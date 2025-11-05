ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था में डूबी रांची, श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान

रांची: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. तड़के से ही श्रद्धालु स्वर्णरेखा नदी, धुर्वा डैम, कांके डैम और अन्य जलाशयों के घाटों पर पहुंचने लगे. हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और दीपों की उजाला से वातावरण भक्तिमय हो गया. श्रद्धालुओं ने ठंड की परवाह किए बगैर नदियों और तालाबों में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान विष्णु, सूर्य देव और चंद्र देवता की आराधना की.

स्वर्णरेखा नदी के तट उमड़ी भक्तों की भीड़

सुबह 4:00 बजे से ही स्वर्णरेखा नदी तट पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी. घाटों पर हर आयु वर्ग के श्रद्धालु मंत्रोच्चार के साथ स्नान कर रहे थे. महिलाएं थाल में दीप, फूल, रोली और जल लेकर मां गंगा की पूजा-अर्चना में लीन थी. वहीं घाटों के किनारे दुकानों पर पूजा की दुकानें भी सजी थी. लोगों ने जमकर पूजा सामग्रियों की खरीदारी की. प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान करते श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राक्षसों का संहार किया था. इसलिए इस दिन स्नान, दान और दीपदान करने से सभी पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान कर सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

एक श्रद्धालु ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान और दीपदान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है. यह दिन आध्यात्मिक शांति और पुण्य कमाने का अवसर है. हर वर्ष पूरा परिवार स्नान और पूजा करने घाट आता है.

मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता