कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था में डूबी रांची, श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान

रांची में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा दिखा. लोगों ने बढ़-चढ़कर स्नान-दान किया.

Kartik Purnima In Ranchi
रांची का महादेव मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
रांची: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. तड़के से ही श्रद्धालु स्वर्णरेखा नदी, धुर्वा डैम, कांके डैम और अन्य जलाशयों के घाटों पर पहुंचने लगे. हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और दीपों की उजाला से वातावरण भक्तिमय हो गया. श्रद्धालुओं ने ठंड की परवाह किए बगैर नदियों और तालाबों में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान विष्णु, सूर्य देव और चंद्र देवता की आराधना की.
स्वर्णरेखा नदी के तट उमड़ी भक्तों की भीड़

सुबह 4:00 बजे से ही स्वर्णरेखा नदी तट पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी. घाटों पर हर आयु वर्ग के श्रद्धालु मंत्रोच्चार के साथ स्नान कर रहे थे. महिलाएं थाल में दीप, फूल, रोली और जल लेकर मां गंगा की पूजा-अर्चना में लीन थी. वहीं घाटों के किनारे दुकानों पर पूजा की दुकानें भी सजी थी. लोगों ने जमकर पूजा सामग्रियों की खरीदारी की. प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

Kartik Purnima In Ranchi
कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान करते श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

विष्णु और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर राक्षसों का संहार किया था. इसलिए इस दिन स्नान, दान और दीपदान करने से सभी पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान कर सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
एक श्रद्धालु ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान और दीपदान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है. यह दिन आध्यात्मिक शांति और पुण्य कमाने का अवसर है. हर वर्ष पूरा परिवार स्नान और पूजा करने घाट आता है.

मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता

रांची के रातू रोड स्थित शिव मंदिर, धुर्वा का सूर्य मंदिर और हरमू के विष्णु मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर और भगवान शिव को जलार्पण कर आराधना की. पूरा दिन मंदिर परिसर में भक्ति गीत और कीर्तन की स्वर लहरियां गूंजती रही.

Kartik Purnima In Ranchi
नदी के किनारे सजी दुकानें. (फोटो-ईटीवी भारत)

दान का विशेष महत्व

कार्तिक पूर्णिमा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि सामाजिक एकजुटता का प्रतीक भी है. इस दिन दान-पुण्य और सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वालों ने कहा कि ऐसे पर्व हमें मानवता और सह-अस्तित्व की भावना सिखाते हैं.
रांची से लेकर धनबाद, बोकारो और गिरिडीह तक जलाशयों के तटों पर यही दृश्य दिखा. आस्था में डूबे लोग, दीपों की झिलमिलाहट और भगवान के नाम गूंजते रहे.

