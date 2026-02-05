ETV Bharat / state

भवाली में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद बवाल, हिंदू संगठनों ने कोतवाली का किया घेराव

भवाली में नाबालिग से दुष्कर्म से मचा बवाल: भवाली में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद बवाल मचा हुआ है. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी देने की मांग की है. आज प्रदर्शन और नारेबाजी के चलते कुछ समय के लिए भवाली बाजार क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. हालांकि, पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स तैनात कर हालात को नियंत्रित कर लिया. किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.

नैनीताल: भवाली क्षेत्र में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. जहां हिंदूवादी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भवाली कोतवाली का घेराव किया तो वहीं भवाली बाजार में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर खुला भेद: नैनीताल पुलिस के मुताबिक, बीती 4 फरवरी को भवाली स्थित एक स्थानीय अस्पताल से कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की गर्भवती है. सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल किशोरी के परिजनों से संपर्क किया. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

"मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई. जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पीड़िता का मेडिकल जांच कराया जा रहा है. विवेचना के दौरान आवश्यकता पड़ने पर धाराएं और बढ़ाई जाएंगी. कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी."- जगदीश चंद्रा, एसपी सिटी, नैनीताल

टैक्सी चलाता है आरोपी: पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान साहिल पुत्र नजीर निवासी टमट्यूड़ा के रूप में हुई है, जो भवाली क्षेत्र में टैक्सी चलाने का काम करता है. पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है और उसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है. इस बीच आरोपी के दूसरे समुदाय से होने को लेकर कुछ लोगों की ओर से मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है.

हालांकि, पुलिस ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा है कि मामला पूरी तरह कानून और साक्ष्यों के आधार पर देखा जा रहा है. फिलहाल, भवाली क्षेत्र में पुलिस सतर्कता बनाए हुए है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

