेसवे पर वाहन भी फर्राटा भरने लगे हैं. गुरुवार को मेरठ की ओर बनाए एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किये.

गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों ने साझा किये अनुभव (Video credit: ETV Bharat)


एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर गुरुवार को लोगों के चेहरे पर उस वक़्त और अधिक खुशी नजर आ रही थी, जब उन्हें ये जानकारी हुई कि अभी टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है. टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहां के लिए कितना टोल लगेगा. अभी कोई रेट लिस्ट भी चस्पा नहीं की गई है, हालांकि जो लोग टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो वाहन रुकते हुए ही प्रयागराज की तरफ से जब आते हैं तो वे बैरियर से होकर ही गुजरते हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा
गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा (Photo credit: ETV Bharat)




एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि "सफर आसान हुआ है, जाम से मुक्ति मिली है. यह उनके लिए एक बेहद ही अनोखा अनुभव है और उन्होंने कई एक्सप्रेसवे पर अब तक होकर अपनी यात्रा की है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे का जो अनुभव है शानदार और यादगार है." उत्तराखंड के किच्छा से मेरठ जा रहे एक यात्री ने बताया कि अब सफर आसान हो गया है और पहले उन्हें अलग-अलग शहरों से होकर गुजरना पड़ता था जहां जाम भी कई बार लगता था और अब सफर आसान हो गया है.

टोल प्लाजा पर लगा बोर्ड
टोल प्लाजा पर लगा बोर्ड (Photo credit: ETV Bharat)


कपिल राजसिंह ने बताया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और मुरादाबाद से आ रहे हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने बहुत सी यात्राएं की हैं लेकिन, यह अनुभव उनके लिए बहुत खास रहा है. उन्हें बहुत अच्छा फील आ रहा है.

गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा
गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा (Photo credit: ETV Bharat)

मोहम्मद इसहाक ने बताया कि उनकी पत्नी बीमार है. वह गढ़ से एक्सप्रेसवे पर सवार हुए थे, अमूमन मेरठ आते थे तो उन्हें गढ़मुक्तेश्वर और किठोर होकर आना पड़ता था, जहां उन्हें काफी जाम भी मिलता था, लेकिन अब वह बिल्कुल आराम से यहां तक पहुंच गए हैं और समय भी बहुत ज्यादा नहीं लगा. उन्होंने कहा कि वह सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिसकी सराहना होनी ही चाहिए.

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तकनीकी अधिकारी नीलेश कुमार ने बताया कि अभी कोई टोल नहीं वसूला जा रहा है.


यह भी पढ़ें : गंगा एक्सप्रेसवे पर आज आधी रात से टोल वसूली, जानें कितना देना होगा शुल्क

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