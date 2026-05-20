रत्ना सिंह को इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे सामाजिक संगठन, निकाला कैंडल मार्च, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री की पहल के बाद हो रही कार्रवाई से परिवार संतुष्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 12:49 PM IST
गोरखपुर: यूपी की राजधानी लखनऊ में चर्चित रत्ना सिंह आत्महत्या मामले में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को गोरखपुर में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने रत्ना सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया. इस दौरान कैंडल जलाकर दिवंगत रत्ना सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है. साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.
जानकारी के अनुसार, लखनऊ निवासी रत्ना सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था. वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने न्याय की मांग की. कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दी जानी चाहिए.
रत्ना सिंह की बहन प्रिया सिंह ने बताया, उसकी बहन हमेशा हंसने वाली, लोगों की मदद करती थी और सामाजिक संगठनों जुड़ी हुई थी. वो ऐसा कदम उठाएगी, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूं. मुझे अभी भी स्वीकार करने में समय लग रहा है कि वो नहीं है.
आत्महत्या करने से एक दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो वह बहुत अच्छे से बात कर ही थी. मदर्स डे के दिन जब उससे बात हुई थी तो उसने कुछ ऐसा नहीं था, जिससे लगे वह खुश नहीं थी. उस दिन वह हंस भी रही थी.
उन्होंने बताया कि जब हम सीएम योगी से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मामले में कार्रवाई की जाएगी. अब सब कुछ बहुत ही तेजी से हो रहा है. हमें अपने सीएम सर पर भरोसा है. कुल मिलाकर चर्चित आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री की पहल के बाद हो रही कार्रवाई से परिवार संतुष्ट है. उन्हें उम्मीद है कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी.
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