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रुड़की में बच्चा चोरी की फैली अफवाह! लोगों ने युवक को खंभे से बांधकर दी तालीबानी सजा

कई बार अफवाहों के कारण बेकसूर व्यक्ति जनता गुस्से के शिकार हो जाता है. ऐसा ही कुछ हरिद्वार जिले के रुड़की में देखने को मिला.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 6:41 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 6:54 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों द्वारा खंभे से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ ले गई.य हालांकि पुलिस जांच में युवक अर्धविक्षिप्त (मानसिक रूप से अस्वस्थ) पाया गया.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव में एक अज्ञात युवक घूमता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर कुछ ग्रामीणों को उस पर संदेह हुआ और बच्चा चोरी की आशंका जताई गई. देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी.

आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा युवक की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद युवक को एक खंभे से बांध दिया गया, ताकि वह वहां से भाग न सके. इसी दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने पूरे घटनाकर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया.

वीडियो में युवक को पेड़ से बंधा हुआ देखा जा सकता है, जबकि आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं. उधर, घटना की जानकारी मिलने पर गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ कोतवाली ले गई, जहां उक्त युवक से पूछताछ और जांच की गई.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवक अर्धविक्षिप्त है और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है. पुलिस को उसके पास से कोई आपत्तिजनक या संदिग्ध सामान भी नहीं मिला. एसपी देहात शोखर चंद्र सुयाल का कहना है कि युवक की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही वायरल वीडियो की भी गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं पुलिस ने लोगों से एसपी देहात द्वारा अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और किसी व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें.

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Last Updated : June 25, 2026 at 6:54 PM IST

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