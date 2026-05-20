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रत्ना सिंह को इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे सामाजिक संगठन, निकाला कैंडल मार्च, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

रत्ना सिंह को इंसाफ के लिए कैंडल मार्च ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: यूपी की राजधानी लखनऊ में चर्चित रत्ना सिंह आत्महत्या मामले में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को गोरखपुर में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने रत्ना सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया. इस दौरान कैंडल जलाकर दिवंगत रत्ना सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है. साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.

जानकारी के अनुसार, लखनऊ निवासी रत्ना सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था. वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने न्याय की मांग की. कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दी जानी चाहिए.

रत्ना सिंह को इंसाफ के लिए कैंडल मार्च (Video Credit: ETV Bharat)

रत्ना सिंह की बहन प्रिया सिंह ने बताया, उसकी बहन हमेशा हंसने वाली, लोगों की मदद करती थी और सामाजिक संगठनों जुड़ी हुई थी. वो ऐसा कदम उठाएगी, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूं. मुझे अभी भी स्वीकार करने में समय लग रहा है कि वो नहीं है.