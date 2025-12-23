सड़क नामकरण विवाद: जनता ने घेरा कलक्ट्रेट, कलेक्टर के हस्तक्षेप से टला आंदोलन, पुराना ही रहेगा नाम
सड़क के नाम बदलने से आक्रोशित सर्वसमाज के लोगों ने राजसमंद में कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन दिया.
Published : December 23, 2025 at 8:47 PM IST
राजसमंद: एक सड़क के नामकरण को लेकर उपजे विवाद और उसके बाद नगरपरिषद व पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित सर्वसमाज के लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई. कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के दखल और वार्ता के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका. कलेक्टर ने दो दिन में महाराणा राजसिंह मार्ग पर बोर्ड लगवाने का आश्वासन दिया, तब आक्रोशित सर्वसमाज शांत हुआ. चार घंटे तक जिला कलेक्ट्रेट में गहमागहमी रही. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच थानों का पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया.
विवाद की शुरुआत 30 नवंबर को तब हुई जब पचास फीट रोड का नाम 'आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग' रखकर लोकार्पण किया गया. क्षत्रिय महासभा के महेंद्रसिंह चौहान ने कहा कि पूर्व चेयरमैन महेश पालीवाल ने नगरपरिषद आयुक्त को अवगत करवा दिया था कि मार्ग का नामकरण पहले से ही 'महाराणा राजसिंह मार्ग' रखा है. इसके बावजूद उस मार्ग का अहिंसा मार्ग के रूप में लोकार्पण कर दिया. विरोध में कुछ युवाओं द्वारा बालकृष्ण स्टेडियम में स्याही फेंके जाने की घटना के बाद नगरपरिषद आयुक्त ब्रजेश राय पर आरोप लगे कि उन्होंने सफाईकर्मियों से मारपीट करवाई और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ झूठा एससी, एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि युवाओं की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इन आरोपों से आक्रोशित सर्वसमाज के लोग क्षत्रिय महासभा, करणी सेना और ब्रह्मशक्ति मेवाड़ के आह्वान पर मंगलवार को महाराणा प्रताप उद्यान में जमा हुए. वहां से उन्होंने एक जुलूस निकाला और नगरपरिषद आयुक्त, सभापति व पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए सीएमएचओ कार्यालय, भारत माता उद्यान के सामने होकर कलेक्ट्र पहुंचे. यहां युवराजसिंह दोवड़ाई ने ज्ञापन पढ़कर सर्वसमाज को सुनाया. भीड़ ने कलेक्टर को सीधे तौर पर अपनी बात सुनाने पर जोर दिया. इस पर कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और एसडीएम ब्रजेश गुप्ता मुख्य द्वार पर आए और भीड़ का ज्ञापन लिया.
इन मांगों पर हुई सहमति: कलेक्टर की एक प्रतिनिधिमंडल के साथ लंबी वार्ता हुई. वार्ता में नगरपरिषद के कतिपय कार्मिक द्वारा झूठी रिपोर्ट को वापस लेने, नगरपरिषद आयुक्त ब्रजेश राय व स्वास्थ्य निरीक्षक गिरीराज गर्ग को हटाने, कांकरोली थाने में दर्ज एफआईआर की जांच नाथद्वारा या कुंभलगढ़ के पुलिस अधीक्षक से करवाई जाने, युवक भरत दवे द्वारा दर्ज शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवाने और दो दिन के भीतर 'महाराणा राजसिंह मार्ग' का नाम बोर्ड लगवाया जाए की मांग की गई. जिला कलेक्टर हसीजा ने सभी मुद्दों को सुना और दो दिन में ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि 'अहिंसा मार्ग' नाम को वापस लेने के लिए जैन समाज ने पहले ही सरेंडर पत्र दे दिया है, इसलिए मूल नामकरण विवाद समाप्त हो चुका है. शेष प्रशासनिक व पुलिस मुद्दों की जांच करवाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इस आश्वासन के बाद ही सर्वसमाज के लोग शांत हुए. क्षत्रिय महासभा राजसमंद के महेंद्रसिंह चौहान ने कहा कि यदि आश्वासन के मुताबिक कार्रवाई नहीं होने पर फिर आंदोलन किया जाएगा.