ETV Bharat / state

दिल्ली से नोएडा जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें! कालिंदी कुंज मार्ग में लगा भीषण जाम, राहगीर परेशान

दिल्ली के कालिंदी कुंज मार्ग पर लगा भीषण जाम,तीन घंटों तक जाम में फंसे, भारी बारिश और कांबड़ रूट डायवर्जन की वजह से बढ़ी परेशानी

कालिंदी कुंज मार्ग पर भीषण जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी
कालिंदी कुंज मार्ग पर भीषण जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की जनता इन दिनों भीषण जाम की समस्या से परेशान है. कुछ रूट पर तो लोग मजबूरी की वजह से ही जा रहें वरना जाम की वजह से लोग कई रूट पर जाने से बच रहे हैं. एक तरफ कावड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कई रूट को डायवर्ट किया गया है. अब इन सारी स्थितियों की वजह से दिल्ली के कालिंदी कुंज मार्ग पर भीषण जाम देखने को मिला.

कालिंदी कुंज मार्ग पर भीषण जाम से परेशानी: कालिंदी कुंज मार्ग पर भीषण जाम की समस्या से इस रूट वाले यात्री जूझते दिखाई दिए. इस दौरान जसोला से लेकर कालिंदी कुंज यमुना ओवर ब्रिज तक भीषण जाम लगा हुआ था जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा था. जहां यात्री 2 घंटे से ज्यादा इस मार्ग पर जाम में फंसे थे. दरअसल यहां पर कांवरियों की यात्रा को देखते हुए दिल्ली से नोएडा जाने वाला कालिंदी कुंज मार्ग को वनवे कर दिया गया है जिसके वजह से सड़क पर भीषण जाम से जूझते यात्री दिखाई दे रहे.

दिल्ली के कालिंदी कुंज मार्ग पर लगा भीषण जाम (ETV Bharat)

बारिश और कांवड़ रूट डायवर्जन से लग रहा जाम: वहीं इस दौरान इस मार्ग से यात्रा कर रहे यात्री वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि उन्हें नोएडा जाना है लेकिन पिछले एक घंटा से ज्यादा समय से जाम में फंसे हुए और पता नहीं कितना टाइम लगेगा. लोगों का कहना है कि कांवरियों की रूट और बारिश की वजह से सड़क पर जाम लग रहा है.वही यात्री सद्दाम बताते हैं कि देखिए इस रूट पर बहुत जाम लगा हुआ है हम लोगों को नोएडा जाना है, लेकिन बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है. इस मार्ग पर जाम में फंसे हुए एक घंटा से ज्यादा का समय लग गया है लेकिन अभी भी जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा बहुत परेशानी हो रही है.

सावन के शिवरात्रि तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया रूट मैप: बता दें कि राजधानी दिल्ली में सावन के शिवरात्रि तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कांवरियों की यात्रा को देखते हुए रूट डायवर्ट किया गया है. जो दिल्ली के कालिंदी कुंज,बदरपुर मथुरा रोड,एमबी रोड, मां आनंदमई मार्ग और मोदी मिल तक रूट डायवर्ट है जिसके वजह से जाम की भीषण समस्या देखने को मिल रही हैं.वही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रूट डायवर्ट को लेकर रूट मैप भी तैयार किया गया है और लोगों को इन रास्तों से बचने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें :

Kanwar Yatra 2026: दिल्ली में अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत,CM ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल

दिल्ली-एनसीआर में बारिश बनी मुसीबत: कई इलाके जलमग्न, 9 से ज्यादा मकान गिरे, AAP ने उठाए सवाल

TAGGED:

DELHI TO NOIDA ROUTE JAAM
TRAFFIC JAM ON KALINDI KUNJ ROUTE
DELHI MASSIVE TRAFFIC JAAM
DELHI TRAFFIC POLICE ROUTE MAP
DELHI TRAFFIC JAAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.